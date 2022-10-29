Генштаб ВСУ: В Беларусь из РФ прибывают "кадыровцы"

На 249-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 30 октября (время московское).

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Президент Службы военной контрразведки ФРГ Мартина Розенберг (Martina Rosenberg) предупредила о многочисленных свидетельствах возросшей активности спецслужб иностранных государств на территории Германии. Их деятельность была и без того интенсивной еще до 24 февраля, то есть до начала военной агрессии РФ против Украины, а сейчас, когда ситуация с безопасностью в Европе заметно изменилась, защита от шпионажа приобретает особенно важное значение, подчеркнула Розенберг в интервью агентству dpa. Одновременно она напомнила об участившихся случаях слежки с помощью беспилотников за обучением как украинских военнослужащих в Германии, так и самого бундесвера. "Цель нашей работы - своевременно выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и в сотрудничестве с нашими национальными и международными партнерами эффективно отразить их", - заявила Розенберг, возглавившая военную контрразведку Германии в августе 2020 года.

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Беларусь и далее поддерживает российскую вооруженную агрессию против Украины, а Россия продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию этой страны, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ .

26 октября было отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими ВС РФ прибывают так называемые "кадыровцы", заявил спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун. Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

По данным украинской стороны, также сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных беспилотников с территории Беларуси.

На данный момент Россия пытается удержать захваченные территории, сосредотачивает силы на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях и не прекращает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сказано в сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки Украина отразила атаки ВС РФ в населенных пунктах Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

За это время Россия нанесла 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали 45 населенных пунктов, в том числе Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье и Новоалександровка Херсонской области.

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Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев предостерег Германию от предоставления убежища россиянам, бегущим от мобилизации. "Бегут молодые мужчины, которые ни о чем не жалеют, но хотят избежать службы в армии и в итоге разъезжают кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами", - заявил Макеев в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

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Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию поручил Службе безопасности Украины и министерству внутренних дел проверить действия и высказывания мэра Одессы Геннадия Труханова. Автор петиции, в частности, отмечает, что Труханов саботирует демонтаж памятника Александру Суворову и Екатерине II, а также выступает за компромиссы с Россией по вопросу Крыма.

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Власти Великобритании разрешили разморозить 1 млн фунтов стерлингов со счетов находящегося под санкциями бизнесмена Петра Авена, сообщает The Telegraph . По решению британского министерства финансов, Авен будет ежемесячно получать 60 тысяч фунтов для удовлетворения своих "основных потребностей". Также он получит единовременную выплату в размере 388 тысяч для погашения "неотложных долгов".

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все стороны соглашения по вывозу зерна из украинских черноморских портов вернуться к его выполнению, сообщил госдепартамент. По словам Блинкена, срыв реализации соглашения непосредственно скажется на странах с низким и средним уровнем дохода, мировых ценах на продовольствие, а также усугубит гуманитарные кризисы и ситуацию в области продовольственной безопасности.

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Власти Германии передали Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины 14 генераторов. Об этом сообщили в посольстве ФРГ в Киеве. Устройства направят в Донецкую, Киевскую, Луганскую, Черниговскую и Черкасскую области.

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На освобожденной от российских войск части Харьковской области обнаружены 765 тел, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Более половины погибших уже идентифицировали с помощью ДНК-экспертизы.

Российские хакеры взломали телефон Лиз Трасс

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Личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс взломали хакеры, связанные с российскими спецслужбами, сообщает The Mail on Sunday со ссылкой на источники. По данным издания, взлом произошел в июле 2022 года, когда Трасс еще занимала пост главы британского МИДа. В результате хакеры получили доступ к переписке политика за последний год,

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Электроснабжение Украины восстанавливается после российских атак, однако в некоторых регионах, в частности в Кировоградской области, по-прежнему возможны стабилизационные и аварийные отключения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

"Российский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях. Мои соболезнования родным", - сказал Зеленский. Он призвал украинцев осознанно относиться к потреблению электричества.

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Президент США Джо Байден и его администрация резко осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое позволяло экспортировать зерно из украинских портов. Байден назвал решение российских властей "просто возмутительным". В Белом доме заявили, что Россия использует продовольствие как оружие.

"Россия вновь пытается использовать начатую ей войну как предлог для превращения продовольствия в оружие, что напрямую бьет по нуждающимся странам и по мировым ценам на продовольствие, а также усугубляет и без того ужасающие гуманитарные кризисы и отсутствие продовольственной безопасности", - заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Хроника событий 29 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 октября 00.00 - 13.59 >>>

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