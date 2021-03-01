За что Михаила Горбачева любят в Германии

Экс-президенту СССР исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравили все видные политики ФРГ. О том, почему у немцев Горбачев вызывает особые чувства, - карикатурист Сергей Елкин.
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Германия благодарна Горбачеву за то, что идею воссоединения страны удалось воплотить в жизнь так быстро. В России Горбачева до сих пор критикуют за то, что он якобы "продал ГДР" задешево.
З0 лет назад в Советском Союзе был введен пост президента. Каким образом тогда ограничивали его власть и полномочия? Вот что писали об этом немецкие СМИ.