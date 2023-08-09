Учебник Мединского: история или взволнованная агитка?

"Полностью переработан, переписан кардинально раздел 70-х, 80-х, 90-е годы, нулевые годы и добавлен раздел с 2014 года по сегодняшний день, включая СВО", - сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс", представляя новый учебник. Бывший министр культуры стал одним из авторов учебного пособия, вместе с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном.

Интересно, что в учебниках по истории, которые использовались в школах до сегодняшнего дня, уже существовали разделы, посвященные Крыму, санкциям и другим событиям недавнего времени. Так, например, в учебнике авторов Данилова, Торкунова, Хлевнюка для 10-11 классов в разделе истории России 2012-2020 годов рассказывается о "воссоединении Крыма с Россией" как реакции на приход к власти в Киеве "радикальных националистов", кратко упоминаются последовавшие санкции и референдум по поправкам в Конституцию 2020 года.

О чем рассказывает новый учебник по истории

Обновленные единые учебники по истории для 10-11 классов начнут использовать во всех школах с 1 сентября. В течение 2024 года будут подготовлены новые учебники по истории для 5-9 классов, которые будут созданы тем же коллективом авторов. В новом "учебнике Мединского" раздел современности дополнен событиями в Донбассе, Минскими соглашениями и заканчивается СВО. Авторы учебника, опираясь на основной тезис ("Идеей фикс Запада стала дестабилизация положения внутри России"), параграф за параграфом выстраивают логическую цепочку из событий, оправдывающих вторжение России в Украину: распад Югославии ("сценарий… расчленения России уже был отработан натовцами на примере Югославии"), события в Грузии ("проамериканский режим Саакашвили напал на Южную Осетию, связанную с Россией многовековой дружбой и общей историей"), снос советских мемориалов в Восточной Европе, "возрождение нацизма" в странах Балтии, и наконец появление "украинского неонацизма". Это, по мнению авторов, "озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством". Также учебник просвещает, что цель любого сотрудничества с Украиной стран Европы и США "не сильная Украина, а слабая Россия", а нынешняя власть украинской "хунты" установилась благодаря "кровавому вооруженному мятежу" 2014 года. Последней точкой на пути к СВО авторы учебника называют стремление Украины войти в НАТО и прибегают к пропагандистскому пафосу: "Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить".

Целью СВО авторы называют "защиту Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России". Новейшая история в учебнике заканчивается сведениями о "фейках", "иностранных агентах" и обширным параграфом про "героев СВО".

По словам Мединского, в новом учебнике "кардинально меньше цифр, дат, статистики сухой, больше рассказов о людях, больше о конкретных реальных событиях".

И действительно, язык, которым написано пособие, кардинально отличается от принятого в образовательной среде. Это не стремящаяся к суховатому языку фактов научная речь, а скорее взволнованная агитка, которая обращается больше не к историческим реалиям, а эмоциям и чувствам. Все чаще в новом учебнике можно встретить вместо "Россия", "граждане России" и "россияне" - "мы" и "наша страна". Авторы не излагают факты, а взывают и призывают ("Вы уже взрослые, уважаемые старшеклассники!", "Не упустите этот шанс. Сегодня Россия - воистину страна возможностей").

Имя, статус и бизнес

Константин Бахалюк, российско-израильский историк и политолог, кандидат политических наук, который до войны сам принимал участие в создании исторических учебников, рассказал DW, что школьные учебники - большой и очень выгодный бизнес. "Монополистические тенденции на рынке учебников начались в середине 2010-х, - рассказывает эксперт Бахалюк. - Причем раньше было несколько игроков со своими линейками, сейчас же большинство линеек под разными брендами - одно издательство. Принципиально они друг от друга не отличались - написаны один немного лучше, другой похуже. Сейчас обещают, что в России будет единый учебник по истории. Запустить линейку учебников не так просто. У каждой линейки свой подход, порядок изложения материала, свои методические пособия, и учителям неудобно ломать линейку в середине учебного процесса и переходить на другой учебник. Когда линейка только входит на рынок, то учителя начинают работать с ней обычно с 5-6 класса, соответственно, когда дойдет до выпускного класса, пройдет несколько лет".

"Линейка учебников Мединского начала создаваться в конце 2010-х годов. Нужно понимать, что учебники - это бизнес, большие деньги. Понятное дело, что учебники писались не Мединским, его роль как редактора - скорее формальная. Его фамилия высокопоставленного лица - помощника президента, министра культуры - помогала и помогает продвигать эти учебники на рынке. Это российская специфика, когда статусные люди, не имеющие отношения к школьному образованию, чиновники, пытаются туда влезть и, откровенно говоря, их туда приглашает рынок. Казалось бы, учебник - это просто пособие, где удобным языком (в зависимости от возраста) рассказываются какие-то вещи про историю. Зачем делать из этого политический вопрос? Ответ прост: деньги и статус. На самом деле учебники во многом формируются теми людьми, которые указаны редакторами в конце книги, в выходных данных. То есть есть формальный редактор, есть авторы, и еще куча людей, которая работает над текстом. Авторство - тут больше про ответственность за текст. Если брать линейку Мединского, то почти все авторы писали учебники и раньше, это совершенно стандартные и нормальные учебные материалы. Я писал в одном из учебников параграф про первую мировую войну. Но после редакторской правки моя работа превратилась в патриотическую агитку, и мне пришлось со скандалом отстаивать ряд моментов".

Идеология и пропаганда

Историков давно не удивляет идеологизированность учебников. Нонсенсом данного издания они считают то, что предметом исторической науки стали события сегодняшнего дня.

"Учебники истории априори идеологизированы. Если мы возьмем раздел про Куликовскую битву, она точно так же будет представлена как невероятное сражение освобождающихся русских против татаро-монголов. На самом деле все было совсем не так - это один из эпизодов гражданской войны в Золотой Орде, где русские выступали на стороне легитимной власти Орды против узурпатора Мамая", - говорит историк Сергей Чернышев, экс-руководитель новосибирского "Новоколледжа".

"Такой подход, когда в учебники истории вносятся события современности, не является обычной практикой. Он критикуется многими историками. Современность - это не задача истории. Это может быть частью гражданского воспитания, как в Германии, или обществоведения, в России. Большинство историков скажут, что учебник истории должен заканчиваться 1945 годом. Максимум - 1991. Должна быть историческая дистанция. Может, потому власти и хотят объединить историю и современность, чтобы последняя казалась простой и стабильной как история. Стремление внести в учебники события сегодняшнего дня указывает на стремление власти стереть грань между историей как пропагандой, - считает историк Константин Бахалюк. - Но вопрос тут не только в этом. Далеко не сегодня и не вчера появилась готовность видеть прошлое как историю преимущественно государства, как развитие его форм, территории, как историю неких якобы стабильных культурных сущностей. В этой картине мира человеку кажется, что он ничего не решает, что историю делают чиновники и власти, а ему остается подчиняться. Сегодня как никогда власть заинтересована в порождении исторических иллюзий: пусть люди живут ими. На мой взгляд, это обедняет и извращает историю, поскольку выкидывается видение истории как процессов, принадлежащих людям и обществу".