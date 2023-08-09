"Ты слишком много пи…шь". История учителя, бежавшего из РФ

Учитель истории из Москвы откровенно высказывался на уроках о войне РФ с Украиной и призывал к терпимости в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Теперь он ищет убежище в Германии.

"Мой друг сказал мне: "Тебе прямо сейчас надо уезжать". И в порыве бесшабашного состояния я купил 10 октября билет до Стамбула", - вспоминает Александр. Его полное имя: Александр Евгеньевич Сайфуллин, до октября 2022 года - учитель истории в московском колледже сферы услуг №10 на Дмитровском шоссе, что на севере столицы. На своих лекциях он откровенно высказывался о войне России с Украиной, пока не стал получать анонимные угрозы. Сайфуллин теперь просит убежище в Германии - здесь он и встретился с корреспондентом DW.

Путь из Москвы на север Баварии

В Москве Сайфуллин жил на Шоссе Энтузиастов. Теперь привыкает к жизни в маленьком городке на севере Баварии. Тут мешают спать уже не автомобили, а крик местного петуха. "Сплю только в берушах", - жалуется Александр. Вообще же он родом из Улан-Удэ, во время бакалавриата изучал ваххабитов в годы войны в Чечне. В Москве Сайфуллин закончил магистратуру РГГУ и затем стал преподавать историю в колледже.

Первые неприятности на работе начались у него уже через неделю - "никакой войны еще не было", уточняет бывший преподаватель истории. На молодого учителя (Александру - 31 год) пожаловались родители его учеников, а начальство колледжа раскритиковало за "политизацию реальности". Им не понравилось то, как преподаватель отзывался о Владимире Путине и Алексее Навальном. Сам Сайфуллин говорит, что отказался комментировать роль Путина в истории, добавив, что "в России много проблем".

Откровенные разговоры о войне в паузах между записями лекций

После начала российского вторжения в Украину от преподавателей потребовали проводить новые уроки - "Разговоры о важном". "Когда я ознакомился с брошюрой (о том, как вести такие занятия. - Ред.), то понял, что не могу говорить, что Украины вообще не существовало, что там националистический бандеровский режим, что это анти-Россия", - вспоминает Сайфуллин. Директриса колледжа, по его словам, потребовала от учителей предоставлять записи лекций, чтобы убедиться в том, что они "не мухлюют".

Сайфуллин говорит, что на первом же своем занятии предупредил учеников, что иногда будет "ставить диктофон на паузу", чтобы дать возможность открыто поговорить о происходящем. "Дети спрашивали, почему началась война, ведь Украина не нападала. Спрашивали, что будет с ними. Говорили, нам стыдно, и что Путин - последний преступник. Я рад, что выключал диктофон, потому что проблемы были бы и у меня, и у детей", - делится он сегодня.

Александр Сайфуллин Фото: Privat

Вместо записи занятия получилось 14 отдельных аудиофайлов. На просьбу объяснить, "Александр Евгеньевич, почему так много записей", преподаватель ответил, что были проблемы с телефоном. "Я пошел на ложь, но мне поверили. Я понимал, что хожу по лезвию ножа, но у меня были хорошие отношения со студентами", - объясняет Сайфуллин то свое решение.

По словам бывшего учителя истории, он говорил на своих уроках, что "учитывая доказательства", ответственность за военные преступления в Буче несет "конечно, российская армия, не верьте пропаганде". Он вспоминает, что прямо на занятиях расплакалась девочка, которая переживала за бабушку из Харьковской области. Помимо войны Сайфуллин, который в Германии уже не скрывает, что является геем, высказывался на уроках за терпимость и уважение к людям вне зависимости от их сексуальной ориентации. "Я отвечал, что нас не должно волновать, кого любит человек. Не осуждайте, главное - кого-то любить", - подчеркивает он.

Травля и побег через Стамбул

Ходить по лезвию ножа стало совсем опасно осенью 2022 года. 1 октября с незнакомого номера Александру Сайфуллину пришло сообщение: "Сдохни, п…р". Поиск автора эсэмэски результата не дал, а спустя пару дней преподавателю пришло еще одно сообщение. "Ты учишь наших детей всякой х...не", - добавил аноним вместо ответа на вопрос, кто звонит. Тогда Сайфуллин, с его слов, понял, что угрозы связаны с работой: "Я ушел на больничный от стресса. Затем 9 октября вновь пришло эсэмэс, в котором среди прочего было написано: "Я знаю, что ты живешь с мужиком".

Украинские беженцы в Мюнхене, март 2022 года Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Адрес был указан точный. Чуть позже через Telegram ему от пользователя с Z-аватаром прислали шесть видеофайлов: "У меня волосы стали дыбом. На них - мои лекции. Я понимаю, кто снимал и что все, что я наговорил, принесет большие проблемы". На следующий же день Сайфуллин, по его выражению, не успев ни о чем долго подумать, улетел в Стамбул, оттуда - в Мюнхен, где сдался властям и попросил убежище. Еще в Стамбуле он узнал от друга, что на следующее утро в их квартиру приходили двое незнакомцев, которые не представились и интересовались, здесь ли проживает Сайфуллин.

Симпатизирующие ему люди в колледже рассказали, что после его отъезда в учебном заведении была проверка. Также со слов коллег бывший преподаватель знает, что в отношении него заведено уголовное дело, но подробностями или подтверждением этого факта Сайфуллин не располагает. Директор колледжа на вопросы DW о бывшем учителе истории не ответила.

Новые проверки и новая жизнь в Германии

В феврале уже 2023 года Александр Сайфуллин, находясь в Германии, дал интервью "Новой газете", после чего российские полицейские приходили к его маме в Улан-Уде. "Ваш сын нарушил много чего", - сказали ей сотрудники полиции, передает бывший историк слова мамы. Родственники, прочитав то интервью, стали высказываться о нем резко негативно, рассказывает Сайфуллин: "По их мнению, я фашист, конченый педераст, поддерживаю бандеровскую Украину. Отвернулись многие, кого я считал друзьями".

Тем временем сам Александр оказался в Бамберге в лагере для беженцев. Говорит, что испытал шок и сначала ощущал пустоту, не зная, как жить дальше. В мае 2023 года он переехал в общежитие уже в другой город на севере Баварии - в отдельное жилье с удобствами. В ближайшие дни Сайфуллина ждет второе интервью с властями ФРГ, после которого должно быть принято решение относительно предоставления ему убежища в Германии.

Молчать Сайфуллин не собирается

Александр Сайфуллин говорит, что как историк уверен в том, что Украина в конечном счете одержит победу над Россией. Для себя лично жизнь в РФ считает закрытой и возвращаться не собирается. Многие боятся выступать против войны, даже оказавшись за пределами России, - из страха преследований и из-за пассивности, некоторые втайне поддерживают Владимира Путина и войну, обманывая власти ФРГ ради того, чтобы не участвовать самим в боевых действиях, делится Сайфуллин наблюдениями за россиянами-соискателями убежища.

Сам он не намерен молчать и выходил, по его словам, на последнюю антивоенную демонстрацию, организованную россиянами в Бамберге, даже несмотря на то, что, по его данным, неизвестные в масках снимали всех демонстрантов.

Когда-то давно Сайфуллин мечтал изучать пропаганду в годы Тридцатилетней войны в Германии, но сегодня намерен начать все заново, поняв, что едва ли сможет продолжать преподавать. Теперь он надеется помогать таким же, как он, беженцам быстрее сориентироваться в ФРГ. Сайфуллин учит немецкий язык и надеется вскоре получить разрешение на работу. Спустя несколько месяцев после его бегства из России к нему приехал его партнер, который тоже намерен просить убежище в Европе.

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