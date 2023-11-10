Канада ввела санкции против трех СМИ РФ и певицы Жасмин

Канада ввела санкции против людей и организаций, которые считает причастными к распространению военной пропаганды.

Канада ввела санкции против 9 физических и 6 юридических российских лиц, которые "причастны к распространению военной пропаганды", сообщается на сайте МИД Канады в пятницу, 10 ноября.

"Эти санкции вводятся против лиц, которые своей ролью в поддерживаемой Кремлем организации дезинформации и военной пропаганды напрямую способствуют агрессивной войне России против Украины", - говорится в заявлении МИД Канады.

Под санкции попали три СМИ: газета "Известия", "Парламентская газета" и телеканал "РЕН-ТВ", а также медиапроект RT Russia Beyond. Кроме того, ограничения были наложены на учрежденный партией "Единая Россия" Центр социально-консервативной политики и Институт государства и права Российской академии наук.

Под санкции попали певица Жасмин и соавтор нового учебника по истории

Из физических лиц в санкционный список были внесены певица Жасмин, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, советник министра обороны Андрей Ильницкий, сопредседатель Российского исторического общества и соавтор нового учебника по истории Александр Чубарьян, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов, доцент МГИМО Иван Тимофеев и доцент МГУ Александр Коньков.

В общей сложности Канада ввела санкции в отношении более 2700 физических и юридических лиц в России, Беларуси, Украине и Молдове, которые "причастны к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", сообщили в МИД Канады.

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