"Путин рано радуется": Совет ЕС не забыл про Украину

Война в Украине не ушла с повестки дня Евросоюза. Главы МИД стран ЕС отправляют в Киев миссию для обсуждения обязательств по безопасности и обещают оказывать военную помощь, хотя не все и в разных форматах.

Миссия Европейского Союза в начале декабря отправится в Украину, чтобы представить Киеву предложение по обязательствам в сфере безопасности и обсудить его с украинскими властями. Так решили министры иностранных дел на заседании в Брюсселе в понедельник, 13 ноября. Между тем страны-члены ЕС продолжат обсуждать эти обязательства перед Киевом между собой. Предложение будет включать, в частности, создание специального фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), сообщил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Он представит окончательное предложение на саммите Евросоюза в середине декабря.

В первоначальном проекте Борреля подразумевалось, что в структуре ЕФМ будет создан отдельный фонд военной помощи Украине на сумму около 20 млрд евро, рассчитанный на четыре года. Однако, как выяснилось, с этой идеей согласились не все члены ЕС. В итоге "были сделаны некоторые предложения о том, что страны, которые не хотят участвовать в фонде, могут этого не делать", рассказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис журналистам в Брюсселе. "Это означает, что на плечи нашей страны и других стран, которые будут участвовать в фонде, ляжет бОльшая нагрузка. Но Литва, с тем, что у нас есть, готова на это пойти", - сказал он. По словам министра, этот фонд создадут не 27 стран Евросоюза - группа будет меньше.

Жозеп Боррель Фото: European Union

Одной из этих стран будет Хорватия: "Крайне необходимо согласовать наши обязательства по обеспечению безопасности Украины. Мы внесем свой вклад", - пообещал глава хорватского министерства иностранных дел. Не допустить и следа усталости в оказании военной помощи Украине призвала и его румынская коллега. В то же время чешский и австрийский министры пообещали журналистам, что дискуссии на эту тему в Совете ЕС будут горячими, и не взялись прогнозировать их исход.

Между тем сумма военной помощи Украине от ЕС в целом и его стран в отдельности уже достигла 27 млрд евро - это самый высокий показатель за всю историю союза.

Украина в тени конфликта на Ближнем Востоке

Вопросы о влиянии эскалации на Ближнем Востоке на поддержку Украины со стороны ЕС звучали повсеместно. "Не боитесь ли вы, что ближневосточный конфликт затмит для Европы украинский?" - спросили Борреля. "Эти конфликты совершенно разные по своей природе. Разве можно сравнивать то, что происходит в Украине, и то, что происходит в Газе? Но очевидно, что необходимо принимать во внимание то, как их воспринимают в мире, дабы избежать обвинений в двойных стандартах", - ответил верховный дипломат Евросоюза.

На этом фоне глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) демонстративно анонсировала увеличение немецкой военной помощи Украине в 2024 году: "Путин слишком рано радуется, учитывая драматическую ситуацию в мире. Потому что мы не только продолжим поддержку Украины - мы будем ее расширять и увеличивать".

Габриэлюс Ландсбергис Фото: Christian Spicker/IMAGO

А вот ее литовский коллега, напротив, выразил обеспокоенность ситуацией. "Путин готов сдуть пыль со своих планов "Дня Победы", которые он на некоторое время отложил. Ведь глядя на дискуссии, которые ведутся в Вашингтоне, а также на неспособность Европы пойти на военную поддержку Украины и усиление давления на украинцев на фронте, я думаю, что он может с радостью начать планировать снова, и теперь только от нас зависит, увидим ли мы, как его планы будут материализоваться", - сказал Ландсбергис перед встречей министров. Он призвал коллег вновь проявить лидерство и принять "важные решения".

Конфликт на Ближнем Востоке не затмит для ЕС тему Украины, убежден министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. "Мы в состоянии уделять внимание нескольким темам одновременно", - заверил он. Кариньш также считает, что европейцы должны не только помогать Украине, но и красноречиво аргументировать свои приоритеты.

"Политики в Европе должны быть в состоянии объяснить своим избирателям, почему мы поддерживаем Украину, - подчеркнул латвийский министр. - Украинцы, жертвуя своими жизнями, борются за ценности, которые мы считаем само собой разумеющимися во многих странах Европы - свободу, демократию, верховенство закона. Украинцы борются за возвращение оккупированных Россией территорий, и наша роль как европейцев - продолжать поддерживать Украину. Она находится на линии фронта со страной-агрессором - Россией. Помните: Россия простирается вдоль границ Европейского Союза. Она попрала очень важный принцип, и мы должны поддержать Украину, чтобы восстановить справедливость".

Хорошие новости для Армении

Конфликт между Арменией и Азербайджаном также был на повестке Совета по иностранным делам. Бербок назвала эту тему ключевой и выразила надежду, что в такие политически трудные времена можно достигнуть прогресса "поскольку все в равной степени заинтересованы в мире и безопасности в нашем регионе". Перед встречей она призвала Евросоюз активно поддерживать мирный процесс между Арменией и Азерайджаном, потому что "и тут есть те, кто готов заполнить пробел, если не будет Европы".

Анналена Бербок в Ереване Фото: Stepan Poghosyan/Photolure/AP/picture alliance

В результате Евросоюз решил расширить свою гражданскую миссию в Армении, например, усилить патрулирование на чувствительных участках границы и увеличить количество оказываемых миссией услуг, сообщил Боррель на итоговой пресс-конференции. Кроме того, Брюссель рассматривает возможность оказания военной помощи Армении через Европейский фонд мира и изучает варианты либерализации визового режима для армян. Министры иностранных дел стран ЕС решили в ближайшем будущем пригласить своего армянского коллегу на совет по международным делам в Брюссель.



"Мы должны быть бдительны к любым попыткам дестабилизации Армении - внутренним или внешним. Наш посыл Азербайджану: любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для качества наших отношений", - указал верховный дипломат ЕС. Он призвал Ереван и Баку к возобновлению переговоров и заключению мирного договора при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.

ЕС задумался о постконфликтном сценарии на Ближнем Востоке

И все же главной темой дня была ситуация в Израиле, секторе Газа и регионе, однако ничего нового министры не представили. Они ссылались на принятое накануне заявление, призывающее к гуманитарным паузам в Газе и созданию гуманитарных коридоров. Особое внимание было уделено гуманитарной ситуации: главы МИД государств ЕС подчеркнули необходимость увеличить транзитный потенциал в сектор Газа за счет открытия дополнительных наземных переходов или создания морского маршрута, а также вновь потребовали немедленного и безоговорочного освобождения всех взятых ХАМАС в Израиле заложников.

В Евросоюзе уже размышляют над постконфликтным сценарием, который мог бы гарантировать стабильность и устойчивый мир для палестинцев, Израиля и всего региона. Боррель предложил министрам работать над долгосрочным решением в тесном сотрудничестве с США и арабскими странами.

14 ноября Совет ЕС по иностранным делам займется вопросами обороны. На этот раз главной темой станет поддержка Украины.

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