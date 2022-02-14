Javelin, Bayraktar и GROM: кто и какое оружие поставляет сейчас Украине

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Из-за угрозы российского вторжения в Украину страны-члены НАТО отправили Киеву тысячи тонн оружия и боеприпасов. Кто и какие именно виды вооружений уже поставил, - у DW.
Министр обороны Украины Алексей Резников публикует новые фото в своем Twitter-аккаунте почти ежедневно. На них, как правило, большие транспортные самолеты, набитые тяжелыми ящиками. В ящиках - оружие и боеприпасы, которые ряд стран НАТО, прежде всего США и Великобритания, посылают Киеву.
Эти поставки, уверены в альянсе, должны укрепить обороноспособность Украины перед лицом угрозы, исходящей от массированного развертывания российских войск на ее границах. По данным украинских властей, западные партнеры уже предоставили Киеву военную помощь на общую сумму в 1,5 млрд долларов. Германия до сих пор отказывается поставлять оружие Украине.
В ящиках с вооружением, доставку которого приветствует Резников, среди прочего находятся переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты NLAW. В рамках только что начавшихся украинских военных учений "Метель-2022" многие солдаты, вероятно, впервые возьмут в руки это недавно прибывшее оружие.
Запускаемые с плеча противотанковые ракеты комплекса Javelin оснащены инфракрасной головкой самонаведения на цель. Благодаря небольшим размерам и малому весу это оружие отличается высокой мобильностью при использовании. США поставляют Украине Javelin с 2019 года. Информация о точном количестве находящихся в распоряжении Киева таких комплексов разнится, но лишь с осени 2021 года, вероятно, их число увеличилось на несколько сотен. Вашингтон также разрешил странам Балтии передавать имеющиеся у них комплексы Javelin Украине.
Javelin (в переводе с английского - копье) - противотанковое оружие, которое считают одним из самых современных в мире. Ракеты комплекса способны поражать как бронетехнику, так и укрепленные бункеры с расстояния более 2 км, могут уничтожать и тяжелые танки, атакуя их сверху - через более уязвимую их часть. Сказанное относится и к аналогично действующим британским ракетам NLAW, у которых, однако, меньшая дальность действия. Недавно Лондон предоставил Украине около 2000 таких ракет.
На данный момент российская армия превосходит украинскую, прежде всего - в воздухе. Поэтому в Киеве особенно важной считают модернизацию собственных средств ПВО. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила 10 февраля, что Вильнюс в ближайшие дни поставит Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger.
Кроме того, Польша предоставит ей ПЗРК GROM, предназначенный для поражения низколетящих самолетов (высота - до 3 км). Поскольку на вооружении украинской армии уже есть аналогичное оружие, обучение для использования GROM и Stinger не должно быть сложным и длительным.
В последние годы Украина закупила не менее 20 дронов Bayraktar TB2 у Турции. Этот оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) может быть оснащен двигателями украинского производства. Киев также приобрел лицензию на производство Bayraktar. На прошлой неделе министр обороны Резников объявил о строительстве соответствующего завода.
Дроны Bayraktar можно использоваться для проведения разведки, они также способны нести две противотанковые ракеты с лазерным наведением или четыре корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы. В конце октября Bayraktar украинской армии впервые уничтожил артиллерийское орудие пророссийских сепаратистов на востоке страны. В целом БПЛА дают даже слабым в военном отношении армиям возможность нанести серьезный урон более сильному противнику.
Помимо ракетных комплексов и индивидуальных средств защиты, таких как каски и бронежилеты, приземляющиеся в киевском аэропорту самолеты в основном доставляют боеприпасы. Они предназначены для автоматического оружия и артиллерийских орудий украинской армии и поступают, в том числе, из Чехии и Польши - той страны, которая видит и для себя угрозу со стороны России, а потому уже много лет передает оружие Украине.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Канада и Франция с 2014 года также отправляют вооружения Украине. А в последние недели значительно увеличились поставки из Великобритании и США. По словам министра обороны Резникова, только из Соединенных Штатов в Украину уже доставлено 1300 тонн оружия.
В какой степени такого рода помощь со стороны государств-членов НАТО повлияет на баланс сил? Она мало что изменит в военных расчетах российского президента, признает Густав Грессель (Gustav Gressel), эксперт по политике безопасности из Европейского совета по международным отношениям в Берлине.
Но такие шаги, добавляет он, способны изменить ситуацию в политическом плане: "Россия должна считаться с санкциями в случае нападения (на Украину. -Ред.). И достоверность угрозы санкций подчеркивается поставками оружия. В этом отношении растущее число европейских государств, которые поставляют Киеву оружие, даже если это просто старые артиллерийские боеприпасы, также является политическим сигналом Москве".
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