Глава МИД ФРГ: РФ должна вернуться к "зерновой сделке"

Продовольственная безопасность жителей в Ливане, Нигере или Бангладеш не должна зависеть от военных планов президента РФ, подчеркнула Бербок.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Россию выполнить свои обязательства в рамках Черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ сделала в воскресенье, 30 октября, в Берлине, перед вылетом в Казахстан.

"Миллионы людей в мире голодают, а Россия снова ставит под угрозу безопасность поставок зерна. Это должно прекратиться", - подчеркнула Бербок. "Смогут ли семьи в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить следующий обед, не должно зависеть от военных планов российского президента", - добавила она.

По словам германского министра, с момента заключения сделки в июле 9 млн тонн зерна из Украины поступили на мировой рынок, а цены на зерновые наконец упали до приемлемого уровня.

Бербок добавила, что десятки судов сейчас выполняют рейсы с целью вывезти сельхозпродукцию из Украины. "Мы призываем Россию не ставить под угрозу безопасность этих судов и вернуться к выполнению своих обязательств перед международным сообществом", - указала она.

Украина вынуждена приостановить экспорт зерна

Украина была вынуждена приостановить экспорт зерна из-за того, что Россия блокирует "зерновой коридор". Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, 30 октября из украинского порта не смог выйти сухогруз Ikaria Angel. Судно, зафрахтованное ООН в рамках Всемирной продовольственной программы, должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию. "Эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за перекрытия Россией "зернового коридора" экспорт невозможен", - написал Кубраков в Twitter.

НАТО 30 октября также призвала Москву срочно возобновить сделку, заключенную при посредничестве ООН. "Президент Путин должен прекратить использовать продовольствие в качестве оружия и положить конец своей незаконной войне против Украины", - заявила представитель альянса Оана Лунгеску. "Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, чтобы продовольствие попало к тем, кто в нем больше всего нуждается", - указала она. По словам Лунгеску, все союзники по НАТО в свое время приветствовали соглашение, которое было достигнуто с помощью Турции. "Этот экспорт помог снизить цены на продовольствие во всем мире", - добавила Лунгеску.

Россия 29 октября на неопределенный срок приостановила реализацию Черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции на фоне атаки по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе в аннексированном у Украины Крыму.

Визит Бербок в Казахстан и Узбекистан

Министр иностранных дел Германии 30 октября начала трехдневную поездку в Казахстан и Узбекистан. В Астане Бербок планирует провести переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. В Ташкенте у министра запланированы переговоры с главой МИД Узбекистана Владимиром Норовым и посещение немецко-узбекского образовательного центра. После этого Бербок осмотрит ирригационные системы в Самарканде, сооружаемые при поддержке Германии.

Анналену Бербок в поездке будет сопровождать делегация специалистов в области энергетики и инфраструктуры, сообщили в МИД Германии.

После визита в центральноазиатские республики Бербок отправится на саммит глав МИД стран "большой семерки" в немецком Мюнстере. Главными темами встречи станут российское вторжение в Украину, отношения с Китаем и Ираном, сообщили в пресс-службе МИД ФРГ.

Развитие контактов со странами Центральной Азии и Африки также входят в число пунктов повестки дня. На саммите ожидается присутствие министров иностранных дел африканских стран и представителей Африканского союза.

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