Почему буксуют поставки немецких боеприпасов Украине

Одна из целей массированных российских авианалетов на гражданские объекты в Украине на рубеже годов - опустошить арсеналы украинской ПВО. Так считает, в частности, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. В интервью информационному агентству AFP он сказал, что российская армия пытается истощить систему ПВО Украины. "В настоящий момент боеприпасов мобильных огневых групп ПВО еще хватит на отражение следующего массированного налета, - цитировало 4 января Наева агентство AFP. - Но в средне- и долгосрочной перспективе Украина нуждается в помощи западных стран для пополнения запасов ракет (для ПВО. - Ред)".

Во многом украинская ПВО зависит от поставок из Германии, которая передала ВСУ десятки зенитных самоходок Gepard, несколько установок Patriot и IRIS-T, а также поставляет боеприпасы к ним.

Спикер канцлера: даем боеприпасов, сколько можем

"Что касается противовоздушной обороны, то мы поставили (Украине. - Ред.) все, что было возможным, - заявил на правительственной пресс-конференции в Берлине официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). - Ограничивающий на данный момент фактор - это производство, то есть объемы выпуска продукции".

Борис Писториус в танке Leopard 2 Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

На это обстоятельство обращает внимание и министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Так, в интервью второму каналу немецкого телевидения (ZDF) несколько дней назад он заявил, что проблема не в отсутствии денег или политической воли, а в том, что "предприятия ВПК в некоторых сферах не могут осуществлять поставки так быстро, как это требуется" для пополнения запасов снарядов и ракет в арсеналах украинской ПВО. ВПК наращивает производственные мощности, но, заметил министр, "чтобы построить завод, нужно время, как и на создание запасов боеприпасов и взрывчатых веществ".

Впрочем, что касается снарядов для зенитных самоходок Gepard, то концерн Rheinmetall смог наладить их производство в нижнесаксонском Унтерлюсе в считанные месяцы. Со снарядами других калибров, а также ракетами для систем ПВО дело обстоит сложнее. И Писториус с самого начала скептически относился к цифре в один миллион снарядов, которые ЕС пообещал поставить Украине до марта текущего года. Это непосильная задача для европейского ВПК, расслабившегося после окончания холодной войны, заметил министр.

Запоздалая перезагрузка ВПК

Но наряду с объективными, чисто технологическими процессами, препятствующими быстрому наращиванию производства боеприпасов, есть еще как минимум три тормозящих фактора. Один из них - промедление с принятием политических решений.

"Мы прозевали момент, когда надо было увеличивать производство", - говорил в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD) аналитик из Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations) Рафаэль Лос (Rafael Loss) почти год назад. Причем, этот момент наступил значительно раньше 24 февраля 2022 года, когда Россия совершила широкомасштабное вторжение в Украину.

Производство БМП Puma на заводе концерна Rheinmetall Фото: picture alliance/dpa/P.Schulze

"В прошлые годы военные заводы систематически сокращали производственные мощности, поскольку, в отличие от времен холодной войны, просто больше не было существенного рынка для оружия большого калибра, - указывал Лос. - Но с началом нападения России на Украину (в 2014 году. - Ред) стало ясно, что ситуация изменилась". Проблему можно было предвидеть, считает аналитик, но момент для наращивания мощностей ВПК был упущен.

А эксперт Германского общества внешней политики Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) в интервью DW и сейчас упрекает немецкое правительство, как и правительства других стран Европы в том, "что они до сих пор не осознали до конца знамение времени и не начали производить (вооружений и боеприпасов. - Ред.) значительно больше". Это нужно, добавил Мёллинг, "не только для Украины, но и для нас самих".

Нико Ланге (Nico Lange), эксперт Мюнхенской конференции по безопасности и бывший сотрудник Минобороны ФРГ, назвал "едва ли не позорным тот факт, что ведущие индустриальные страны Европы не способны так нарастить свои производственные мощности, чтобы производить больше боеприпасов, чем обложенная санкциями и в целом экономически отсталая Россия".

Военные заводы требуют гарантий сбыта

Источники в военно-промышленных кругах ФРГ, в свою очередь, упрекают немецкое правительство в том, что оно медлит с заключением крупных долгосрочных контрактов с предприятиями ВПК, необходимых им для того, чтобы инвестиции в новые производственные мощности не оказались в будущем убыточными. Это второй тормозящий наращивание производства фактор.

Запасы артиллерийских снарядов в Украине Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

По сведениям обычно хорошо информированной швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, концерн Rheinmetall хотел получить от правительства госзаказ на миллион артиллерийских снарядов с гарантированной покупкой нескольких сот тысяч. Минобороны ФРГ, однако, пишет NZZ, такую гарантию давать отказалось и ожидает от Rheinmetall производства снарядов авансом.

Но ситуация, очевидно, меняется. Так, представитель Минобороны ФРГ полковник Арне Коллатц (Arne Collatz), отвечая 5 января на вопрос корреспондента DW, заявил на правительственной пресс-конференции в Берлине, что его ведомство уже "начало заключать рамочные договоры с предприятиями ВПК - в особенности о поставках боеприпасов - и предоставляет другим странам НАТО и ЕС возможность также пользоваться ими". Это, по словам Коллатца, ясный сигнал о том, что в средне- и долгосрочной перспективе у них не будет проблем со сбытом, причем, добавил он, по хорошим рыночным ценам даже при очень больших объемах производства.

Тройсдорф не захотел наращивать у себя производство взрывчатки

Наконец, в-третьих, даже готовые расширять производство предприятия ВПК порой сталкиваются с сопротивлением местных властей. Показательна в этом отношении облетевшая не только немецкие СМИ история из маленького городка Тройсдорф в 25 километрах к югу от Кельна.

Здесь вот уже более ста лет производятся взрывчатка и другие необходимые для изготовления боеприпасов компоненты. Фирма Dynitec, "дочка" военно-промышленного концерна Diehl Defence, производящего, в частности, системы ПВО IRIS-T, задумала увеличить выпуск взрывчатки в Тройсдорфе, прикупив к имеющимся дополнительные площади. По данным Diehl Defence наращивание производства здесь абсолютно необходимо, чтобы увеличить выпуск для Украины самих ракет - расходного материала систем IRIS-T.

Запуск ракеты с установки IRIS-T в Украине Фото: Air Force Ukraine

Горсовет Тройсдорфа, однако, по инициативе бургомистра Александера Бибера (Alexander Biber) из ХДС голосами консерваторов и "зеленых" не допустил наращивания производства взрывчатки, мотивируя это тем, что строительство дополнительных мощностей расширит территорию безопасности, внутри которой будет невозможным жилищное строительство. А ведь на федеральном уровне именно оппозиционные консерваторы и входящие в правящую коалицию "зеленые" наиболее активно выступают за наращивание военной помощи Украине.

"Военно-техническая индустрия, в которой Dynitec является системообразующим предприятием, служит обеспечению безопасности Германии, а значит и Тройсдорфа, - жаловался в интервью Handelsblatt Томас Боденмюллер (Thomas Bodenmüller) из правления Diehl Defence. - Тот, кто ставит под сомнение производственные мощности в Тройсдорфе, в конечном счете подрывает обороноспособность Германии".

Гроссенхайн и пороховая фабрика Rheinmetall

Еще пример. Концерн Rheinmetall, также испытывающий дефицит взрывчатых веществ, уже давно искал подходящую площадку для строительства новой пороховой фабрики. Предварительное решение было принято в пользу ареала вблизи бывшего военного аэродрома в Гроссенхайне к северу от Дрездена - столицы Саксонии.

Но и здесь возникли проблемы: 16 из 22 местных депутатов написали открытое письмо земельному премьеру с требованием не допустить сооружения у них под боком пороховой фабрики, а местные посткоммунисты из Левой партии развернули кампанию по сбору подписей.

В конце концов Rheinmetall решил не связываться, тем более что и Минобороны не захотело давать ни субсидий, ни гарантий сбыта. Для начала концерн нарастил уже имеющееся производство в баварском городе Ашау на Инне с тем, чтобы в дальнейшем поискать подходящую площадку за пределами Германии.

Смотрите также: