Генштаб ВСУ: Боевые потери России превысили 70 тысяч человек

На 248-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 29 октября (время московское).

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Канада выпустит пятилетние облигации на сумму 500 млн канадских долларов в поддержку Украины. Об этих планах канадского правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Каждый желающий сможет внести свой вклад в экономическую и финансовую стабильность нашей страны, приобретя эти бумаги. Это первая подобная инициатива от наших партнеров", - указал он.

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С начала военного нападения на Украину Россия потеряла в боях уже более 70 тысяч своих военнослужащих, заявил Генштаб ВСУ . Согласно его последним сведениям, общие боевые потери вооруженных сил РФ с 24.02 ориентировочно составили:

- личный состав - около 70250 человек убитыми,

-танки - 2659,

-боевые бронированные машины - 5401,

- артиллерийские системы - 1708,

- РСЗО - 380,

- средства ПВО - 195,

- самолеты - 273,

- вертолеты - 252,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1406,

- крылатые ракеты - 351,

- корабли / катера - 16,

- автомобильная техника и автоцистерны - 4107,

- специальная техника - 152.

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В районе Майорска Донецкой области подразделения Сил обороны Украины 28 октября точечными ударами уничтожили около 300 военнослужащих РФ, которые готовились к наступлению. Об этом сообщил в своей утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ . Там же говорится о том, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области. В свою очередь россияне нанесли 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из РСЗО.

Другие сообщения из этой сводки.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ. Сохраняется угроза ракетных ударов и применения ударных БПЛА. На других направлениях враг стрелял:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области;

на Слобожанском направлении - с использованием артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелечья и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Невское, Спирное, Ольговка и Новоегоровка;

на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещеевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Большой Новоселки, Временки, Гуляйполя, Железнодорожного и Павловки.

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил около 20 вылетов БпЛА различных типов.

Противник не оставляет попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В Бериславе Херсонской области российские военные массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома. Продолжается так называемая "эвакуация" оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе медицинских учреждений. Из больниц Херсона вывозят все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются выезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.

Авиация ВСУ нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях украинские подразделения ПВО сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один беспилотник ВС РФ. Ракетчики и артиллеристы поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты.

Мобилизованные россияне в Серпухове, 10 октября 2022 года Фото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance

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Несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение числа военных, в том числе за счет мобилизованных, России не удается добиться успеха, а украинская сторона выполняет оборонную операцию "в соответствии с планом". Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в соцсети Facebook после разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный добавил, что к основным задачам ВСУ на данный момент относится, кроме прочего, дальнейшее формирование резервов и их подготовка к боевым действиям.

++05.30++

Корабли Черноморского флота России отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты, сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. "В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы на готове", - написал он .

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ООН призывает возобновить сделку о беспрепятственном экспорте украинского зерна, срок которой истекает 19 ноября, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. "Влияние соглашения, подписанного в Стамбуле, было наглядно продемонстрировано. Экспорт зерна и других пищевых продуктов в рамках Черноморской зерновой инициативы превысил 9 миллионов тонн", - сообщили в ООН.

"Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления Черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений, включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений", - говорится в заявлении ООН.

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В рамках исполнения санкций против РФ в Евросоюзе с начала войны заморожены российские активы более чем на 17 млрд евро, сообщил в интервью изданиям медиагруппы Funke комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "На данный момент заморожены активы 90 человек, более 17 миллиардов евро в 7 государствах-членах, в том числе 2,2 миллиарда евро в Германии", - рассказал Рейндерс.

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Десятки тысяч человек вышли в пятницу на акцию протеста в Праге, выступая против политики правоцентристского правительства, роста цен на энергоносители и за проведение переговоров с Россией о поставках в страну газа. Демонстранты требовали отставки правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой, обвиняя его в том, что оно уделяет Украине больше внимания, чем собственному народу.

В Киевской области эксгумировано более 1300 тел погибших во время оккупации

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Украинские порты в пятницу покинули шесть судов с продовольствием, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ). Они доставят зерно и подсолнечное масло в Китай, Израиль, Египет, Бельгию и Италию.

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В Киевской области по состоянию на 28 октября эксгумировано более 1300 тел погибших во время российской оккупации, сообщил в эфире Общественного радио руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов. "По состоянию на сегодняшний день в Киевской области эксгумировали 1367 тел погибших украинцев. 200 тел остаются неопознанными, но проведены процедуры, отобраны образцы ДНК и помещены в базу данных", - сообщил он.

Кроме того, по словам Небитова, 286 жителей региона считаются пропавшими без вести во время боевых действий в регионе. Это 36 женщин, 245 мужчин и 4 ребенка.

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Около 4 миллионов украинцев имеют ограничения в использовании электроэнергии, поскольку во многих городах и районах применяются графики стабилизационных отключений, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "По состоянию на данный момент во многих городах и районах нашей страны используются графики стабилизационных отключений света. Примерно у 4 млн украинцев сейчас наблюдаются ограничения электроснабжения", - сказал президент.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал ситуацию с энергообеспечением в Украине "экстренной". "Продолжаем работать. Потребуется время для восстановления стабильного энергопитания. Со следующей недели графики станут плановыми, а не аварийными", - написал он.

Хроника событий 28 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 октября 00.00 - 13.59 >>>

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