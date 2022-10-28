В Праге десятки тысяч вышли на антиправительственную акцию

Организаторы требовали отставки правительства, снижения цен на энергию и проведения переговоров с Россией о поставках газа.

Десятки тысяч человек вышли в пятницу, 28 октября на акцию протеста в Праге, выступая против политики правоцентристского правительства, роста цен на энергоносители и за проведение переговоров с Россией о поставках в страну газа.

Демонстранты требовали отставки правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой, обвиняя его в том, что оно уделяет больше внимания Украине, чем собственному народу, сообщает AFP. Инициатором акции выступило движение "Чехия прежде всего", приурочившее митинг к национальному празднику - Дню образования независимого чехословацкого государства.

Люди выступали с лозунгами "мы не хотим правительства национального уничтожения", "война идиотская, как и правительство" и "остановите рост цен".

В социальных сетях движение выступило с критикой приема Чехией около 400 тыс. украинских беженцев. Среди организаторов акции были также ультраправые политические движения и Коммунистическая партия страны, пишет Reuters.

Власти Чехии обвиняют организаторов акции в "прокремлевских нарративах"

Премьер-министр Петр Фиала в ответ на акцию заявил, что каждый имеет право таким образом демонстрировать и выражать свое мнение. По его словам, власти не относятся к этим мнениям легкомысленно, но в то же время люди должны задуматься о том, кто призывает к протесту и с какой целью.

Министерство внутренних дел Чехии охарактеризовало аналогичный протест, в котором в сентябре приняли участие 70 тысяч человек, как пропаганду "прокремлевских пропагандистских нарративов", напоминает агентство Bloomberg.

После сегодняшней акции вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан написал, что "не испытывает сочувствия к тем, кто призывает и организует эти протесты". "Я не понимаю их мотивов. Эти люди - пятая колонна Российской Федерации", - заявил он.

Подобные акции становятся малочисленнее

Митинг стал третьей подобной акцией, организованной движением "Чехия прежде всего", призывающим к выходу страны из НАТО и возобновлению связей с Москвой. На первый митинг вышли около 70 тысяч человек, следующая акция, которая также прошла в сентябре, собрала, по данным властей, "на десятки тысяч человек меньше".

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