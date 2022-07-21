 Над ведомством канцлера и зданием бундесрата впервые поднимут радужные флаги | Новости из Германии о Германии | DW | 21.07.2022

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Германия

Над ведомством канцлера и зданием бундесрата впервые поднимут радужные флаги

В апреле МВД Германии разрешило в определенных случаях поднимать радужный флаг на федеральных административных зданиях. Теперь их поднимут по случаю гей-парада Christopher Street Day в Берлине.

Радужные флаги у телебашни в Берлине

Радужные флаги у телебашни в Берлине (фото из архива)

Над ведомством федерального канцлера и зданием бундесрата (представительства федеральных земель Германии) в Берлине в этом году впервые будут развеваться радужные флаги по случаю традиционного гей-парада под названием Christopher Street Day. Об этом ведомства сообщили в четверг, 21 июля.

Этот шаг является признаком принятия и защиты сексуального и гендерного разнообразия, указали в бундесрате. В апреле министерство внутренних дел разрешило в определенных случаях поднимать радужный флаг на федеральных административных зданиях.

Флаг над ведомством канцлера будет поднят в присутствии его главы Вольфганга Шмидта (Wolfgang Schmidt). Сам глава правительства Олаф Шольц (Olaf Scholz) несколько дней отдыхает на юге страны.

Парады Christopher Street Day в ФРГ

Самые масштабные парады Christopher Street Day в Германии проходят в Берлине и Кельне. Название Christopher Street Day происходит от улицы Кристофер-стрит в Нью-Йорке, где в 1969 году гомосексуалы и транссексуалы открыто выступили против полицейского произвола и дискриминации.

В ФРГ демонстрация в защиту прав секс-меньшинств впервые прошла в 1972 году в Мюнстере. А название Christopher Street Day вошло в немецкий обиход в 1979 году, на акциях в Бремене и Берлине. В этом году мероприятие в столице страны пройдет 23 июля под девизом: "Вместе в любви! Против ненависти, войны и дискриминации".

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    Автор: Ульрике Шульце, Виктор Вайц


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