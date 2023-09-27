Есть ли еще различия между востоком и западом Германии?

В Берлине незадолго до очередного 3 октября - Дня германского единства - представлен ежегодный доклад о положении дел в воссоединенной Германии. DW - о главных выводах.

"Я не знаю никого, подчеркну еще раз - никого, кто бы одобрительно относился к нападению России на Украину. Никого". Так ответил уполномоченный правительства ФРГ по делам востока Германии Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) на вопрос корреспондента DW о том, почему в бывшей ГДР с большей симпатией, чем на западе страны, относятся к режиму Путина.

Шнайдер напомнил также о том, что именно в новых федеральных землях сейчас находятся особенно много беженцев из Украины и что местные жители, по его словам, очень солидарны с ними. Что же касается России, то на востоке Германии, сказал он, "другой опыт отношений с Советским Союзом и, возможно, больший страх перед войной".

"Востока как такового в Германии больше нет"

Правительственный уполномоченный каждый год готовит доклад о состоянии германского единства, в котором освещаются разные аспекты процесса объединения ФРГ и ГДР 33 года назад.

Карстен Шнайдер Фото: DW

"По сути дела, - констатировал Шнайдер, представляя доклад на пресс-конференции 27 сентября, - "востока" как такового в Германии больше нет". Есть различия между жизнью в городах и в сельской местности, между прогрессивными, переживающими бум регионами и депрессивными, но это касается всей страны, а не только территории бывшей ГДР.

Тем не менее свою собственную ситуацию, а также остроту местных проблем восточные и западные немцы оценивают по-разному. Так, людей на западе больше волнует дефицит жилья по приемлемым ценам аренды, на востоке - демографические проблемы вследствие утечки населения.

Специальные программы поддержки востока Германии завершены

Из важнейших достижений последнего года Шнайдер назвал досрочное выравнивание уровня пенсий на востоке и западе Германии. Именно пенсионное неравенство было, по его оценке, одной из главных причин эмоционального раскола между восточными и западными немцами. "Теперь таких различий нет, а почему их нет - потому что и зарплаты на востоке Германии подтянулись до западного уровня, а минимальный размер оплаты труда теперь одинаковый как на востоке, так и на западе", - пояснил уполномоченный.

Так будет выглядеть новый завод по выпуску микроэлектроники в Магдебурге Фото: Intel Corporation

Кроме того, именно на востоке Германии были сделаны уникально крупные инвестиции в самые перспективные отрасли экономики, в частности, в сфере микроэлектроники в Дрездене и Магдебурге, который станет центром индустрии полупроводников для всей Европы.

О стирании различий между бывшей ГДР и бывшей ФРГ свидетельствует и тот факт, подчеркнул Шнайдер, что в Германии более не существует специальных программ, нацеленных на ускоренное экономическое развитие восточных федеральных земель, есть только программы, ориентированные на создание примерно одинаково хороших условий жизни по всей стране.

Где живут самые довольные немцы?

В этот раз в ходе работы над докладом о состоянии германского единства проводилось параллельное исследование о том, как свои условия жизни оценивают жители городов, с одной стороны, и сельской местности, - с другой.

"Вне зависимости от того, идет ли речь о городе или провинции, вне зависимости от социальной или экономической структуры и вне зависимости от западно- или восточногерманской прописки, большинство опрошенных считают свое местожительство хорошим для жизни", - подвел главный итог исследования профессор Эверхард Хольтман (Everhard Holtmann) из Института общественного единства в Галле. При этом жители маленьких городов и поселков оценивают условия своей жизни даже лучше, чем в мегаполисах.

Самые довольные немцы, как оказалось, живут в коммунах с населением менее двух тысяч человек. А вот жители больших городов с населением свыше 500 тысяч человек оказались как раз на востоке Германии более довольными условиями и качеством своей жизни, чем обитатели таких же городов на западе страны.

Смотрите также: