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В ЕС 15 ноября представят новый пакет санкций против РФ

Роман Сулима
13 ноября 2023 г.

Жозеп Боррель анонсировал представление в Брюсселе в ближайшую среду нового, 12-го по счету пакета санкций против Российской Федерации. Ожидается, что в него войдут ограничения по алмазам и нефти.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Фото: Dursun Aydemir/Andalou/picture alliance

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией планирует представить в среду, 15 ноября, предложения по 12-му пакету санкций в отношении Россиии за ее агрессию против Украины. Об этом сообщает корреспондентка DW в Брюсселе.

"Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Одна часть этих мер - персональные санкции, вторая часть - экономические и секторальные санкции. <...> В среду я совместно с комиссией представлю Совету свои предложения", - заявил Боррель на пресс-конференции по итогам совета ЕС на уровне глав МИД.

Кроме того, он уточнил, что предлагаемые санкции предусматривают "добавление дополнительных физлиц в санкционный список, новые запреты на российский экспорт, среди которых - запрет на покупку алмазов, действия по ужесточению соблюдения потолка цен на российскую нефть <...>, а также меры по борьбе с обходом санкций".

"Вес" пакета оценивают в пять миллиардов

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что в Евросоюзе обсуждают возможность введения новых санкций в отношении Российской Федерации, включая экспортные ограничения на химикаты и технологии, эти меры в торговле с РФ оцениваются примерно в 5 млрд евро.

Предыдущий пакет санкций ЕС принял в июне 2023 года.

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