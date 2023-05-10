Радужный флаг над Рейхстагом отправится в музей

В прошлом году во время Берлинского гей-парада впервые на здании Рейхстага был поднят радужный флаг. Теперь он станет музейным экспонатом.

23 июля 2022 года в немецкой столице произошло историческое событие: на здании Рейхстага по случаю гей-парада Christopher Street Day (CSD) впервые был поднят радужный флаг. Этот флаг в среду, 10 мая 2023 года, будет передан председателем бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) Немецкому историческому музею и войдет в его коллекцию. Радужный флаг примет Рафаэль Гросс (Raphael Gross), президент Фонда Немецкого исторического музея.

"Радужный флаг в нашем парламенте - для меня он очень много значит", - заявила в прошлом году председатель бундестага Бербель Бас по случаю исторического поднятия флага на зданием Рейхстага. То же самое относится и к гей-параду, с которым, по словам политика, она чувствует себя "тесно связанной". По словам председателя парламента, она уже много лет принимает участие в параде, посвященном правам сексуальных меньшинств, который ежегодно проходит в ее родном городе Дуйсбурге.

В нынешнем году радужный флаг будет дважды реять над зданием Рейхстага: 17 мая - в честь Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией, интерфобией и трансфобией и во время гей-парада в Берлине, который состоится 22 июля.

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