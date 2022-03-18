Война в Украине - Буча

Фотохроника войны в Украине. Снимки из города Буча после освобождения.
Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.
Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.
Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.
Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.
Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.
Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.
Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.
Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.
Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.
Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.
На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.
Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.
Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.
Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.
Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.
Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.
Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.
Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.
Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.
Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля.
Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.
Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.
Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.
Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.
Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.
Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.
Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.
Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.
Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.
Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.
На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.
Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.
Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.
Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.
Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.
Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.
Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.
Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.
Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.
Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля.