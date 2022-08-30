Михаил Горбачев - самый любимый русский в Германии

В возрасте 91 года скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев. Его не любили на родине, но в Германии он считается одним из выдающихся политиков современности. О Горбачеве - Инго Маннтойфель.

Михаил Горбачев оказал решающее воздействие на события ХХ века. В качестве партийного лидера Советского Союза он стал одним из творцов мировой истории. Особенно хорошо понимают это немцы, которые считают лауреата Нобелевской премии мира 1990 года одним из отцов воссоединения страны. Именно поэтому в Германии его всегда встречали с почестями, неоднократно отмечали наградами и премиями. Но не в постсоветской России - и в этом, несомненно, трагизм судьбы этого выдающегося российского политика.

Родившийся в 1931 году в Ставрополье, Горбачев сделал стремительную партийную карьеру, а в марте 1985 года высшее партийное руководство избрало его генеральным секретарем ЦК КПСС.

Кардинальные изменения мирового масштаба

Молодому и динамичному 54-летнему Горбачеву необходимо было поднять на ноги все глубже погружающуюся в стагнацию, прежде всего в экономическом плане, сверхдержаву. Для противостояния "классовому врагу" - США - Горбачев с необычным энтузиазмом начал проводить реформы, пытаясь изменить бюрократизированные и коррумпированные советские структуры.

Понятия "гласность" и "перестройка" стали известными во всем мире, причем именно в русском звучании. Для обеспечения успеха внутренних реформ Горбачев взял курс на проведение последовательной политики мира и разрядки в отношении США и их западных союзников в холодной войне. Этот курс, получивший название "новое мышление", привел к совершенно непредвиденным последствиям для всей мировой истории.

К моменту избрания Горбачева первым президентом СССР в 1990 году внешнее кольцо "советской империи" фактически перестало существовать.

1989 год стал знаковым в новейшей истории стран Восточной и Центральной Европы, народы которых освободились от социалистической диктатуры. Руководимый Москвой военный альянс восточного блока - Организация Варшавского договора - лежал в руинах. А граждане ГДР, важнейшего "трофея" СССР во Второй мировой войне, требовали не только свободы и демократии, но и воссоединения с Федеративной Республикой Германия.

Зеленый свет воссоединению Германии

Вопреки несогласию многих наиболее консервативных представителей советской номенклатуры, Горбачев не воспрепятствовал осуществлению этих процессов. Тем самым он вступил в противоречие с доктриной советской внешней политики, предусматривающей насильственное подавление восстаний на подконтрольных СССР территориях. К проведению новой внешней политики Горбачева, несомненно, подвигли его гуманистические убеждения. Ключевую роль в политике по отношению к Германии сыграло также большое доверие к федеральному канцлеру Гельмуту Колю (Helmut Kohl), который позже сказал: "Личные решения Михаила Горбачева в сложной исторической ситуации нельзя недооценивать. В течение 24 часов после падения стены "штази" и КГБ пытались доказать ему, что советские войска в Германии находятся в опасности и советской армии нужно вмешаться. Горбачев им не поддался".

Дружба Михаила Горбачева и Гельмута Коля существенно повлияла на то, что было получено согласие Советского Союза на воссоединение Германии. Это решение позже закрепили в договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии между ФРГ и ГДР, с одной стороны, и Францией, Великобританией, Советским Союзом и США, с другой.

Распад СССР

Михаилу Горбачеву удалось провести политику разрядки напряженности в международных отношениях и тем самым получить признание и доверие на Западе, но в самом Советском Союзе политическая власть так же быстро ускользала из его рук.

Реформы Горбачева разрушили фундамент советской системы, однако взамен не создали новых дееспособных структур. В то время как европейцы, особенно немцы, в 1990 году, после воссоединения Германии, восхищались своим кумиром, обеспечившим успех мирных демократических революций, советское плановое хозяйство продолжало разрушаться.

Национальные советские республики, прежде всего балтийские - Эстония, Латвия и Литва - отвернулись от советско-российского центра влияния в Москве. Кризис не обошел и самое сердце страны - Россию, в которой собирался взять управление в свои руки будущий ее президент Борис Ельцин. Благосостояние советских граждан, которые никогда не избирали Горбачева на свободных и прямых выборах, ухудшалось с каждым днем, и обвиняли в этом непосредственно самого Горбачева. Историки до сих пор спорят о том, привела ли только его политика к распаду СССР или советская система в тот период уже в любом случае не поддавалась реформированию.

Горбачев продолжал терять власть и признание. Вместе с этим привилегии и влияние постепенно ускользали из рук всей советской номенклатуры. После того как в 1991 году Горбачев не поддержал требование сторонников жесткой линии силовыми методами подавить недовольство в мятежных республиках, против него был организован путч. Михаил Горбачев, находившийся в тот момент в Крыму, был взят под домашний арест. Но августовский путч сорвался из-за народного сопротивления в Москве, которое возглавил Борис Ельцин, незадолго до этого избранный президентом России.

Другой мир

Когда Горбачев вернулся из Крыма в Москву, мир был уже другим. Советские структуры потеряли влияние, а должность президента СССР была практически ликвидирована. В том числе из-за того, что ранее продвижению многих путчистов во власть способствовал сам Горбачев. 25 декабря 1991 года, за несколько часов до роспуска СССР, в телеобращении к народу он объявил об уходе с поста президента.

После своей прощальной речи Горбачев практически исчез с политического горизонта России. На выборах президента России в 1996 году он получил всего 0,5 процента голосов. Но на Западе Михаил Горбачев и после своей отставки оставался любимым и популярным политиком.

Есть определенный трагизм в этой двойственной оценке Горбачева, даже если не терять надежду на то, что в России о нем когда-нибудь начнут вспоминать добрым словом. В немецких же учебниках по истории первый и последний президент СССР в любом случае всегда будет занимать важное и почетное место.

Инго Маннтойфель

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