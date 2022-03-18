 Война в Украине - Буча | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.04.2022

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Украина

Война в Украине - Буча

Фотохроника войны в Украине. Снимки из города Буча после освобождения.

  • Киевская область, город Буча, 3 апреля 2022 года

    Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча

    В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

  • Буча

    Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

  • Буча

    Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 2 апреля

    Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

  • Около города Буча, 3 апреля

    Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 31 марта

    Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

  • Буча

    Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

  • Буча

    Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

  • Киевская область

    Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

  • Буча, 3 апреля

    Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля.


  • Киевская область, город Буча, 3 апреля 2022 года

    Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча

    В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

  • Буча

    Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

  • Буча

    Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 2 апреля

    Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

  • Около города Буча, 3 апреля

    Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 31 марта

    Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

  • Буча

    Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

  • Буча

    Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

  • Киевская область

    Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

  • Буча, 3 апреля

    Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля.


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