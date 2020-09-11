Горбачев и воссоединение Германии: где ошибся генсек СССР?

На Западе Горбачева любят, дома - не особенно. В России до сих пор критикуют его политику, в том числе роль, которую роль генсек сыграл в процессе воссоединения Германии и, в частности, в процессе подготовки Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанного 12 сентября 1990 года.

Критикуют Михаила Сергеевича на всех уровнях - вплоть до Владимира Путина, также упрекавшего последнего генсека и первого президента СССР в недальновидности. Основные претензии к Горбачеву таковы: за согласие на подписание договора он потребовал слишком мало денег и не предотвратил расширение НАТО на Восток.

Во время церемонии подписания 12 сентября 1990 года в Москве. Слева направо: госсекретарь США Джеймс Бейкер, министр иностранных дел Великобритании Дуглас Хёрд, министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, министр иностранных дел Франции Ролан Дюма, председатель Совета министров ГДР Лотар де Мезьер, министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер

"Договор 2+4" был подписан в Москве министрами иностранных дел ФРГ, ГДР, а также четырех держав-победительниц во Второй мировой войне: СССР, США, Великобритании и Франции. Этот документ положил конец разделению Германии. Были установлены новые границы, возвращен полный суверенитет и прояснены вопросы безопасности, включая членство в НАТО, сокращение вооруженных сил до 370 тысяч в воссоединенной Германии (до того момента полмиллиона военных было в одной только Западной Германии) и вывод советских военных из бывшей ГДР.

Переговоры проходили с мая по сентябрь 1990 года, а предварительные беседы начались сразу вскоре после падения Берлинской стены. О существовании некоего "списка претензий" СССР, согласно которому Горбачев якобы вел переговоры с Германией, немецким экспертам неизвестно. И это затрудняет анализ его "ошибок". Горбачев не верил в то, что объединить две Германии удастся столь быстро, и критиковал программу Гельмута Коля (Helmut Kohl) из 10 пунктов, которой канцлер ФРГ руководствовался в процессе воссоединения Германии с ноября 1989 года.

Коль и Горбачев после переговоров в Москве, 10 февраля 1990 года

Однако уже в конце января 1990 года позиция Москвы изменилась: советская сторона признавала, что воссоединения Германии не избежать. Было решено начать переговоры четырех держав-победительниц с ФРГ и ГДР и рассмотреть вопрос о выводе советских войск. Окончательно "зеленый свет" Коль получил на переговорах в Москве 10 февраля 1990 года. Процесс уже было не остановить.

Вывод советских войск и нейтралитет Германии

Одним из спорных моментов было членство воссоединенной Германии в НАТО. Москва изначально выступала за нейтральный статус, правительства Западной Германии и США были против нейтралитета. В итоге Горбачев уступил. В "Договоре 2+4" было прописано, что ни войска НАТО, ни ядерное оружие не будут размещены на территории бывшей ГДР. В кулуарах обсуждался и запрет на расширение НАТО на Восток, но западные дипломаты дали понять, что никаких обещаний в данной связи никто давать не собирается. В договоре пункта о нерасширении НАТО нет.

"Договор 2+4" - исторический документ

Критики Горбачева в России считают, что он должен был добиться вывода британских и американских войск с территории воссоединенной Германии. "Конечно, Советский Союз мог поднять вопрос о целесообразности дислокации иностранных войск в Германии, - отметил в беседе с DW Владислав Белов, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН. - Но эта возможность была упущена". Москва также могла потребовать полного устранения американского ядерного оружия с территории Германии, уверен Белов. Однако Мартин Ауст (Martin Aust), специалист по истории Восточной Европы Боннского университета, не уверен, что у Кремля был шанс добиться полного общегерманского нейтралитета. "Это была бы старая модель, которую когда-то уже предлагал Сталин: объединение Германии как нейтрального государства, - рассуждает Ауст в интервью DW. - Аденауэр в свое время отказался от этого. И правительство Коля, вероятно, тоже отказалось бы".

Горбачев слишком мало запросил?

Итак, Горбачева критикуют в России за то, что он не воспользовался случаем и не остановил НАТО. Кроме того, его критикуют за то, что Москва получила слишком мало денег за свое согласие. Экономическое положение Советского Союза в то время было плачевным. ФРГ предоставила помощь, сначала - продуктами, а летом 1990 года был выделен кредит на пять миллиардов западногерманских марок.

Незадолго до подписания "Договора 2+4" Коль и Горбачев договорились и о дальнейших выплатах. Канцлер ФРГ предлагал 10 млрд марок, Горбачев требовал как минимум 15 млрд. И 10 сентября 1990 года была достигнута договоренность: Москва получает 12 млрд марок плюс еще три миллиарда в виде кредита и выводит войска с территории ГДР. Федеральное правительство, очевидно, было готово выложить на стол и более крупную сумму. "Если бы Горбачев запросил 50 или 80 миллиардов марок, разве мы сказали бы "нет"?" - заявил ранее в интервью DW Хорст Тельчик (Horst Teltschik), экс-советник Гельмута Коля в вопросах внешней политики. Бывший советский дипломат и советник Горбачева Валентин Фалин тоже полагал, что Москва могла тогда запросить вплоть до 100 млрд марок.

12 сентября 1990 года в Москве

Критики Горбачева уверены, что генсек не умел торговаться и вести переговоры: в 1990 году он думал не столько о своей стране, сколько о собственной роли в истории. "Германия - в долгу перед Горбачевым и Советским Союзом, - отмечает боннский историк Мартин Ауст. - Горбачев был уверен в том, что сможет создать новый Советский Союз, интегрированный в новый миропорядок, в котором не будет места американо-советскому противостоянию и холодной войне". Однако его надежды не оправдались.

Германия и интересы Москвы на Западе

Горбачева в России критикуют и за поспешность: зачем нужно было так торопиться с объединением и выводом своих войск, почему генсек СССР так быстро дал себя уговорить? Историк Мартин Ауст понимает, чем была вызвана поспешность: уже тогда можно было предвидеть кризис внутри СССР. Путч, восстания в республиках, распад СССР, - кто знает, что было бы с германским единством сегодня, если бы договоренностей не удалось достичь уже в 1990 году. И Германия благодарна Горбачеву за то, что идею воссоединения страны удалось воплотить в жизнь столь оперативно.

Об этом редко вспоминают, однако не в последнюю очередь благодаря Горбачеву федеральное правительство Германии в свое время фактически стало представлять интересы Москвы на Западе. Германия сблизила Советский Союз и Россию с "большой семеркой", помогла получить поддержку Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), стать членом Международного валютного фонда (МВФ). Эти и многие другие шаги часто не упоминаются в дебатах о наследии Горбачева.

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