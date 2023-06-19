Патриотизм или национализм? Опыт Германии

Когда играет сборная ФРГ по футболу, на улицах и автомобилях в Германии можно увидеть национальные флаги. Когда футбольная лихорадка заканчивается, флаги постепенно исчезают. Немецкие политики из блока ХДС/ХСС, включающего в себя Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС), хотели бы это изменить - и добиться роста патриотических настроений в стране.

Согласно их "федеральной патриотической программе" в Германии должно появиться больше флагов, должен чаще исполняться гимн, должны больше восхваляться заслуги и значение бундесвера. О сложных вопросах патриотизма DW поговорила с известным немецким историком Уте Фреверт (Ute Frevert) - директором Института человеческого развития Общества Макса Планка (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung), обладательницей ордена "За заслуги перед ФРГ".

DW: Какая у вас была реакция, когда вы услышали о предлагаемой программе патриотизма?

- Нам действительно сейчас это нужно, подумала я, скривив лицо, но, изучив предложение ХДС/ХСС уже более детально, мое мнение стало более дифференцированным. Идея сделать 23 мая (23 мая 1949 года в Бонне был подписан Основной закон ФРГ) общенациональным днем памяти берет свое начало в воззрениях философа Юргена Хабермаса (Jürgen Habermas). Он уже очень давно выдвинул идею конституционного патриотизма, говоря о том, что Германии не нужен патриотизм, в центре внимания которого находятся гимн и национальные флаги, а также заслуги предков, но вот чувство сопричастности к конституции, к конституциональному строю страны, это было бы хорошо. Эти идеи были популярны в Германии после Второй мировой войны и крушения "третьего рейха". Была потребность найти новую форму сопричастности, соучастия граждан. Эти идеи я частично вижу и в новом предложении блока ХДС/ХСС. Например, предложение, чтобы в этот день канцлер произносил речь о состоянии нации. Идею ХДС/ХСС нельзя назвать полностью ошибочной. Но "федеральная патриотическая программа", которая предполагает больше флагов и частое исполнение гимна, проблематична. Я очень скептически отношусь к тому, что предписанная сверху программа может быть эффективной.

Немецкий историк Уте Фреверт Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

- Национализм и патриотизм в Германии обсуждаются часто в одном контексте. В Германии людям сложно воспринимать патриотизм исключительно как любовь к родине?

- Негативная история национализма уходит корнями гораздо глубже истории "третьего рейха". Понятие "национализм" как идея, которая мобилизует население, старо, по крайнем мере, как французская революция. Национализма без изъяна, чисто позитивного, никогда и не было. К национализму взывают, прежде всего, во времена конфликтов и войн. При этом тон всегда довольно агрессивный. Любовь к своему всегда тесно связана с изоляцией от другого, чужого. И это разграничение может принимать самые разные формы. Оно может выражаться в установке: "Мы - другие". Но чаще всего оно приводит к тезису "Мы - лучше". И вот эта форма конкуренции за право называться лучшей нацией, нацией без недостатков, уже заложена в национализме. Хороший национализм, когда люди просто радуются тому, что живут в стране, где есть хорошие условия, - очень редкое явление. Я не знаю ни одной нации, за исключением, наверное, Исландии, которая могла бы себе позволить национализм в позитивном смысле.

- Можно вместо патриотизма говорить о национализме, или все-таки надо различать эти понятия?

- Для историков это вопрос-ловушка. До национализма был патриотизм, который принимал различные формы: любовь к отчизне, родине, месту, где человек родился. Национализм изначально был чрезвычайно демократическим. Все люди становились членами нации и должны были испытывать национальную гордость, национальные чувства за свою страну. В XIX веке такая программа была очень привлекательной, но уже позже, в XX веке, эта идея реализовывалась за счет как внешних врагов, так и - все чаще - внутренних. Всегда были те, кто недостаточно разделял национальные взгляды, находились "национальные предатели". В Германии в конце XIX века каждый социал-демократ был "предателем родины". Евреев в Германии не признавали настоящими немцами - они оставались чужими в своей стране. И, конечно, разные меньшинства. И это только история XIX века. Поэтому, когда сегодня национализм призывают рассматривать как позитивное явление, мол, давайте помашем флажками, споем гимн, то это слишком неестественно, наиграно. Такие настроения могут возникнуть только снизу, а не предписываться сверху.

- Но ведь в Германии, даже когда эти патриотические чувства возникают снизу (например, во время чемпионатов по футболу), сразу начинаются дискуссии о рисках... Неужели нельзя размахивать национальным флагом и петь гимн без угрызений совести?

- Да, безусловно история Германии периода 1933 - 1945 годов - это большой балласт. При этом не стоит забывать о ГДР и о том, какая там была гордость за нацию и вера в победу социализма. Флаги, военные парады, - это была такая классическая программа национализма. Поэтому в новой программе ХДС/ХСС меня сильно удивило то, что о восточных землях Германии говорится как о территории с дефицитом патриотических настроений и что именно этот регион требует больших инвестиций для реализации патриотических программ. В 1990-х жители ГДР точно были более подкованы в этой теме и имели больше опыта в проявлении и ощущении национальной сопричастности с государством, чем их братья и сестры в ФРГ. И я думаю, что они не растеряли этого опыта.

- В соседних странах - во Франции, например, - к национальному флагу, к празднованию национального праздника несколько другое отношение.

- В Германии есть национальный праздник. День германского единства отмечается 3 октября. Я могу себе представить, что можно выбрать какой-то день, когда каждый гражданин сделает что-то хорошее для другого гражданина - не для своих друзей, а для совершенно незнакомого человека, который тоже проживает в этой стране. Я бы с удовольствием участвовала в такой инициативе. Но вот я помню свои ощущения в молодости от флагов и военных парадов во Франции. Я просто онемела и была скорее счастлива, что в Германии такого нет, потому что мы уже видели, как этими чувствами можно пользоваться. И я не хочу, чтобы это повторилось. Когда я сейчас наблюдаю за тем, как в России верхушка власти использует патриотизм с целью распространения всевозможных мифов и лжи о войне в Украине, как ложь подают под этим "патриотическим соусом", чтобы народ ее усвоил, то я думаю, что это не тот путь, который следует выбирать Германии.

- Вы заговорили о России. Сейчас есть много россиян, которые любят свою родину, но ее покинули, и есть так называемые "настоящие патриоты", которые остаются в стране и поддерживают действия политической элиты. Кто настоящий патриот: тот, кто любит родину, или тот, кто разделяет идеологию государства?

- Прежде, чем дать определение патриоту, я позволю небольшое отступление. В Израиле, где мы с начала года наблюдаем раскол в обществе, где одна часть собирается каждую субботу на протесты против правящей власти, выбранной демократическим путем, и которая представляется правительством как предатели. Это та же дилемма: кто лучший патриот? Тот, кто поддерживает политику правящего правительства? Или тот, кто против нее протестует? На обвинения в предательстве протестующие сделали символом своего протеста флаг Израиля. А что может быть еще более патриотичного, чем нести флаг в руках? Вместо того, чтобы идти в бар с друзьями, на пляж, проводить время с семьей, они демонстрируют против власти. На патриотизм в Израиле претендует и одна часть общества, и другая его часть.

Теперь к определению. К патриотизму в классическом понимании теперь относится не только любовь к родине, к месту, где человек родился, тоска по родине, когда он покидает родные края, но и, скажем немного пафосным языком, то, что человек стоит лицом к лицу к достижениям страны - как положительным, так и отрицательным. И в новой программе блока мне как раз не хватает рефлексии. Нельзя просто сказать: какую хорошую страну мы воссоздали за последние 75 лет! Это действительно замечательная страна, и, наверное, самая свободная, которая когда-либо существовала на территории Германии, но у нее есть своя предыстория. И, конечно, ее нельзя забывать. И это важно для дискуссии о ее будущем. Должен ли быть плюрализм в стране, демократия? При этом демократия - это не означает, что большинство всегда право. В демократии всегда есть дискуссия, диалог между большинством и меньшинствами, в рамках которого они пытаются договориться - без применения насилия, а путем диалога. Поэтому, когда я говорю, что я - патриот Германии, то это означает, что я разделяю именно эту культуру ценностей, заложенную Основным законом ФРГ.

- В современной демократии невозможно быть патриотом чисто немецких ценностей. Ведь надо принимать во внимание, что общество в Германии сегодня базируется на разных культурах.

- Мы, безусловно, не можем себе позволить патриотизм, обращенный в прошлое и основанный на какой-то несуществующей Германии. В Германии всегда были миграционные процессы. Это представление о стране, в которой живут только "немцы", не соответствует реальности. Ценностей много, они прописаны в Основном законе. И они действуют по отношению ко всем. Каждый, кто живет в Германии, должен соблюдать то, что прописано в Основном законе. Это для меня - минимальная форма патриотизма. Нужно ли подкреплять такой патриотизм флагами? Не знаю.

- И последний вопрос. Про футбол и не футбол! Почему, когда национальная сборная Германии по хоккею впервые в истории выходит в финал ЧМ, такого патриотического подъема, как при ЧМ по футболу, не возникает?

- Хоккей в Германии - не массовый спорт, никогда им не был и, наверное, не будет. С футболом же идентифицируют себя многие в Германии - мужчины и женщины. Все начинается уже с локального уровня, футбольные клубы есть в каждой деревушке. Для меня это совсем не обязательно связано с национальными чувствами. Скорее - с накалом эмоций. Чемпионат заканчивается - и люди смывают цвета национального флага с лица и убирают флаги до следующего раза.