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Опрос: Большинство немцев - против поставок Taurus Украине

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Лишь 36 процентов опрошенных поддерживают предложение поставлять Киеву немецкие крылатые ракеты. Особенно заметно негативное отношение к поставкам Taurus - в восточных федеральных землях.

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Истребитель Tornado с ракетой Taurus
Истребитель Tornado с ракетой TaurusФото: Bundeswehr

Более половины жителей ФРГ - 52 процента - выступают против поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus,это следует из обнародованных в пятницу, 18 августа, результатов опросов Deutschlandtrend и Morgenmagazin, которые были проведены медиакомпанией ARD.

Согласно этим результатам, лишь 36 процентов немцев согласны с тем, чтобы поставлять ракеты Taurus Киеву, еще у 12 процентов респондентов нет твердого мнения в данном вопросе. Особенно велика доля противников поставки Украине ракет Taurus - в восточных федеральных землях (70 процентов), тогда как в западных землях 47 процентов выступают против, а 40 процентов - за.

Сторонники "зеленых" - самые активные сторонники поставки Taurus

Что касается политических симпатий, то больше всего противников поставки Киеву ракет Taurus - 76 процентов - среди электората правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Зато среди сторонников "зеленых" и свободных демократов преобладают те, кто высказываются в пользу таких поставок (соответственно 68 и 56 процентов).

Украина уже давно добивается от правительства ФРГ поставки крылатых ракет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в конце минувшей неделе сдержанно высказался по этому поводу, подчеркнув, что его правительство, как и прежде, будет тщательно изучать вопрос перед принятием каждого конкретного решения о том, какой вклад может внести Германия.

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