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Украинские военные во время обучения в баварском ГрафенвёреФото: U.S. Army/ZUMA Press/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ заметили возросшую активность иностранных разведок

Александра Иванова
36 мин. назад

За последнее время в ФРГ неоднократно фиксировали попытки слежки с использованием дронов за объектами бундесвера, в том числе площадками, где украинских военных обучали обращаться с западным оружием.

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Служба военной контрразведки ФРГ (MAD) предупредила о возросшей активности иностранных разведок, в том числе российских и китайских, на территории Германии. "Управляемые на государственном уровне разведслужбы используют все имеющиеся у них средства, чтобы добыть информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран", подчеркнула в интервью агентству dpa в воскресенье, 30 октября, президент MAD Мартина Розенберг (Martina Rosenberg), которая возглавила эту спецслужбу в октябре 2020 года.

Глава военной контрразведки ФРГ Мартина Розенберг
Глава военной контрразведки ФРГ Мартина РозенбергФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

По словам Розенберг, деятельность иностранных спецслужб в Германии была интенсивной еще до 24 февраля, то есть до начала военной агрессии РФ против Украины, а сейчас, когда ситуация с безопасностью в Европе заметно изменилась, защита от шпионажа приобретает особенно важное значение. "Цель нашей работы - своевременно выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и в сотрудничестве с нашими национальными и международными партнерами эффективно отразить их", - заявила президент германской военной контрразведки.

Слежка иностранных спецслужб за объектами бундесвера

Мартина Розенберг напомнила, что в последнее время в Германии были неоднократно зафиксированы попытки ведения слежки за объектами, принадлежащими вооруженным силам страны. В частности, над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебными центрами, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были замечены дроны, выяснить цель полетов которых так и не удалось.

Подобные инциденты происходили в федеральной земле Бавария на полигоне Вильдфлекен, расположенном рядом с землей Гессен. По данным министерства обороны ФРГ, в ночь на 1 октября неизвестные беспилотники неоднократно пересекали воздушную границу этих земель.

В конце августа, по данным Минобороны, российские спецслужбы пытались следить за тем, как украинских военных обучают в Германии обращаться с западными системами вооружений. Тогда MAD зафиксировала подозрительные транспортные средства вблизи города Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц, где расположены сервисный, санитарный и мобилизационный центры бундесвера и проходит обучение обращению с противотанковой гаубицей PzH 2000, и города Графенвёр в Баварии, где также находится полигон бундесвера.

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