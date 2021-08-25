 Какой будет история России ″под редакцией Мединского″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Какой будет история России "под редакцией Мединского"

В России в продажу поступили учебники истории под редакцией бывшего министра культуры Владимира Мединского. DW ознакомилась с изданием и обсудила его с соавтором и с учителем истории.

Владимир Мединский, бывший министр культуры, помощник президента РФ Владимира Путина

Владимир Мединский

В новый учебный год - с новым учебником истории. С сентября некоторые школьники в РФ будут изучать этот предмет по новым книгам. Их издали при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) и под редакцией бывшего министра культуры Владимира Мединского.

Имя помощника президента как соавтора учебника насторожило многих профессиональных историков и родителей. Они опасались, что ультрапатриотические, по их оценке, взгляды Мединского на историю России повредят изданию. Насколько оказались оправданы такие опасения и какую главу учебника редактировали больше всего, выяснила DW.

Учебник в тени репутации Мединского и РВИО

Новый учебник истории России для 10 класса

Этим летом в издательствах "Просвещение" и "ДРОФА" вышел комплект учебников, который спровоцировал острые дискуссии еще до своего появления в школьных библиотеках. Новый учебно-методический комплекс (УМК) по истории России и всеобщей истории был подготовлен при участии Российского военно-исторического общества и под редакцией Владимира Мединского. С 1 сентября по нему будут учиться очень немногие. Минпросвещения одобрило УМК под редакцией Мединского весной этого года, когда большинство школ уже сформировали заказ на учебную литературу. Это значит, что большими тиражами комплект выйдет только в следующем году.

РВИО и бывший министр культуры, ныне помощник Владимира Путина, часто делают вызывающие споры заявления об истории России. Например, в 2018-2019 годах представители РВИО провели вызвавшие широкий резонанс раскопки в урочище Сандармох в Карелии. Они пытались доказать, что как минимум некоторые из захороненных там останков принадлежат не жертвам сталинских репрессий, а убитым финнами красноармейцам. В свою очередь, Владимир Мединский на посту министра культуры выступал против финансирования проектов, которые критически рассматривают происходящее в России.

Вот и новый учебник, казалось, может быть лишен критического подхода к истории страны. К тому же на это косвенно намекали и заявления представителей РВИО. "Комплекс из 11 учебников, начиная с 5 класса, воспитывает в российских школьниках чувство гордости за свою Родину, патриотизм, гражданскую ответственность, сопричастность к истории многонационального российского народа", - так описывают новый УМК на сайте Российского военно-исторического общества.

Главу про Россию периода правления Путина написал прокремлевский публицист

Наибольшие опасения у критиков Мединского вызывала последняя часть УМК - начало 20-го - начало 21-го веков. По этой книге старшеклассники изучают события, о которых историки и простые россияне до сих пор ожесточенно спорят: сталинские репрессии, Вторая мировая война, распад СССР и все последние десятилетия.

Последнюю часть "Истории России" написали опытный автор учебников по истории Александр Шубин, а также Михаил Мягков, Юрий Никифоров, Руслан Гагкуев и Константин Пахалюк. Последние четверо связаны с РВИО - работают в нем или являются членами. Как и написавший параграфы о России периода правления Путина прокремлевский публицист Армен Гаспарян - единственный из авторов, у кого нет ученой степени. Наконец, методический аппарат составлял Роман Пазин.

Вторая страница секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа

Вторая страница секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа

Тем не менее ключевые исторические моменты 20 века до 1990-х годов переданы вполне адекватно и в меру эмоционально, признают историки. Например, количество жертв сталинского террора здесь названо "огромным". Авторы указывают, что репрессиям "за время руководства страной Сталина" подверглось более 3 млн человек. "Там (в лагерях. - Ред.) они трудились в тяжелейших условиях, голодая и замерзая", - говорится в учебнике. Эти цифры не противоречат официально установленному количеству политически репрессированных.

Одним из наиболее дискуссионных в современной России событий времен Второй мировой войны и накануне нее является Договор о ненападении между гитлеровской Германией и СССР от августа 1939 года (так называемый пакт Молотова-Риббентропа). Как и в ранних учебниках, от школьников не скрывают, что договор имел секретный протокол, включавший раздел сфер влияния в Восточной Европе. При этом в учебнике упомянуты и расхождения в оценке этого договора. "СССР (подписав договор. - Ред.) не дал втянуть себя в военный конфликт с Германией и отодвинул свои границы к западу от важнейших политических и экономических центров своего государства", - утверждают его авторы.

"Плохие" 90-е и "хороший" Путин

Начало 1990-х годов, когда распался Советский Союз и зарождалась новая Россия, описывается в "учебнике Мединского" в целом как время неудач, хотя и с нюансами. Авторы констатируют, что полки магазинов заполнились товарами - но обширный частный сектор контролировал "бюрократический и криминальный капитал". Россиянам раздали ваучеры, но не рассказали, как ими пользоваться. "Реформы не достигли заявленных целей и привели к созданию полубюрократического режима, зависимого от международного капитала", - делает вывод автор параграфа Александр Шубин, до середины 2010-х - член совета движения "Левый фронт".

С приходом Владимира Путина Россия вернула себе авторитет на международной арене и перестала быть "младшим партнером" США и Евросоюза. Параграфы, написанные публицистом Арменом Гаспаряном, в основном позитивно оценивают период правления нынешнего президента РФ и рассказывает о том, что ему мешает.

"Реализацию намеченных реформ ("майских указов" президента от 2012 года. - Ред.) сильно осложнило введение США и другими странами Запада антироссийских санкций, последовавшее после возвращения в состав Российской Федерации Крымского полуострова", - пишет публицист.

Мединский - бренд для продвижения учебника?

"Именно последняя глава очень часто конъюнктурная - но так во всех учебниках", - объясняет DW Роман Пазин, который составлял задания и правил текст учебника. По его словам, именно эта глава "сильно редактировалась в самом издательстве". Но в целом все учебники по содержанию примерно одинаковые, отмечает Пазин. Это связано с тем, что в России принят историко-культурный стандарт - документ, от которого нельзя отклоняться при написании учебников.

Андрей Ощепков, преподаватель и автор пособия для сдачи ЕГЭ по истории

Андрей Ощепков

При этом школьникам не стоит бояться, что на Едином госэкзамене от них потребуется проявлять лояльность к действующей власти. "На ЕГЭ почти не встречается заданий по эпохе после 2000 года, - уточняет преподаватель и автор пособия для сдачи ЕГЭ по истории Андрей Ощепков. - Разве что в разделе о культуре я замечал вопросы о медалях за присоединение Крыма и про Олимпиаду в Сочи". По его словам, новый учебник "точно не хуже предыдущих".

Возможно, это связано и с тем, что, по мнению Романа Пазина, влияние Владимира Мединского на содержание учебника было минимальным. "Как я понимаю, это (использование имени Мединского. - Ред.) больше брендовая вещь, для продвижения в федеральный перечень учебников", - объясняет автор. Издательству, добавляет он, проще пройти экспертизу, если на обложке учебника стоит имя экс-министра культуры. К тому же, по выражению Пазина, издательству "ДРОФА" так было проще конкурировать за школьные закупки с издательством "Просвещение". Правда, теперь это уже не важно: в 2020 году "Дрофа" стала частью "Просвещения".

Смотрите также:

  • Карикатуры Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит

    Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.

  • Карикатуры Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Выборы в Госдуму: почему сняли Шлосберга

    Российские власти не дали политику Льву Шлосбергу баллотироваться на выборах в Госдуму. Сергей Елкин уверен, помощники Кремля не остановятся, пока не будут сняты все кандидаты от оппозиции.

  • DW Karikatur Sergey Elkin l Russland - Sperre von Webseiten, die von Alexey Navalny und seinem Team betrieben wurden

    Российская политика в карикатурах

    Блокировка сайтов Навального и Ко.: смотри, куда кликаешь!

    Сразу 49 сайтов, связанных с командой политика Алексея Навального, заблокировал по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор. Куда в интернете ходить не надо, теперь точно знает Сергей Елкин.

  • Durchsuchungen bei unabhängigen Journalisten in Russland

    Российская политика в карикатурах

    Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика

    В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Impfkampagme mit allen Mitteln

    Российская политика в карикатурах

    Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!

    Сразу три региона России за один день, 23 июля, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса. Таких субъектов РФ уже 39. Сергей Елкин о том, как власти решают вопрос с нежеланием россиян прививаться.

  • Karikatur von Sergey Elkin | Aufhebung der Handschuhepflicht in Moskau

    Российская политика в карикатурах

    Собянин отменил перчатки в общественных местах: кто в Москве этому рад

    В Москве отменили необходимость носить перчатки в общественных местах. Но это правило в борьбе с ковидом в столице все равно соблюдал только Юрий Долгорукий, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Putin hat eine Kommission zur geschichtlichen Aufklärung gegründet

    Российская политика в карикатурах

    История России под надзором Путина и Мединского: как это будет

    Президент Владимир Путин создал комиссию по историческому просвещению. Ее возглавил экс-министр культуры РФ Владимир Мединский. Сергей Елкин о том, как это повлияет на историю России.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин написал статью о русских и украинцах: а вам слабо?

    В России и Украине обсуждают статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Похоже, благодаря президенту РФ список целей настоящего мужчины пополнился, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина: Путин - живописец

    Российская политика в карикатурах

    Единый народ русских и украинцев? Для Путина - картина маслом

    Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Карикатурист Сергей Елкин уверен: в президенте РФ прекрасно уживаются историк и художник.

  • Карикатура Сергея Елкина: Путин перед картой, где указано расположение врагов

    Российская политика в карикатурах

    Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея?

    "США и их союзники" лидируют в списке угроз, о которых говорится в Стратегии национальной безопасности РФ. В июле документ утвердил президент Путин. Сергей Елкин о причинах принятия решения.

  • Карикатура Сергея Елкина: Путин допрашивает шампанское

    Российская политика в карикатурах

    Как французское шампанское в России стало игристым вином

    Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал

    Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.

  • DW Karikatur | Sergey Elkin | Wladimir Putin

    Российская политика в карикатурах

    "Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества

    Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.

  • Karikatur von Sergey Elkin | Russland Druck auf Medien

    Российская политика в карикатурах

    Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов "Проекта"

    Полиция провела обыски у авторов нового расследования "Проекта" о главе российского МВД Владимире Колокольцеве. Дело обыском не закончится, подозревает карикатурист Сергей Елкин.

  • DW Karikatur Sergey Elkin

    Российская политика в карикатурах

    Британский эсминец в Черном море: морской бой настоящий или понарошку?

    Выстрелов в сторону британского эсминца Defender в Черном море не было, утверждает Лондон. Москва говорит обратное. Сергей Елкин с иллюстрацией российской версии инцидента.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Гудков уехал из России: каток репрессий разгоняется перед выборами

    Политик Дмитрий Гудков после освобождения из-под ареста по уголовному делу уехал из России в Украину. Сергей Елкин о том, кто утаптывает политическую поляну перед выборами в Госдуму.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!

    Задержанию политика Дмитрия Гудкова предшествовал обыск у него и его помощников. В России трудно найти оппозиционера, который не прошел бы через процедуру обыска, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Закрыть "Открытую Россию" мало. Надо зачистить все?

    Задержание бывшего руководителя "Открытой России" Пивоварова, обыски у ее экс-председателя Соловьева, у политика Гудкова и у главы его штаба - звенья одной цепи, считает Сергей Елкин.

  • Полицейский с дубинкой кричит мужчине с портфелем, что шаг влево или вправо - это экстремизм

    Российская политика в карикатурах

    ФБК обвиняют в экстремизме, или Как остаться в рамках закона

    Работа штабов Навального и ФБК ограничена по требованию прокуратуры Москвы. Сторонников политика обвиняют в экстремизме. Сергей Елкин о том, как не стать экстремистом в современной России.

  • DW Karikatur von Sergey Elkin l Abzug russischer Streitkräfte von ukrainischer Grenze

    Российская политика в карикатурах

    Что российские войска РФ делали у границы с Украиной?

    Россия начала отвод войск от границ с Украиной. До этого под предлогом учений Москва перебрасывала туда военных и технику. Что это было, догадался Сергей Елкин, вспомнив известный мультфильм.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?

    Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?

    Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Nawalny / Putin

    Российская политика в карикатурах

    Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?

    Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

    Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:31

Сто лет революции: как о перевороте рассказывают в ФРГ и РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Память о репрессиях: музей ГУЛАГа начал свою работу (10.12.2018)  

"Россияне. Дорога длиною в жизнь" - новый документальный проект DW (17.04.2020)  

Реклама