Военная помощь Украине: могут ли в ЕС "больше и быстрее"?

Поставит ли Евросоюз Украине миллион боеприпасов в срок? Разблокирует ли Венгрия военную помощь Киеву? Что будет с фондом в 20 млрд евро? Министры обороны стран ЕС в Брюсселе ищут решения и компромиссы.

Сможет ли Евросоюз предоставить миллион снарядов Украине? На заседании министров обороны стран ЕС во вторник, 14 ноября, в Брюсселе прогнозы кардинально разошлись. На одном полюсе оказался глава Минобороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), который не просто с уверенностью заявил, что это сделать не получится, но и в принципе полагает, что сама постановка вопроса была неправильной. "Правильный вопрос: а была ли когда-либо реалистичной поставленная цель в один миллион? Деньги есть, но нужно еще и производство", - указал он и призвал оборонную промышленность его нарастить.

Противоположного мнения придерживается еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он убежден, что цель выполнима и будет достигнута к марту 2024 года. Представитель Еврокомиссии, посетивший около двух десятков оборонных предприятий на территории ЕС, аргументировал свой прогноз тем, что производственные мощности уже увеличены на 20-30 процентов. "Эта цель будет достигнута, - настаивает еврокомиссар. - Теперь дело за государствами-членами, которые должны завершить заключение контрактов".

Еще 180 тысяч снарядов заказаны

По последним данным, страны уже разместили совместные заказы на 180 тысяч снарядов с поставкой в 2023 и 2024 годах. Это число привел верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания министров, подчеркнув, что оно будет расти. До этого за счет собственных запасов и изменения маршрутов поставок в пользу Украины страны передали более 300 000 снарядов для ВСУ. Европейская промышленность экспортирует в третьи страны около 40 процентов произведенных боеприпасов, поэтому Брюссель сейчас просит их сменить приоритет и перенаправить продукцию Киеву.

Заседание министров обороны стран ЕС в Брюсселе Фото: European Union/Francois Lenoir

"Цель в один миллион единиц боеприпасов остается политической целью, которую мы зафиксировали вместе со странами-членами. Она амбициозна, но она остается нашей целью, и мы продолжаем добиваться ее, делая каждый день все возможное для того, чтобы быстрее поставлять больше боеприпасов", - заявил Боррель.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает свою страну образцовой в этой сфере. Так, Таллинн собирается в ближайшие четыре года инвестировать в боеприпасы 30 процентов своего оборонного бюджета. Несколько дней назад Эстония начала ускоренную закупку снарядов 155-го калибра более чем на четверть миллиона евро. "Это наш посыл промышленности, - сказал Певкур. - Эти деньги пойдут европейским компаниям, чтобы они производили больше таких снарядов". По оценкам эстонского правительства, Евросоюз должен производить 3 млн снарядов в год, но пока выпуск составляет меньше одного миллиона - приблизительно 600-700 тысяч в год. "Цель в один миллион остается прежней, и мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы доставить эти снаряды в Украину", - пообещал глава Минобороны Эстонии.

Украине нужно больше

Боррель и многие министры повторяли, что Евросоюз и его члены уже сделали многое, предоставив Киеву военную помощь на 27 млрд евро, но этого недостаточно. "Все согласны с тем, что нужно делать больше и быстрее. Это то, что я говорил уже много раз: больше и быстрее", - отметил верховный дипломат ЕС.

Большинство стран делают все, что могут, уверен министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, но "некоторые из них говорят об этом свободно, а другие не объявляют обо всем, что делают для Украины". "У каждой страны есть на это конкретные политические причины", - сказал он.

В преддверии второй зимы войны в Украине министры обсудили наращивание военной поддержки. В этом контексте упоминались не только боеприпасы, но и системы ПВО, зимнее снаряжение и обучение украинских военных и пилотов. По словам Борреля, для этого нужно срочно согласовать дальнейшую военную поддержку. Однако очередной транш помощи из Европейского фонда мира (ЕФМ) по-прежнему блокирует Венгрия. "Венгерский министр объяснил нам, что сегодня состоится новая встреча с украинцами с целью попытаться разблокировать выплату восьмого транша", - сообщил Боррель. Без единогласного решения эта помощь не будет выделена, поэтому он просит Будапешт продолжать диалог с Киевом, чтобы выйти из патовой ситуации. "Я делаю ставку на то, что Венгрия согласится, - сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. - Но увидим, насколько это оптимистично с моей стороны".

Фонд обороны Украины в ЕФМ

Параллельно продолжается обсуждение создания отдельного фонда для обороны Украины в рамках ЕФМ на ближайшие годы. Теперь этот проект наряду с 50 млрд евро макрофинансовой помощи рассмотрят министры финансов, а затем главы государств и правительств, сообщил Боррель.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что решать нужно быстро. "Если мы не будем поддерживать Украину, у них не будет мотивации. Мы должны дать им мотивацию, причину, за которую нужно бороться, а это - свободная Европа", - говорит он.

Главы Минобороны Швеции, Нидерландов и Дании - Пол Йонсон, Кайса Оллонгрен и Труэльс Лунд Поульсен Фото: European Union/Alexandros Michailidis

"Россия не прекращает вести эту незаконную войну, поэтому мы должны планировать наперед и резервировать бюджеты", - указала исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Присоединившийся к министрам в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что ситуация на поле боя сложная, и поэтому столь важно продолжать помогать Украине. Он подчеркнул, что это - в интересах Запада. На вопрос о потенциальных мирных переговорах Столтенберг ответил: "Вероятность достижения приемлемого результата переговоров возрастает прямо пропорционально тому, сколько военной поддержки мы оказываем Украине".

Обязательства перед Украиной в сфере безопасности

Долгосрочная поддержка Украины - это часть обязательств по безопасности, которые берет на себя Евросоюз. В начале декабря заместитель генерального секретаря ЕС по политике безопасности Шарль Фриз отправится в Киев, чтобы обсудить эти меры. После консультаций с Украиной дискуссия продолжится в институтах ЕС и среди его стран. Активные сторонники таких гарантий - шведы. "Политика Швеции заключается в том, что у нас должны быть амбициозные, долгосрочные и конкретные предложения по поддержке Украины", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

На фоне дискуссий об объемах помощи Украине в США, сложной ситуации на фронте и сообщений о поставках боеприпасов КНДР в Россию, не оценивают ли в Евросоюзе слишком оптимистично ситуацию в войне России против Украины, спросили журналисты и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен. Она ответила, что так не считает. "Чрезмерным оптимизмом было бы надеяться, что Россия просто прекратит воевать. Украина вынуждена продолжать войну в том виде, в каком она есть. А это очень трудно, и мы все это видим".

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