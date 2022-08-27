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Гей-парад в Белграде в сентябре 2021 годаФото: Andrej Isakovic/AFP/Getty Images
ПолитикаСербия

Власти Сербии хотят пресечь проведение EuroPride

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Президент Сербии Вучич сообщил о планах "перенести или отменить" EuroPride, организаторы заявили, что это сделать невозможно, а попытка запрета ЛГБТ-мероприятия станет нарушением конституции.

https://www.dw.com/ru/vlasti-serbii-namereny-presec-provedenie-lgbtsestvia-europride/a-62951743

Власти Сербии не намерены проводить запланированный на сентябрь европейский праздник EuroPride. По согласованию с большинством членов правительства и премьер-министром Аной Брнабич мероприятие ЛГБТ-сообщества будет "перенесено или отменено", заявил в субботу, 27 августа, президент Сербии Александар Вучич. В качестве причины такого решения он назвал множество проблем, с которыми в настоящее время сталкивается его страна, в частности, очередной виток напряженности в конфликте с Косово.

В ответ организаторы заявили, что не намерены переносить или отменять мероприятие. "Государство не может отменить EuroPride. Оно может лишь попытаться его запретить, что было бы очевидным нарушением конституции", - заявил координатор Марко Михайлович. Ранее активисты подчеркивали важность проведения EuroPride в Сербии в борьбе за равенство сексуальных меньшинств в западнобалканских странах.

Первый EuroPride в юго-восточной Европе

Как отмечает AFP, Сербия является одной из немногих стран, в которых правительство возглавляет представительница ЛГБТ, открыто заявляющая о своей сексуальной ориентации, как Ана Брнабич. Вместе с тем многие представители сексуальных меньшинств в этой стране по-прежнему сталкиваются с табу, предрассудками, а также насилием. Согласно опубликованным в 2020 году результатам исследования правозащитных организаций Ideas и Glic, почти 60 процентов опрошенных сербских геев, лесбиянок, би- и транссексуалов сталкивались с физическим и эмоциональным насилием.

EuroPride - крупное мероприятие европейского движения ЛГБТ, которое проводится с 1992 года каждое лето в новой стране. В этом году оно впервые должно пройти в юго-восточной Европе - 12-18 сентября в Белграде. На предпоследний день запланирован гей-парад Pride March, на котором активисты намереваются выступить в защиту прав негетеросексуальных людей.

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