Годовщина освобождения Бучи: что говорят немецкие политики

"Эти преступления не могут остаться безнаказанными", - заявил канцлер Олаф Шольц, напомнив о зверствах российских военных в оккупированном ими городке Буча в Киевской области.

Буча - небольшой город в Киевской области - был освобожден от российских захватчиков уже 31 марта 2022 года, ровно через пять недель после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. За пять недель оккупации в Буче погибли 458 мирных жителей, 419 из них были застрелены или умерли от пыток. Название городка стало символом жестокости российской военщины. В годовщину освобождения Бучи в пятницу, 31 марта 2023 года, об этом напомнили многие немецкие политики.

"Россия не победит"

"Зверства, совершенные в Буче год назад, дали всему миру понять, что означает война Путина, - написал на свой странице в сети Twitter канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). - Ужасные картины и мне навсегда врезались в память. Эти преступления не могут остаться безнаказанными. В этом мы сплоченно поддерживаем Украину. Россия не победит".

Буча - часть жестокого плана

С видеообращением, посвященном годовщине освобождения Бучи, обратилась к своим подписчикам в сети Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), занимавшая ранее посты в правительстве ФРГ и сама побывавшая в этом украинском городе весной 2022 года. "Я навсегда запомню увиденные мной массовые захоронения и выложенные на земле ряды мешков для тел, - говорила она. - Российские солдаты грабили и жгли дома, пытали, насиловали и убивали ни в чем не повинных мирных жителей".

Урсула фон дер Ляйен Фото: John Thys/AFP

Урсула фон дер Ляйен напомнила о молодых местных мужчинах со связанными за спиной руками и убитыми выстрелами в затылок: "Они не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей". И, по ее словам, случившееся в Буче было не случайным эпизодом, а частью большого плана - "жестокого, циничного, расчетливого". Плана, нацеленного на уничтожение Украины, ее государственности, независимости и демократии, национальной идентичности украинцев.

"Мы будем продолжать поддерживать усилия, направленные на то, чтобы Путин мог быть привлечен к ответственности за преступление агрессии. С этой целью мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это потребуется. Мы хотим справедливости для Украины и для украинцев", - заключила Урсула фон дер Ляйен.

Саммит на месте трагедии

В годовщину освобождения Бучи видео о событиях марта 2022 года в своих соцсетях опубликовал и президент Украины Владимир Зеленский: "Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 человек погибли, в том числе 37 детей. Более 175 тел найдены в братских могилах и в камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это вновь свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных".

Владимир Зеленский и его гости в Буче, 31 марта 2023 года Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

31 марта в Буче состоялась траурная церемония в память о погибших здесь в период российской оккупации с 24 февраля до 31 марта 2022 года. Кроме самого Владимира Зеленского в Бучу также приехали премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович, а таже президент Молдовы Майя Санду. Канцлер ФРГ Олаф Щольц обратился к участникам саммита, посвященного годовщине освобождения Бучи, с видеопосланием.

Смотрите также: