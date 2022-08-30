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Михаил ГорбачевФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев

Александр Дельфинов
1 ч. назад

О смерти последнего руководителя советского государства сообщают российские СМИ со ссылкой на Центральную клиническую больницу. Михаилу Горбачеву был 91 год.

https://www.dw.com/ru/skoncalsa-byvsij-prezident-sssr-mihail-gorbacev/a-62977180

В Москве на 92-м году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Об этом во вторник, 30 августа, сообщают российские СМИ, ссылаясь на информацию из Центральной клинической больницы (ЦКБ). Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой, пишет ТАСС.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года на территории нынешнего Ставропольского края. Окончил с отличием юридический факультет МГУ.

Горбачев был последним руководителем советского государства и последним генеральным секретарем ЦК КПСС - этот пост он занял в 1985 году. Вскоре после этого по инициативе политика было объявлено о начале перестроечных реформ, касающихся и политического, и экономического устройства государства.

Перестройка и свободные выборы

Перестройка повлекла за собой значительную демократизацию советского общества, в том числе, была проведена реформа избирательной системы. Весной 1989 года прошли выборы народных депутатов СССР, которые фактически были первыми свободными выборами после прихода к власти большевиков в 1917 году.

Вывод советских войск из Афганистана

В период правления Горбачева была завершена десятилетняя военная кампания в Афганистане, откуда были выведены советские войска. В 1990 году Михаил Горбачев стал первым президентом СССР, войдя в историю как единственный политик, занимавший этот пост. В том же году ему была вручена Нобелевская премия мира.

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