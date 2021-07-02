 Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь | Новости из Германии об Украине | DW | 05.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь

По словам главы украинского МИД, утверждения Лукашенко "о контрабанде оружия из Украины в Беларусь" не пройдут ни один фактчекинг.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Утверждения белорусского правителя Александра Лукашенко о поставках "огромного количества оружия" из Украины в Беларусь не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник, 5 июля, в Киеве на пресс-конференции в рамках общенационального форума "Украина 30. Международная политика" украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный фактчекинг", - подчеркнул Кулеба.

"Заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", - добавил Кулеба, имея в виду слова Лукашенко о перекрытии госграницы страны с Украиной.

Украинский МИД еще 2 июля эту информацию не подтвердил.

Кулеба добавил, что Киев не ищет конфликта, однако всегда будет жестко защищать свои интересы, если "кто-то попробует этот конфликт нам навязать".

МИД Украины: заявления Лукашенко направлены на запугивание жителей Беларуси

Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко говорил, что заявления Лукашенко направлены на запугивание жителей Беларуси, а также на позиционирование Украины как внешней угрозы Минску.

Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Беларуси и не собирается этого делать в будущем, подчеркнул он.

Минск - о претензиях к руководству Германии

Ранее, 2 июля, белорусский правитель объявил о завершении в Беларуси некоей "масштабной антитеррористической операции" и пообещал, что по ее итогам предъявит претензии "к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

По его версии, в Беларуси "вскрыты спящие террористические ячейки", которые стремятся к "насильственной смене власти в день икс". Лукашенко утверждал, что эти "ячейки" координируют Литва, Польша, США, Украина и Германия.

Берлин отказался комментировать утверждения Лукашенко

Представители правительства ФРГ - Андреа Зассе (Andrea Sasse) из германского МИД и Мартина Фиц (Martina Fietz) из ведомства федерального канцлера - в тот же день отказались комментировать слова Лукашенко.

Международная изоляция Беларуси

МИД Беларуси 28 июня сообщил, что страна приостанавливает свое членство в программе ЕС "Восточное партнерство", а 30 июня в посольство ФРГ в Минске поступило требование белорусского министерства иностранных дел в течение четырех недель прекратить деятельность в стране Гёте-Института и Германской службы академических обменов (DAAD)

По мнению Юргена Хардта (Jürgen Hardt), депутата бундестага Германии от правящего Христианско-демократического союза (ХДС), это событие приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси.

Смотрите также:

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Лидер демократической Беларуси

    Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.

  • Пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Сбор подписей за Тихановскую

    Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.

  • Тихановская с удостоверением кандидата в президенты

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Единый кандидат от оппозиции

    Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.

  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Объединение штабов

    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 02:13

Удар по карману Лукашенко: в связи с санкциями ЕС перестанет покупать калийные удобрения в Беларуси

Аудио- и видеофайлы по теме

Жесткие санкции ЕС против режима Лукашенко и реакция на суд над Тихановским. DW Новости  

Уничтожит ли Лукашенко свободу слова? | Ток-шоу "В самую точку"  

Также по теме

EU einigt sich auf neue Sanktionen gegen Lukaschenko-Unterstützer

Лукашенко поручил полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной 02.07.2021

Лукашенко утверждает, что из Украины в Беларусь поступает "огромное количество оружия". Киев категорически отверг обвинения Минска: "Украина никогда не вмешивалась в дела Беларуси".

Außenminister Maas besucht Ukraine

Глава МИД Украины: влияние ЕС в Беларуси "крайне ограниченно" 28.12.2020

Глава МИД Украины Кулеба не ждет кардинальных изменений в Беларуси - даже в случае ухода Александра Лукашенко.

Ukraine Lukaschenko-Selenskyi Treffen in Schitomir

"Родственник, ставший врагом". Почему ссорятся Украина и Беларусь? 26.03.2021

Отношения Минска и Киева ухудшаются, признают аналитики, указывая на последний пример: за неделю Беларусь и Украина сообщили о двух выявленных шпионах. В чем причина и чего ожидать далее?

Реклама

Самые читаемые

Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест?  

Бизнес на электробайках. Как краденые в ФРГ велосипеды попадают в Украину  

Немецкие эксперты бьют тревогу: будущее розничной торговли - под вопросом  