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Еврокомиссар Бретон: ЕС поставит Киеву 1 млн снарядов весной

Сергей Гуща
10 января 2024 г.

Чтобы поставить Киеву обещанный 1 млн артснарядов весной 2024 года, необходимо сократить экспорт оружия из ЕС в третьи страны и оказать давление на оборонные компании, заявил Тьерри Бретон.

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Военнослужащий ВСУ готовит артиллерийские снаряды к бою
Военнослужащий ВСУ готовит артиллерийские снаряды к боюФото: Diego H. Carcedo/Anadolu/picture alliance

Европейский Союз выполнит свое обещание и поставит Украине 1 млн артиллерийских снарядов в марте или апреле  нынешнего года, завил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, выступая на мероприятии, организованном либеральной фракцией Европарламента "Обновить Европу". Об этом сообщило издание Politico во вторник, 9 января.  

"Мы придерживаемся этого обещания", выполнение которого "абсолютно реалистично", заявил Бретон. По его словам, чтобы достичь поставленной цели, государствам ЕС необходимо сократить экспорт вооружений в третьи страны, а также добиться, чтобы национальные правительства оказали нажим на оборонные компании с целью увеличения объемов производства. Тьерри Бретон также заметил, что Евросоюз способен нарастить производство вооружений и в срок от полутора до двух лет сравняться с Россией по этому показателю.

Год назад ЕС пообещал Украине миллион снарядов

В марте прошлого года ЕС пообещал в течение года предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Однако европейские производители оружия испытывают трудности с увеличением объемов производства. В ноябре прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил о сложностях с поставкой обещанных боеприпасовв срок.

Планы создать Европейский оборонный фонд

На конференции Тьерри Бретон объявил о планах создать европейский оборонный фонд EDIP в объеме 100 млрд евро, что позволит странам Европы совместно закупать вооружения, а оборонным предприятиям расширить производство. По его словам, эту тему будут обсуждать главы государств и правительств ЕС на саммите в начале февраля. Проект фонда еврокомиссар намерен представить 27 февраля.

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