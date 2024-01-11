Миллион снарядов для ВСУ: в ЕС назвали проблему

В Еврокомиссии заверяют, что проблема с поставками снарядов Украине заключается не в производственных мощностях, которые будут доведены до миллиона в срок. "Все зависит от стран-членов ЕС", - говорят в Брюсселе.

Европейский Союз способен довести производство артиллерийских снарядов до одного миллиона к весне, однако сколько из этих снарядов будет передано Украине, зависит от его стран-членов. Об этом заявили официальные представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе в четверг, 11 января.

"То, что подчеркивает еврокомиссар (Тьерри Бретон. - Ред.) и то, в чем мы уверены, - это то, что производственные мощности оборонной промышленности ЕС достигнут годового показателя в один миллион снарядов в год. Именно на этом было основано заявление (Бретона. - Ред.)", - ответила на вопрос DW представительница Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Йоханна Бернсел. По ее словам, поставить Киеву миллион снарядов в течение года - это политическое решение, воплощение которого зависит от членов Евросоюза.

Данная цель была сформулирована и принята государствами, входящими в ЕС, напомнил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Все зависит от стран-членов, потому что именно они поставляют снаряды и размещают заказы на предприятиях", - подчеркнул он, добавив, что им, безусловно, известно о повышенных потребностях Украины в боеприпасах из-за усиления российских воздушных атак и продолжающейся войны на истощение на фронте. "Но компании - это коммерческие предприятия, и им нужны заказы. Именно поэтому мы прилагаем столько усилий и энергии для осуществления совместных закупок. Не Евросоюз, а государства-члены предоставляют боеприпасы", - указал Стано.

Украине передана лишь треть обещанного

Свежих данных о количестве поставленных снарядов для ВСУ у Еврокомиссии нет. Согласно самым актуальным сведениям за декабрь, более 300 000 боеприпасов класса "земля-земля" и 3300 ракет были предоставлены Украине странами ЕС из имевшихся запасов и благодаря перераспределению заказов. Как сообщил Стано, сейчас осуществляются дополнительные поставки, а также заключено более 20 рамочных контрактов. К концу декабря контракты предусматривали поставку не менее 180 000 боеприпасов, которые, однако, еще не были переданы Киеву. По его словам, эти цифры будут немного увеличиваться каждую неделю.

Если рассматривать только производственные мощности оборонной промышленности в ЕС, то в случае минометных снарядов они уже превысили миллион в год, а в случае артиллерии достигнут этого показателя к весне, сообщила Бернсел.

Год назад ЕС пообещал Украине миллион снарядов

9 января еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов весной 2024 года "абсолютно реалистично" и что ЕС "придерживается этого обещания". По его словам, чтобы достичь поставленной цели, государствам ЕС необходимо сократить экспорт вооружений в третьи страны, а также добиться, чтобы национальные правительства оказали нажим на оборонные компании с целью увеличения объемов производства. Бретон также заметил, что Евросоюз способен нарастить производство боеприпасов и в срок от полутора до двух лет сравняться с Россией по этому показателю.

В марте 2023 года ЕС пообещал в течение 12 месяцев предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Однако в ноябре прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил о сложностях с поставкой обещанных боеприпасов в срок.

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