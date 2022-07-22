Европол сообщил о контрабанде оружия из Украины в страны ЕС

Криминальные сети занимаются контрабандой "значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов" из Украины в страны Европейского Союза. Об этом говорится в конфиденциальном докладе полицейской службы Евросоюза (Европола), направленном в Совет ЕС, сообщила немецкая общественно-правовая медиакомпания SWR. Доклад содержит информацию о последствиях войны в Украине и террористических угрозах для Евросоюза.

Согласно этим данным, правоохранителям известен ряд случаев, когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием. Полицейская служба также предполагает, что вдоль украинской границы с ЕС были созданы тайники для организации контрабанды.

По сведениям Европола, часть стран, принявших большое количество беженцев, опасаются, что некоторые из них носят с собой огнестрельное оружие для самообороны. В полиции также подозревают, что часть украинцев провезла вооружение через границу для продажи или обмена на товары либо услуги. В частности, сообщается о случаях, когда оружием могли "оплачивать" поездки на такси.

Оружие из Украины на черном рынке

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству dpa, что зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке. В правоохранительных органах отдельных государств ЕС не исключают и торговлю тяжелым оружием. "Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов", - отметил представитель Европола.

В даркнете, по его словам, был выставлен на продажу британский переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin. Вместе с тем Европол не исключает, что подобные предложения могут быть "частью российской пропаганды с целью сформировать негативное отношение к поставкам западного оружия".

Немецкий депутат Европарламента от Левой партии Эзлем Демирель (Özlem Demirel) выразила опасения, что вооружение, поставляемое в Украину бундесвером, тоже могло нелегально попасть в ЕС или оказаться на черном рынке. Зампредседателя фракции "Союз-90/"зеленые" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) высказал мнение, что необходимо ввести эффективный контроль за использованием оружия для предотвращения контрабанды.

ЕС опасается вооружения мафии оружием из Украины

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила об опасениях Евросоюза по поводу того, что к оружию из Украины получат доступ мафия и различные преступные группировки, как это было во время военного конфликта в Югославии. Для предотвращения роста организованной преступности Еврокомиссия вместе с властями Молдовы запустили центр поддержки внутренней безопасности и управления границами республики.

"Российская агрессивная война привела к росту угроз внутренней безопасности как в ЕС, так и в Молдове. Благодаря своему географическому положению Молдова должна сыграть ключевую роль в управлении последствиями российского вторжения в Украину для криминальной сферы и безопасности", - указали в Еврокомиссии.

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