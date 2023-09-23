В Чечне заявили об изъятии из школ учебников Мединского

Председатель парламента Чечни заявил, что новые учебники по истории за авторством советника президента РФ Владимира Мединского были изъяты из школ Чечни. Позже он удалил упоминание об этом из поста.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил об изъятии из школ республики всех поступивших туда экземпляров нового учебника по истории для 10-11 классов, одним из авторов которого выступил советник президента РФ Владимир Мединский. Пост об этом был опубликован в Telegram-канале чеченского политика в субботу, 23 сентября. Позже абзац об изъятии учебника Мединского из школ был удален из поста Даудова, однако скриншоты исходного поста сохранились в распоряжении СМИ.

"Отмечу, что весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Рамзана Ахматовича (Кадырова - Ред.) изъят из школ. Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины", - говорилось в удаленном абзаце.

В остальной части поста, которая осталась неизменной, Даудов пишет, что учебник Мединского "вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов", которые "внесли огромный вклад в победу в Великой отечественной войне, сражаясь на всех фронтах с оккупантами". По словам председателя парламента Чечни, Мединский "признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий" и заверил в готовности "привести ее в порядок".

Учебник Мединского об "СВО" и депортации народов в СССР

Учить историю по обновленному учебнику ученики 10-11 классов в российских школах начали с 1 сентября. В разделе о последних десятилетиях авторы оправдывают агрессию России против Украины, выстраивая "логическую цепочку" от распада Югославии ("сценарий… расчленения России уже был отработан натовцами на примере Югославии") до появления "украинского неонацизма". Целью "СВО" авторы называют "защиту Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России", а перспектива вступления Украины в НАТО, по их мнению, могла бы означать "конец цивилизации".

В разделе о Второй мировой войне говорится, что решения о депортации чеченцев, ингушей, крымских татар, калмыков, карачаевцев и балкарцев было принято руководством СССР "на основании фактов сотрудничества с оккупантами". Председатель Российского конгресса народов Кавказа (РКНК) Алий Тоторкулов осудил содержание этого параграфа, назвав его "старой клеветой сталинских времен" , "оскорблением миллионов граждан России" и "пещерным национализмом". Тотркулов подчеркнул, что РКНК примет все меры, чтобы учебник был запрещен.

23 февраля 1944 года началось насильственное выселение чеченцев и ингушей в Среднюю Азию. Операция, которая длилась всего восемь дней, получила название "Чечевица". Всего было выселено около полумиллиона человек. Эта депортация считается самой крупной в истории Советского Союза.

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