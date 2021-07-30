Мединский возглавит новую комиссию по борьбе с "фальсификацией истории"

Президент России Владимир Путин назначил председателем новой межведомственной комиссии по историческому просвещению своего помощника, бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского. Указ о создании комиссии, в задачи которой входит, в частности, "предупреждение попыток фальсификации исторических фактов", Путин подписал в пятницу, 30 июля.
Целью создания комиссии в документе названо "обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории". Она должна координировать деятельность госорганов, научного и культурного сообщества "по выработке единого подхода к историческому просвещению", а также заниматься анализом деятельности иностранных структур и лиц, "наносящей ущерб национальным интересам России в исторической сфере".
Скандал вокруг диссертации Мединского
Владимир Мединский в 2016 году попал в центр скандала, связанного с его докторской диссертацией на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", которую он защитил пятью годами ранее. Один из инициаторов лишения тогдашнего главы Минкульта ученой степени, член сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий пояснил, что "основная претензия носит содержательный характер: его работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна".
Требование поддержал ряд российских академиков, пожаловавшихся на то, что Мединский объявляет критерием истинности и достоверности исторического труда "соответствие интересам России", которые сам же берется определять. Ученые отмечали, что целью науки является поиск истины и что попытки заменить ее мифами подрывают основы научного взгляда на мир. Тем не менее президиум Высшей аттестационной комиссии и министр образования РФ Ольга Васильева отказались лишить Мединского степени доктора исторических наук.
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Автор: Ксения Сафронова