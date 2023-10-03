Как Путин историю Германии переписал

Ежегодно 3 октября немцы празднуют День германского единства. 33 года назад, в 1990 году, в этот день Германская Демократическая Республика официально присоединилась к Федеративной Республике Германия. Немцы снова стали жить в едином государстве.

Эта глава истории Германии неразрывно связана с историей СССР и с ее экс-президентом Михаилом Горбачевым. Если к двойственной оценке роли Горбачева - в России и на Западе - и широкая общественность, и историки уже давно привыкли, то новая трактовка воссоединения Германии, которая представлена в свежем российском учебнике по истории для 11-го класса, у немецких историков вызывает весьма эмоциональную реакцию. Дело в том, что вместо объединения там - "аннексия" Восточной Германии.

Учебник 2021 года и "учебник Мединского". В чем разница?

До недавнего времени события 1990 года российские школьники изучали исключительно как воссоединение ГДР и ФРГ. В учебнике для 11-го класса 2021 года (издательство "Просвещение", автор - Сороко-Цюпа) речь идет о "бархатной революции" в ГДР и об объединении Германии. В этой книге российским школьникам объясняется, что в ГДР "назрел глубокий политический кризис", и "выход мог быть найден только через смену власти". Здесь есть информация про договор о вхождении земель ГДР в ФРГ и общегерманские выборы, которые закрепили сам процесс объединения страны. Учебник был в третий раз переиздан в 2023 году, однако сохранил прежние формулировки и основной посыл.

Однако, как теперь утверждают чиновники, этот "старый" учебник предлагает только "базовый уровень" для изучения истории. Для тех, кто любит "копать глубже", с 1 сентября 2023 года в России есть и "более сложный" учебник истории - для "продвинутых" (так его иногда преподносят в российских школах, и мы не исключаем доли иронии в словах преподавателей, которых по сути оставляют без права выбора).

В "учебнике Мединского" - уже совсем другая история: трактовки событий фактически противоречат тезисам из учебника 2021 года. В разделе "Новое мышление и перемены во внешней политике" нового учебника есть пассаж, который рассказывает о том, что односторонний вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы в 1989 году был "непродуманным решением", которое привело к ослаблению военного присутствия СССР в союзных странах, вызвало "резкую активизацию националистических и антисоветских настроений", чем в свою очередь воспользовался коллективный Запад. В результате чего произошли "бархатные революции" в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. Чуть ниже читаем: "ГДР была поглощена ФРГ. При этом лидеры стран Запада дали Горбачеву устные обещания о нерасширении НАТО на Восток. Эти обещания впоследствии были нарушены".

Иллюстрирует этот пассаж немецкий плакат 1990 года "Запад и Восток вместе создают будущее для Германии и Европы". К нему есть подпись авторов учебника: "Аннексия ФРГ Восточной Германии вызвала эйфорию в немецком обществе. Однако вскоре стало понятно, что заявленное резкое "подтягивание" уровня жизни бывшей ГДР до уровня ФРГ не состоялось".

В издании 2021 года рассказывается и про общегерманские выборы, и про победу ХДС в четырех из пяти земель на территории бывшей ГДР, а также делается вывод о том, что "таким образом, не только национальный вопрос (желание немцев жить вместе), но и социальный вопрос (нежелание жить при социализме) в Германии стали движущей силой германского объединительного процесса". В "учебнике Мединского" обо всех этих фактах - ни слова. Вообще, когда пролистываешь учебник 2023 года за авторством бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, возникает ощущение, что вместе с Горбачевым в России похоронили и историю объединения Германии. Удивительно, но до сих пор в ходу - оба учебных пособия: и Сороко-Цюпы, и Мединского.

Саксония, январь 1990 года: демонстрации в поддержку объединения ГДР и ФРГ Фото: dpa/picture alliance

Немецкие историки об "аннексии Восточной Германии"

DW решила спросить немецких историков, что они думают о новой трактовке объединения Германии в РФ. Мы задали всего два, на наш взгляд, главных вопроса о значении 3 октября 1990 года в истории страны и об "аннексии". В интервью DW свою позицию озвучили Уте Фреверт (Ute Frevert) - директор Института человеческого развития Общества Макса Планка (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung); Нико Лампрехт (Niko Lamprecht) - глава немецкого Союза учителей истории (Bundesvorsitzender Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e.V.); Заур Гасимов (Zaur Gasimov) - преподаватель восточноевропейской истории в Боннском университете.

DW: Какое значение в истории Германии имеет 3 октября?

Уте Фреверт: Это единственный национальный праздник в Германии. В других странах таких дней гораздо больше. И это - день радости по поводу воссоединения Германии, которое произошло в 1990 году. Более 40 лет Восток и Запад, ГДР и ФРГ были разделены. Страна снова объединилась и, уже единая, получила демократическую Конституцию и демократические институты. Всем этим мы обязаны мирной революции, которую осуществили сотни тысяч граждан ГДР осенью 1989 года. Она смела авторитарный и пришедший в упадок режим Социалистической единой партии Германии и очистила путь к объединению немецких государств, которое состоялось 3 октября 1990 года.

Нико Лампрехт: Этот день играет очень важную роль в истории Германии. Преподавая историю, я всегда должен помещать это событие в контекст. Нельзя просто сказать ученикам, что это был такой ура-патриотический день. События развивались до этого и после. На уроках мы стараемся показать в развитии и крах ГДР в 1980-е годы, и 9 ноября 1989 года (падение Берлинской стены. - Ред.), и демонстрации в Лейпциге в октябре 1989 года ("Понедельничная демонстрация". - Ред.). Если на рассмотрение этой темы выделяется достаточно много времени, то тогда можно представить и различные точки зрения. Существуют разные трактовки - вплоть до легенд или фейков. Уже в те времена это была борьба за нарративы и право на интерпретацию. В Народной палате ГДР и в предвыборной кампании 1990 года разные партии, конечно, высказывали разные позиции. Партия во главе с Гельмутом Колем (Helmut Kohl) была за единство Германии, причем как можно быстрее. Другие выступали за то, чтобы не спешить. Но воля большинства привела к воссоединению. И это было закреплено общегерманскими выборами (2 декабря 1990 года прошли первые с 1932 года общегерманские парламентские выборы, победу на которых одержала христианско-либеральная коалиция во главе с Гельмутом Колем. - Ред.).

Заур Гасимов: Этот день имеет большое значение в истории Германии и символизирует политическое и экономическое воссоединение страны в центре Европы, которое завершилось уже почти 35 лет назад. Влияние, которое этот день оказал впоследствии, и воспоминания о нем имеют свою динамику и отличия по всей стране, что само по себе вполне естественно. И это остается увлекательным феноменом для многих ученых, которые занимаются изучением динамики в общественной памяти о 3 октября в Германии.

DW: Почему в новом российском учебнике объединение Германии называют "аннексией"?

Уте Фреверт: Некоторые бывшие граждане ГДР также говорят о так называемом "аншлюсе", прибегая при этом осознанно к семантике, которая отсылает нас к 1938 году, когда немецкие и австрийские нацисты распорядились включить Австрию в "Германский рейх" (официальное название "третьего рейха" до 1943 года. - Ред.). Используя этот провокационный термин, они выражают свои чувства разочарования и озлобленности, направленные против объединения в 1990 году. По их мнению, как и с точки зрения Путина и его фальсификаторов истории, объединение Германии было актом колониализма: сильный империалистический Запад подчинил себе слабый Восток. Хотя, конечно, это не соответствует историческим фактам никоим образом. Но это подходит и антизападному нарративу путинского режима, и его агрессивной империалистической политике.

Нико Лампрехт: Президент Путин полностью переписал историю. Мы наблюдали уже нечто подобное с его утверждениями о начале Второй мировой войны и пакте Гитлера-Сталина (Молотова-Риббентропа. - Ред.). Теперь он так поступает и с послевоенным временем, и с новейшей историей. С его точки зрения, российская империя всегда права и может забрать себе обратно все, что ей захочется. Для укрепления этой позиции ему нужны аналогии. Поэтому ему нужно показать, что ГДР была "аннексирована", мол, это - спорная сфера, куда он, возможно, еще вернется. С моей точки зрения, это уже не имеет ничего общего с историей и международным правом. При этом я еще раз хочу подчеркнуть, что по поводу объединения Германии имелись разные точки зрения, в том числе - и о поглощении Востока Западом, но тогда употреблялось токсичное слово "аншлюс". Путин переписывает историю объединения, которое было закреплено демократическим путем, прибегая к понятиям, которые были популярны тогда среди меньшинства, и выводит нас на новый уровень: от "аншлюса" - к "аннексии". Путин утверждает, что легитимность границ в Восточной Германии - вопрос спорный, так как, согласно его переосмыслению истории, это был захват территорий. Если вы спросите меня, то я скажу: да, мы имеем дело с политически мотивированным переосмыслением истории, основанным на ложных фактах. Большинства против объединения Германии никогда не было! Большинство поддержало эту идею! В 1989 и в 1990 годах не было никаких танков ФРГ, которые бы пересекли границу, чтобы оккупировать территорию ГДР. Этому вопросу нашли совсем другое решение.

Заур Гасимов: В России за последнее десятилетие произошла ярко выраженная и очевидная национализация дискуссий на исторические темы. Одним из главных элементов в этом процессе национализации стала радикализация в выборе слов и аргументации. В этом отношении особенно сильному воздействию были подвергнуты именно школьные занятия по истории. После аннексии Крыма и вторжения на восток и север Украины в феврале 2022 года эти феномены только усилились. Объединение Германии рассматривается в контексте перестройки Горбачева, которая, с точки зрения правящей элиты в России, стала причиной распада советской империи. Мединский и правящие круги проклинают объединение Германии как знаковое событие в переориентации Европы в сторону НАТО. Возможно, по этой причине мы наблюдаем такую радикальную смену понятий.

Итоги

В конце статьи важно отметить: немецкие историки не идеализируют объединение и не боятся говорить о трудностях воссоединения и различиях между Востоком и Западом. Есть среди них и явные критики - если не объединения как такового, то того, как именно оно происходило. Наверное, самый известный критик - Ико-Саша Ковальчук (lko-Sascha Kowalczuk): в своей книге "Поглощение" ("Die Übernahme"), изданной к 30-летию падения Стены, он подводит итоги процессу объединения. Однако немецкие историки точно сходится во мнении, что история воссоединения Германии в учебнике Мединского - это чистая фальсификация.

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