 Гей-парад Christopher Street Day в Берлине собрал более 100 тысяч человек | Новости из Германии о Германии | DW | 23.07.2022

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Германия

Гей-парад Christopher Street Day в Берлине собрал более 100 тысяч человек

После двух лет ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в столице Германии состоялся 44-й гей-парад. Его участники выступили против ненависти, войны и дискриминации.

Участники 44-го гей-парада Christopher Street Day в Берлине

44-й гей-парад Christopher Street Day в Берлине

Громкая музыка, яркие краски и отличное настроение: после двух лет ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в субботу, 23 июля, Берлин вновь стал местом проведения масштабного парада под названием Christopher Street Day (CSD) с участием десятков тысяч человек. Грандиозная красочная процессия с вереницей карнавальных повозок и платформ, на которых под оглушительную музыку в стиле хаус, диско, техно и громкие звуки хлопушек с конфетти весело отплясывали и приветствовали собравшихся причудливо одетые участники прайда, прошла по 7,4-километровому маршруту через несколько районов германской столицы, а завершилось шествие у Бранденбургских ворот.

По оценкам полиции Берлина, около 150 000 человек приняли участие в демонстрации. Согласно данным организаторов, в демонстрации, на которой было задействовано 96 автомобильных платформ, приняли участие не менее 80 пеших групп со всего мира - больше, чем когда-либо прежде на CSD в Берлине. В то же время организаторы мероприятия не назвали никаких цифр, но ранее заявили, что ожидают на Christopher Street Day в столице до 500 000 участников.

Одно из крупнейших мероприятий ЛГБТ-сообщества в Европе

Берлинский CSD - одно из крупнейших мероприятий ЛГБТ-сообщества в Европе. С одной стороны, его участники выражают протест против насилия и дискриминации. С другой стороны, они хотят просто пообщаться и от души повеселиться на летней мега-вечеринке. "Объединенные любовью. Против ненависти, войны и дискриминации", - таков был девиз шествия в нынешнем году.

Колонна 44-го гей-парада Christopher Street Day в Берлине с плакатами в поддержку Украины

Колонна с плакатами в поддержку Украины

Среди участников праздника были и беженцы из Украины, против которой пять месяцев назад Россия развязала  агрессивную войну. Им предоставили отдельную автоплатформу. "Война убивает мою любовь", - такие слова были начертаны на плакате, который держала молодая женщина.

Против гомофобии и войны

О войне России против Украины, из которой тысячам людей, включая гомосексуалов, пришлось бежать, напомнил в своем выступлении в честь открытия CSD сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер (Klaus Lederer). Политик, являющийся открытым геем, посетовал в своей речи на то, что и в Германии представители сексуальных меньшинств до сих пор подвергаются дискриминации, и призвал к борьбе с гомофобией.

По случаю 44-го дня CSD три радужных флага впервые развевались на Рейхстаге, в стенах которого проводятся заседания бундестага - парламента ФРГ. Такие же флаги были установлены в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом на зданиях ведомства федерального канцлера, министерства внутренних дел, министерства обороны и ряда других ведомств.

Праздник с более чем полувековой историей

Christopher Street Day отмечается во всем мире. История мероприятия восходит к событиям июня 1969 года, когда гомосексуалы открыто выступили против произвола полицейских, ворвавшихся в бар на Кристофер-стрит в Нью-Йорке, где собирались геи, лесбиянки и транссексуалы.

В последние два года из-за пандемии ковида CSD в Берлине проводился на ограниченной основе. В 2020 году гей-парад был официально отменен, но несколько тысяч человек все равно вышли на улицы в рамках альтернативного мероприятия. В 2021 году десятки тысяч людей приняли участие в "сокращенной версии" CSD. При этом действовали строгие ковид-ограничения, а также был введен запрет на алкоголь.

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    Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева


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Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы

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