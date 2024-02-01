Bloomberg: Умеров сообщил союзникам в ЕС о нехватке снарядов

В письме странам Евросоюза глава Минобороны Украины предупредил о "критической" нехватке боеприпасов, пишет Bloomberg. ВСУ в день использует в три раза меньше снарядов, чем армия РФ, говорится в документе.

Украина предупредила о "критической" нехватке артиллерийских снарядов, сообщило в среду, 31 января, издание Bloomberg со ссылкой на письмо министра обороны Рустема Умерова союзникам в Европейском Союзе, отправленное на нынешней неделе. Россия ежедневно использует на фронте в три раза больше снарядов, чем ВСУ, говорится в документе, который издание получило в свое распоряжение.

По данным Умерова, Украина использует в день не более 2 тысяч снарядов по всей линии фронта протяженностью в 1500 километров, пытаясь отразить российские атаки. Согласно письму, украинской армии в месяц требуется 200 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров.

Планы ЕС по передаче Украине 1 млн снарядов

К настоящему моменту удалось поставить лишь 330 тысяч артснарядов, отмечает агентство dpa. Как сообщил 31 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, к марту цель в 1 млн снарядов для Украины будет выполнена лишь на 52 процента. На встрече, которая состоится на текущей неделе в Брюсселе, министры обороны стран ЕС попытаются найти возможность увеличить число боеприпасов для Украины, но поставленная в прошлом году цель в 1 млн снарядов все равно не будет достигнута.

В марте 2023 года Европейский Союз принял решение в течение года поставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов - в основном снарядов калибра 155 мм, соответствующих стандарту НАТО. Впоследствии в странах ЕС неоднократно выражали сомнения в возможности выполнить цель.

В частности, об этом заявлял министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), ссылаясь на нехватку производственных мощностей.ФРГ много сделала для их увеличения, заключив рамочные соглашения с промышленностью, однако производственные процессы стоят "на месте", отметил он. По словам Писториуса, даже решение о переходе на экономику военного времени не может привести к тому, что производство будет запущено в короткие сроки и спрос будет удовлетворен.

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