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Максим Кац, фото из архиваФото: Максим Тиньков/Wikimedia
ПолитикаРоссия

В РФ объявлены в розыск Максим Кац и журналист Андрей Заякин

Александра Иванова
2 ч. назад

Против Максима Каца несколько месяцев назад возбудили уголовное дело о "фейках" о российской армии. Заякина судили по статье о финансировании экстремизма за пожертвование Фонду борьбы с коррупцией.

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Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск политика Максима Каца и сооснователя проекта "Диссернет", журналиста "Новой газеты" Андрея Заякина, сообщает в субботу, 29 октября, онлайн-издание "Медиазона".  Кац написал в тот же день на своей странице в Twitter, что о таком развитии узнал из новостей. Выложив копию карточки со своими личными данными, опубликованную на портале МВД РФ, он отметил, что хотел бы поинтересоваться у МВД, по какому принципу оно определяет национальность.

Политик рассказал также, что об уголовном деле, возбужденном против него по статье о "фейках" о ВС РФ, он узнал случайно несколько месяцев назад, когда заказал справку об отсутствии судимости.

22 июля Минюст РФ внес Максима Каца в реестр физлиц-"иноагентов" с указанием, что его источником финансирования выступает Украина.

Преследование журналиста Андрея Заякина

Ранее в федеральный розыск в России был объявлен журналист "Новой газеты" Андрей Заякин, сооснователь проекта "Диссернет", проверяющего научные работы на плагиат. В августе против него было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности из-за пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Это стало первым подобным делом из-за пожертвований в пользу ФБК в России.

В день, когда вступило в силу решение суда о признании организации оппозиционного политика Алексея Навального экстремистской, Заякин перевел ей донат в 1000 рублей.

29 августа Басманный районный суд Москвы назначил Заякину запрет определенных действий, а конкретно: выходить из дома с 20.00 до 8.00, общаться с фигурантами дела, отправлять и получать корреспонденцию, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Об отъезде журналиста из РФ до сих пор не сообщалось.

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Сообщение онлайн-издания "Медиазона" о том, что политик Максим Кац объявлен в федеральный розыск в РФ

Сайт онлайн-издания "Медиазона"
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