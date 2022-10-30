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Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ПреступностьФинляндия

Полиция обнаружила у финской мафии оружие из Украины

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Оружие, предназначавшееся для Украины, могло попасть в руки криминальных группировок в Европе, заявили в полиции Финляндии.

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Оружие, отправленное Украине для защиты от российского вторжения, могло попасть в руки финских преступных группировок. Об этом в воскресенье, 30 октября, заявили в Центральной криминальной полиции Финляндии, сославшись на данные разведки. Речь может идти, в частности, о штурмовых винтовках, заявил комиссар отделения полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен в интервью государственной медиакомпании Yle.

По его словам, оружие, предназначавшееся для Украины, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах. Подпольная торговля оружием ведется в том числе с помощью действующих на международном уровне  байкерских клубов, связанных с организованной преступностью. Так, клуб байкеров Bandidos MC, считающийся крупным мировым преступным синдикатом, имеет филиалы в каждом крупном городе Украины, указал Ахлгрен. Он добавил, что в Финляндию оружие могли поставить морем, поскольку порты контролируются хуже, чем аэропорты.

Ахлгрен сравнил текущую ситуацию с опытом полиции после югославских войн 1990-х годов, когда контрабандное оружие попало во многие страны Европы. "Украина получила большое количество оружия, и это хорошо. Но нам придется иметь дело с ним на протяжении десятилетий. Такова цена, которую нам придется заплатить", - сказал комиссар.

В июле полицейская служба ЕС Европол предупредила, что криминальные группировки могут заниматься контрабандой "значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов" из Украины в страны Европейского Союза. В Европоле сообщили о случаях, когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием. Полицейская служба также предполагает, что вдоль украинской границы с ЕС были созданы тайники для организации контрабанды.

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