 Виктор Ерофеев: Об истории России - либо ничего, либо только хорошее? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.08.2021

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Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев: Об истории России - либо ничего, либо только хорошее?

Русская История - не труп, о котором, по старой латинской традиции, следует либо не говорить ничего, либо - только хорошее, - считает писатель Виктор Ерофеев.

Парад Победы на Красной площади, 24 июня 2020 года

Каждая страна любит свою историю. А что касается Истории России, то это кладезь для понимания человеческой природы во всем ее историческом, метафизическом, нравственном и эстетическом объеме. Об этом лучше всего говорят шедевры русской литературы. Назовем лишь "Бориса Годунова" Пушкина, "Войну и мир" Толстого, "Двенадцать" Блока, "Доктора Живаго" Пастернака, "Жизнь и судьбу" Гроссмана. Весь мир читал Толстого и Пастернака - наша история открыта для всех.

Вот почему, что называется, в "наступательном" порядке прикрыть фиговыми листками какие-то части или интерпретации русской Истории мне кажутся политическим дилетантством. А ведь именно этим должно, видимо, будет заняться теперь "историческое просвещение" по указу с самого кремлевского верха. Межведомственная комиссия во главе с помощником президента, Владимиром Мединским, углубится в родную Историю, выловит и разоблачит ее врагов, станет на ее защиту. Но русская История - не труп, о котором, по старой латинской традиции, следует либо не говорить ничего, либо - только хорошее.

Виктор Ерофеев

Больше того, наша История не похожа и на трогательную, беззащитную девушку, на честь которой самым отвратительным образом нападают всякие иностранцы и отечественные либеральные историки. Ну а тем, кто видит в ней беззащитное создание, совсем не обязательно во имя ее спасения затем превращать ее в свою служанку и пользоваться ее услугами.

Русская государственная мысль уже не первый раз стремится подверстать родную Историю под себя. Во славу Романовым было написано немало страниц в замечательном историческом труде Карамзина. Во славу коммунистической партии русская История была переписана от начала до конца. Я помню, что имя Троцкого впервые появлялось на страницах Истории СССР в родительном падеже, без предварительных комментариев, он выскакивал, как черт из табакерки, и тут же предавался бесконечной анафеме. А между тем я зачитывался весьма взвешенной "Историей" Ключевского, который изображал развитие русского государства во всей его противоречивости; оторваться от красоты изложения и тщательного анализа было невозможно.

Но если русская История не похожа на девушку-недотрогу, то еще более странно делать из нее этакого лихого дворового героя, который всем соседским парням надавал по шее и утвердился как король района.

Нам действительно нужно историческое просвещение, которое дало бы возможность без всяких конъектурных предвзятостей разобраться в особом пути России, которая, безусловно, имеет не простую, но великую судьбу. Никакая комиссия не сможет выровнять зигзаги Истории, не обелит деспотизм самодержавия, не сделает из Ивана Грозного светлую личность, не оправдает борьбу Николая Первого с университетами или контрреформы Александра Третьего. Я уже не говорю о морях крови, которыми была залита Россия после Октябрьского переворота 1917 года.

Карикатура Сергея Елкина

История России под надзором Путина и Мединского: как это будет. Карикатура Сергея Елкина

Мощь нашей Истории имеет два корня. Это мужество народа, который стал героем Бородина, Сталинграда, взятия Берлина. И - наша культура. Ученые, писатели, композиторы, художники. Сколько их и какие разные: Ломоносов, Пушкин, Толстой, Королев, Сахаров, - вот столпы, на которых существует Россия. Славные полководцы, Суворов, Кутузов, Жуков - но что бы они делали без главного героя войны - русского солдата?

Историческое просвещение - это открытые двери в историческую науку, в свободные дискуссии, популяризацию исторических знаний. На этом пути нам явно не по дороге с организаторами тюрьмы народов - будь то самодержавие или большевики с Лениным и Сталиным на знаменах.

Иностранцы еще в старину дивились России, описывали ее с недоумением, пытались разгадать ее тайны. России часто такие заметки не нравились. Книгу маркиза де Кюстина, описавшего николаевскую Россию в 1839 году как деспотию, наши дипломаты бросились скупать и уничтожать на родине маркиза, во Франции. Ее запрещали вплоть до перестройки. А по-моему, это полезное чтение… Не раз возникала война исторических оценок и мнений. Что только не писали советские журналисты о об Америке, Израиле, Западной Германии?

Если историческое просвещение, объявленное в Кремле, состоит в лакировке Истории - чем у нас занимались в советские времена, - то это изначально напрасный труд. Вспомним то время, когда русская эмиграция поголовно считалась предателями Родины. Это, к счастью, прошло. Я не сомневаюсь, что будут развязаны и другие узлы, которые касаются как внутренней Истории, так и международных дел. Большой террор Сталина, Пакт Молотова-Риббентропа, Катынь и многие другое получит окончательные оценки. Это не значит, что по всем вопросам будет единомыслие. Но что же это за великая заслуга - единомыслие?

История - это та самая вольная птица, которая рассматривает всех нас со своего птичьего полета и принадлежит только себе. Ее можно запретить, игнорировать - но ее полет, в конечном счете, все равно будет виден всем.

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

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    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

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    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

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    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

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