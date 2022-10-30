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Фото из архива: дым от ракетных ударовФото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Россияне нанесли ракетные удары по многим регионам Украины

Лиза Ламбрехт | Ольга Лебедева
7 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 октября.

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На 250-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 31 октября (время московское).

Россияне нанесли ракетные удары по многим регионам Украины

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На территорию Марганецкой общины Днепропетровской области прилетели 40 снарядов из российских "Градов", в результате погибла женщина, еще одна ранена, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. "Россияне атаковали РСЗО, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе", - заявил он. По данным Резниченко, в Каменском районе совершен удар дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. 

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В Харькове утром 31 октября россияне ударили по объекту критической инфраструктуры, заявил мэр города Игорь Терехов. "Два прилета по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - написал он в Telegram.

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В Черкасской области совершен удар по объекту критической инфраструктуры, в результате часть области обесточена, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram. Аварийные службы работают на месте удара, указал он далее.

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За сутки российские войска нанесли 4 ракетных, 5 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. "Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Северск на Донетчине, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков на Николаевщине", - говорится в отчете.

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Россияне утром 31 октября ударили по территории Украины, вероятно, большим числом ракет. По всей стране объявлена воздушная тревога. Об ударах, в частности, написал в своем Telegram-канале глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус. По информации главы Николаевской области Виталия Кима, часть ракет прошла от Николаева на север и северо-запад. Местные власти сообщают также о российских обстрелах в Киевской, Винницкой, Харьковской, и Полтавской областях и Кривом Роге. По информации в Telegram-канале мэра города Ровное Александра Третьяка, во многих регионах работают системы ПВО.

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Институт изучения войны (ISW) предполагает, что  Владимир Путин ждет зимы и наступления холодов, чтобы понять, не изменят ли они позицию Европы в поддержке Украины. Эксперты института прогнозируют, что Россия будет продолжать проводить обычные военные операции до 2023 года, а не перейдет к применению тактического ядерного оружия. Кроме того, по прогнозам, маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО.

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Российский МИД обвинил страны Запада в поддержке "враждебных" кол-центров в Украине. Как заявил в интервью "Известиям" начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин, ряд западных стран, в числе которых Великобритания, США, ФРГ, Нидерланды, Польша и Эстония, проводят политику инфраструктурной поддержки функционирования украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян.

Оружие из Украины могло попасть в руки финских преступных группировок

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Представитель Албании в ООН раскритиковал заявления России о "зараженных комарах", которых Украина и США, по утверждению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, якобы хотят использовать против российских солдат. "Неужели Совету Безопасности больше нечем заняться? Мы уже на протяжении долгого времени слушаем заявления Российской Федерации, но в очередной раз господин докладчик подтвердил, что никаких доказательств и подкреплений этим заявлениям России не существует. Мы не можем подыгрывать этой пропаганде просто потому что РФ любит выступать, упивается своими речами и искажает реальность", - сказал представитель Албании в ООН Ферит Ходжа. "Мы сегодня вновь выслушали многочисленные обвинения, в том числе о разных патогенах и о комарах. Интересно, а как эти комары проводили бы различие между русскими и украинцами?" - задался вопросом дипломат.

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Оружие, отправленное западными странами Украине для защиты от российского вторжения, могло попасть в руки финских преступных группировок. Об этом заявили в Центральной криминальной полиции Финляндии, сославшись на данные разведки. Речь может идти, в частности, о штурмовых винтовках, заявил комиссар отделения полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен в интервью государственной медиакомпании Yle.

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Турецкий производитель Baykar рассчитывает в скором времени передать Украине беспилотники, оснащенные ракетами класса "воздух - воздух" и способные противостоять беспилотникам-камикадзе. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар в интервью агентству dpa.

Зеленский: Москва ставит мир на грань тяжелого продовольственного кризиса

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Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять в аннексированные Россией области Украины, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский. По его словам, их также не будут привлекать к участию в военных действиях в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления РФ о том, что беспилотники, атаковавшие российские военные корабли в Севастополе, якобы были запущены с гражданского судна, перевозившего зерно.

"Сначала они говорили о "боевых птицах", потом о "боевых насекомых", теперь вот зерно. Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну что можно сказать? Реально больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань тяжелого продовольственного кризиса", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия - единственная виновница того, что продукты питания будут дорожать на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии. "Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже. Но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство России больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. Это, кстати, ответ всем тем, кто говорит о переговорах с Россией", - добавил Зеленский.

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Организация Объединенных Наций (ООН), Турция и Украина согласовали движение на 31 октября 14 судов, находящихся в турецких водах. Они достигли договоренности без участия России, спустя сутки после того, как РФ вышла из зерновой сделки, разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов.

Делегации трех сторон также согласовали проведение 31 октября инспекций 40 отбывающих судов - об этом говорится в заявлении Объединенного координационного центра в Стамбуле. Там добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах ООН, Турции и Украины.

Хроника событий 30 октября 14.00 - 23.59 >>>

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