"Разговоры о важном". К чему ведут уроки патриотизма в школе

Уже третий месяц в российских школах ведут патриотические "разговоры о важном". Они касаются не только Украины. О чем рассказывают школьникам, и что стало с родителями и учителями, которые против таких уроков?

С 1 сентября во всех школах России начались уроки патриотизма. Во время так называемых "разговоров о важном" детям как рассказывают о зарождении великого русского балета, так и оправдывают полномасштабное вторжение РФ в Украину с целью присоединения "исконно русских земель". Учитель должен говорить лишь о том, что дозволено в рамках спущенных сверху сценариев таких уроков. DW - о том, как из-за таких "разговоров" пострадали учителя, родители и сами дети.

Уроки о "террористическом государстве" Украине

С "разговоров о важном" теперь начинается каждая учебная неделя в российских школах. Это нововведение, как и поднятие флага, появилось в школах с 1 сентября. Темы и сценарии таких уроков каждый месяц публикует министерство просвещения. Многие уроки посвящены официальным праздникам - Дню матери, Дню отца, Дню пожилого человека. Но в День учителя, например, методичка предписывала рассказать школьникам, почему захват российскими войсками украинских территорий - "на самом деле" якобы является "восстановлением исторической справедливости".

Часто школьникам рассказывают об Украине, причем даже тогда, когда о ней нет ничего в сценарии уроков. "Вообще нас готовили к плановому "террористическому акту", но вместо объяснений, что делать, говорили об Украине", - говорит ученик Марк (имя изменено) из Санкт-Петербурга. Директор школы и преподаватель по "безопасности жизнедеятельности" рассказали юным петербуржцам во время такого урока, что теракты устраивает Украина.

"Безумного ничего не было, вроде как, - вспоминает об уроке патриотизма другой ученик старшей школы в Калининградской области. - Только 24 октября директор начал говорить про вечные нападения кого-то там на Россию, что все хотят ее подмять под себя". При этом родители, которые хотят уберечь своих детей от такой информации, могут столкнуться с трудностями, как показал опыт последних двух месяцев.

Пропуски "разговоров" обернулись учетом в полиции

Учет в комиссии по делам несовершеннолетних и принудительные психологические консультации в бюджетном центре "Гармония". Вот цена, которую семье 10-летней Вари Жоликер приходится платить за пропуски "разговоров о важном" в школе московского района Некрасовка, которой руководит муниципальный депутат от "Единой России" Майя Булаева.

Елена Жоликер Фото: privat

5 октября Елене - маме Вари позвонили с телефона ее младшей дочери. Из трубки она услышала ледяной голос женщины: "Ваша дочка у нас, вы должны явиться по адресу…" Елена испугалась и попросила дать ей услышать ребенка, но ей отказали.

В школе Елена узнала, что там собралась комиссия, чтобы обсудить поведение ее дочери - как признают учителя, хорошо успевающей ученицы. Завуч по воспитанию, школьный психолог и незнакомый Елене мужчина, который предложил считать его представителем ФСБ, в один голос заявили москвичке, что их беспокоит непосещение Варей "разговоров о важном" и ее аватарка в WhatsApp: так называемая "святая Джавелина" - дева Мария на сине-желтом фоне с противотанковым комплексом Javelin наперевес.

"Отсутствие ориентации в политической ситуации"

После опроса в школе и в отделении полиции инспекторы отправились на "обследование" квартиры, в которой живет семья. В отчете они указали на "подозрительные цвета" в интерьере жилища. "В ноутбуке у Жоликер Е.Н. найдены просмотры каналов экстремистского направления, объяснений этому мать не дала, - говорится в документе. - В интерьере квартиры присутствуют сине-желтые цвета. Со слов Жоликер Е.Н., ей нравится эта цветовая гамма".

Еще больше претензий к воспитанию Вари появилось у комиссии по делам несовершеннолетних, которая собралась 27 октября. К тому моменту Елена уже воспользовалась шаблоном , который составил профсоюз "Альянс учителей" и написала отказ от посещения дочерью "разговоров о важном".

Учитывая пропуски уроков и аватарку с украинским флагом, инспекторы сделали вывод, что Елена "проецирует на дочь свои политические взгляды, не осуществляет родительский контроль за публикациями в социальных сетях". Более того, "святая Джавелина" на аватарке десятилетней девочки говорит об отсутствии у нее "знаний родной истории, ориентации в политической ситуации в стране и мире", заключили "эксперты" и предписали маме с дочкой пройти психологический курс.

Учителя перед моральным выбором

Введение в учебную программу новых уроков патриотизма поставило перед моральным выбором не только родителей, но и учителей. "Если раньше случаи преследования преподавателей за высказывания в соцсетях и участие в митингах были единичными, то сейчас кажется, что это институционализированное решение, - говорит председатель "Альянса учителей" Даниил Кен. - Уроки пропаганды, которые были разовыми, вошли в систему. Они заставляют людей делать выбор, участвовать в этом, или нет".

"Альянс учителей" занимается защитой в суде московской учительницы Татьяны Червенко. Вместе они пытаются оспорить подписанные директором взыскания - за отказ проводить "уроки о важном" и интервью телеканалу "Дождь". Червенко пока продолжает работать в школе, но Даниил Кен предполагает, что все идет к тому, что женщину могут уволить.

"Внедрение идеологического воспитания"

Расторжением трудового контракта закончилось долгое противостояние учителя истории с руководством школы №24 в Набережных Челнах. В августе Раушана Валиуллина вызвали на педсовет с такой темой: "Особенности внедрения идеологической воспитательной работы с детьми и педагогами школы". Идеологической работой, следует из документа, считаются "разговоры о важном".

Раушан Валлиулин Фото: privat

Валиуллин посчитал вмешательство государства нарушением 13-й статьи Конституции РФ о запрете обязательной идеологии. На своей странице в Facebook учитель прокомментировал ситуацию цитатой из антиутопии: "Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила". Через два дня после этой публикации, прямо в День знаний школа расторгла договор с Раушаном Валиуллиным.

По словам Валиуллина, повод придумали формальный - он не согласился с решением директора лишить его классного руководства, без которого его зарплата уменьшилась бы настолько, что на нее невозможно было бы прожить. В суде он доказал, что увольнение было незаконным, и суд постановил восстановить учителя в должности. Но к моменту вынесения решения Валиуллин решил, что "совесть не позволяет" ему вернуться к работе в школе - и уехал из России в Кыргызстан.

Обязанность проводить "разговоры о важном" и обещание директора установить в кабинете Валиуллина камеру для контроля за его высказываниями не оставили ему выбора, говорит учитель. "Происходит то, что я всем своим нутром не принимаю, но поделать с этим ничего не могу. Любые антивоенные заявления поставлены вне закона, - объясняет он свой отъезд. - Я многодетный отец и не могу позволить себе поступить так безответственно".

Школы сопротивляются

Раушан Валиуллин надеется, что режим Путина вскоре падет, пропаганда уйдет из школ, а ему удастся вернуться домой. По подсчетам учителя, в классе его сына меньшинство противится "промыванию мозгов", в то время как многие этим довольны. Впрочем, социолог Виктор Вахштайн предостерегает от ошибочного вывода, что дети, учителя и другие участники системы школьного образования вдруг станут жертвами идеологической обработки.

"Мы смотрим снаружи, и нам это кажется возвращением НВП (начальной военной подготовки. - Ред.) в школы, - говорит Вахштайн. - Но если посмотреть изнутри, то школа никогда не была исключительно послушным объектом манипуляций. Она обладает невероятной силой резистентности". Социолог обращает внимание, как организаторы "разговоров о важном" в последний момент заменили вызывавший споры урок о "традиционных ценностях" рассказом об атомных технологиях. "Даже до циничного карьериста [министра просвещения Сергея] Кравцова дошло, что лучше не нагнетать обстановку, - отмечает эксперт. - Это означает, что в родительской среде и у школьных администраций есть очень сильное напряжение".

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