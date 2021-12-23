Оружие из Украины для европейской мафии? Детали исследования

Количество попыток контрабанды огнестрельного оружия из Украины в Польшу в последние годы растет. Об этом в середине декабря сообщил брюссельский информационный ресурс EUobserver со ссылкой на внутренний документ Европейской многосторонней платформы против криминальных угроз (EMPACT), которая объединяет Европол, пограничную миссию ЕС Frontex и другие профильные правоохранительные ведомства.

Угрозам и тенденциям в области незаконного оборота огнестрельного оружия в ЕС, в том числе, из Украины, посвящено и новое исследование, опубликованное на этой неделе Фламандским институтом мира при парламенте Фламандского региона Бельгии. О том, почему поток контрабандного оружия из Украины возрос и к каким последствиям это может привести, DW поговорила с одним из авторов исследования, директором Фламандского института мира Нильсом Дуке.

DW: Судя по данным, приведенным в исследовании, в абсолютных цифрах контрабанда оружия на границах стран ЕС с Украиной может показаться относительно невысокой. С чем тогда связана обеспокоенность аналитиков и правоохранительных ведомств?

Нильс Дуке: Ситуация в Украине очень напоминает то, что происходило в бывшей Югославии примерно 20 лет назад. Во время конфликта много оружия попало в руки обычных граждан. И даже после его завершения многие люди продолжали хранить оружие, поскольку не чувствовали себя в безопасности. А через несколько лет его стали продавать. И это оружие попадало в другие страны, например, в государства Евросоюза. Именно этого мы опасаемся в случае с Украиной.

Нильс Дуке

Сейчас основная часть оружия так или иначе направляется в зону конфликта (на восток Украины - Ред.). Но после его завершения оружие будут пытаться переправить контрабандой за границу - туда, где на него есть спрос. В последние годы мы видим такую ​​"гонку вооружений" - рост спроса на огнестрельное оружие в ряде европейских стран, особенно среди криминальных группировок, контролирующих прибыльные рынки. Именно поэтому есть опасения, что в последующие годы оружие из Украины попадет в руки представителей криминального мира в странах ЕС, которые будут его использовать.

- Какие виды оружия конфискуют чаще всего?

- Чаще всего речь идет о военном оружии: штурмовых винтовках, пулеметах, гранатах и других видах взрывчатки, которые пытаются перевезти контрабандой. Именно это и вызывает беспокойство - в целом доступность такого оружия военного назначения на черных рынках Европы достаточно ограничена, но вооруженный конфликт может существенно изменить динамику на рынке нелегального оружия в Европе. Такой вид вооружений становится доступнее, дешевле, а это означает, что доступ к нему получат и более мелкие криминальные элементы.

В итоге не исключено, что произойдет всплеск вооруженного насилия: ведь мы знаем, что менее опытные преступники используют оружие чаще, чем преступники "бывалые". Все это может привести к усилению ощущения опасности в криминальном мире, к увеличению спроса на другие вооружения и, как следствие, к новому витку контрабанды оружия.

Поэтому ситуация в Украине тревожна не только для самой Украины, но и для других европейских стран. Основное беспокойство вызывает вероятность того, что через несколько лет это оружие уйдет и за границу. Поэтому пограничные службы Польши или, например, Румынии должны быть готовы к этому.

- Насколько высока опасность попадания этого оружия в другие зоны конфликтов?

- Важным центром концентрации оружия, учитывая историю конфликта в регионе,

становятся страны Балканского полуострова. Похожую ситуацию мы наблюдаем и в других регионах. Это не только Украина - это еще и Северная Африка, и Ливия, Ближний Восток и особенно Сирия.

Вооруженные конфликты в этих странах приводят к тому, что там собирается много оружия, и на него есть спрос. Как правило, контрабанда огнестрельного оружия - явление регионального масштаба. Сначала это оружие оказывается в соседних странах. Но существует риск, что оно попадет и в ЕС, например, вместе с контрабандой наркотических веществ. Мы знаем, что в ЕС поступает много наркотиков из Северной Африки, есть данные и о контрабанде из Сирии.

- Известно, что криминальный мир, как правило, быстро и гибко приспосабливается к любым изменениям и новым реалиям. К чему должны быть готовы правоохранительные органы?

Существует целый ряд трендов и вызовов. К примеру, изготовление оружия с помощью 3D-принтеров, чего не было еще даже несколько лет назад. Но за последние два года было конфисковано много оружия, изготовленного именно таким образом. Удалось даже обнаружить и прекратить работу целых лабораторий с 3D-принтерами. Это также вызывает беспокойство, ведь доступ к огнестрельному оружию могут получить теперь и люди, никак не связанные с миром преступности. Конфликты в Украине, Ливии, Сирии являются частью более широкой картины, так что службам безопасности и властям европейских стран придется прилагать больше усилий, чтобы удерживать эти потоки оружия под контролем.

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