ЕС планирует к весне производить 1 млн артснарядов в год

Производственный потенциал оборонных предприятий в Европейском Союзе к весне 2024 года достигнет 1 млн артиллерийских снарядов в год, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его оценке, к концу будущего года этот показатель составит даже 1,3-1,4 млн снарядов. Об этом еврокомиссар сообщил депутатам Европарламента в Брюсселе во вторник, 21 ноября, на сессии вопросов и ответов на тему обязательств ЕС по предоставлению Украине 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. Бретон отметил, что пришел к такому выводу, посетив военно-промышленные компании в 15 странах ЕС.

В то же время, по словам еврокомиссара, "проблема заключается в ситуации с контрактами в целом", поскольку около 40 процентов продукции поставляется за пределы Европы в третьи страны. Чтобы все произведенные боеприпасы были переданы Украине, государства Евросоюза должны отдать приоритет производству именно для нее. По словам Тьерри Бретона, именно таким было его предложение, но Совет ЕС не поддержал его. Кроме того, страны Евросоюза сейчас не заключают достаточного количества контрактов на производство снарядов. "Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки в Украину", подчеркнул Бретон. По его словам, производство ускоряется, ЕС может быстро создать дополнительные мощности, но для поставок Украине на первом месте должна быть политическая воля.

Евросоюз и страны, входящие в его состав, уже предоставили Украине военную помощь общим объемом 27 млрд евро. Это беспрецедентная сумма. В конце марта 2022 года председатель Евросовета Шарль Мишель заявил: "Наша цель - поставить Украине один миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев. Эта совместная инициатива ЕС является важным новым шагом на пути к действительно европейской обороне". Чтобы обеспечить поставки боеприпасов для ВСУ, Евросоюз инвестировал 2 млрд евро из Европейского фонда мира. Из запасов стран ЕС в Украину уже поступили не менее 300 тысяч единиц боеприпасов. Что касается новых совместных закупок, то в Брюсселе сообщили, что страны заключили новые договоры, но в Еврокомиссии данных об их общей сумме пока не приводят.

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