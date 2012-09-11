Открытость против гомофобии: как живут лесбийские пары в России и Германии

"Я ищу уже который день, черт, где же ты, мать твою", - гундосит Вика, открывает шкафы, смотрит под кроватью. "Что ты ищешь?" - спрашивает ее Алена тем же голосом, что в 90-е озвучивались "пиратские" видеокассеты с западными фильмами. "Я ищу настоящего мужчину, но я его так и не нашла", - отвечает Вика. "О, я так сожалею, но я тоже его не нашла", - говорит Алена.

Они смотрят друга на друга под псевдоромантическую музыку. Это видео девушек в TikTok называлось "Как становятся лесбиянками по мнению некоторых". Оно набрало миллионы просмотров и тысячи откликов, но теперь его в этой соцсети уже не увидеть: после нападения России на Украину и блокировки TikTok в РФ.

"Нужно постоянно думать о безопасности"

Алена и Вика лишились своего аккаунта в TikTok, где они активно рассказывали про жизнь ЛГБТ-сообщества, а вместе с ним - и большой части своей аудитории: там у них было более 450 тысяч подписчиков. Девушки попытались обойти запрет, введенный TikTok, и залить новое видео, но соцсеть отправила их в "пожизненный бан". Алене и Вике по 26 лет, они - пара и живут вместе со своим котом в Петербурге.

Они продолжают развивать свои блоги и быть открытыми, теперь - по большей части в Instagram и Telegram, у них также есть свой бренд одежды. "Понятно, что в России мы можем жить, можем снять квартиру, но мы здесь все равно - часть меньшинства, мы всегда на стреме, всегда готовы к тому, что завтра все может измениться", - признается Алена. "Нужно постоянно думать о собственной безопасности, здесь ты не защищен", - добавляет Вика.

У Тани, когда она жила в Москве, были те же ощущения: "Я никогда не чувствовала себя в безопасности в России. Там почти никто не рассказывает об ориентации, разве что только семье или близким друзьям. Приходилось адаптироваться к этим условиям: жить с мыслью, что я не могу быть в браке, что у меня не может быть детей, что мне приходится скрывать свою жизнь".

В 2015 году она в интернете познакомилась с Розанной из немецкого городка Ольденбург. Но и в Германии с каминг-аутом все тоже оказалось непросто: мама Розанны на тот момент была очень религиозна и не смогла принять ориентацию дочери, та тяжело переживала ее реакцию. Сейчас Таня и Розанна официально зарегистрировали брак, они живут вместе в Кельне и воспитывают сына Мику. Обе пары - что в России, что в Германии - продолжают регулярно сталкиваться с гомофобией, но и бороться с ней они тоже не перестают.

Алена и Вика

"Гетеро-люди не понимают, насколько часто они говорят о своих отношениях, а многим ЛГБТ-представителям приходится врать на эту тему, и это ужасно ", - делится Алена. Она и сама долгое время избегала этой темы: "У меня очень часто были моменты, когда я могла вырасти в плане карьеры, куда-то попасть, записать свои песни, но я всегда себя останавливала и оставалась в тени".

По словам Алены, оказалось, что одна из главных ценностей в жизни для нее - абсолютная искренность: "А скрывать свою ориентацию - это просто не давать себе развиваться. В любой сфере, где я буду находиться, мне придется однажды или заговорить, или промолчать. Поэтому открыться - это значит открыть для себя вообще новый мир, новые возможности, впустить в свою жизнь новых людей".

Вика и Алена полностью открылись благодаря TikTok: в мае прошлого года они стали снимать видео о своей жизни: показывали, как заботятся друг о друге, высмеивали гомофобные представления о лесбиянках, рассказывали про феминизм. Девушки очень быстро набрали миллионы подписчиков, в основном среди подростков и молодежи. "Многие из них нам писали, что смотрят нас, чтобы набраться смелости, чтобы понять, что они нормальные и тоже могут найти свою любовь, хорошо и красиво жить, не бояться", - рассказывает Алена.

Вика и Алена

"Казалось бы, очевидные вещи, но, к сожалению, это нужно объяснять. Но это не только про просвещение, но и про борьбу с гомофобией, мы говорим людям: ненавидеть других - это не ок", - рассказывает Вика. По ее словам, больше всего вопросов они получали о каминг-ауте: "Мне нравится подруга, как ей сказать? Что мне делать, если мои родители гомофобы?". Обе девушки настаивают на том, что единого рецепта нет и что в первую очередь нужно думать о своей безопасности. Их видео часто смотрели и родители ЛГБТ- представителей, чтобы лучше понять своих детей.

В основном девушки получали позитивные комментарии, но вместе с популярностью пришли и хейтеры: Алена говорит, что уже привыкла к косым взглядам на улице только из-за ее короткой стрижки, Вика первое время ходила и оглядывалась. Но Петербург они обе считают лучшим городом для ЛГБТ в России. Так, когда они искали здесь новую съемную квартиру, то сказали владельцу, что они пара: из всего их рассказа его смутило в итоге только наличие кота, но квартиру они все же получили.

Обе девушки всегда хотели уехать из России. "Мне кажется, это какая-то базовая настройка у каждого ЛГБТ-представителя здесь, - продолжает Вика. - например, если однажды мы захотим детей, хочется, чтобы они росли в стране, где две мамы - это нормально, где их не будут за это буллить". Но для пары важно переехать осознанно и спокойно, а не бежать. Хотя обе девушки теперь признают, что после февраля этого года придется поторопиться.

Таня и Розанна

Таня приехала в Германию работать няней, но и там не сразу решилась рассказать семье о своих тогда уже отношениях с Розанной. После, работая официанткой, она обманывала коллег, говоря им, что Розанна - просто ее подруга: "У меня было много страхов, и они не уходят сразу. То, с чем мы переезжаем, остается с нами".

Но после они даже вдвоем ездили в Россию, и Розанна познакомилась с родными Тани: "Мне было там очень комфортно, родители Тани очень гостеприимные. И другие люди, с которыми мы познакомились во время поездки, тоже были дружелюбными. Иногда мы даже держались за руки на улице, пока Таня мне не сказала, что это не очень хорошая идея".

Розанна, Таня и Мика

"В Перми, городе, где я выросла, мы пережили несколько неприятных моментов. Например, на пляже, где мы просто вместе плавали, на нас начали кричать: "Что вы делаете, здесь же дети". Я начала спорить", - вспоминает Таня. Розанна тут же добавляет: "К счастью, я тогда не так хорошо знала русский, и не все поняла". Сначала они жили в Ольденбурге, теперь переехали в Кельн, где чувствуют себя лучше и говорят, что здесь квир-людям, однополым парам с детьми живется гораздо свободнее. Два года назад пара поженилась, Таня сейчас работает в организации rubicon, которая помогает квир-людям, а Розанна в декрете: у них недавно появился сын Мика, но теперь Тане придется пройти через процедуру усыновления.

В гетеросексуальном браке этого делать было бы не нужно: родителей наделяют правами автоматически. К Тане и Розанне же придут специалисты, будут оценивать их как семью, а Тане придется доказывать, что она может быть второй матерью: "Нужна справка о состоянии здоровья, справка о несудимости, еще я должна письменно объяснить, почему я хочу "усыновить" ребенка. Почему меня могут называть второй мамой только после усыновления ребенка, как будто я появилась в его жизни, только когда ему исполнилось два-три года? Я же планировала этого ребенка с самого начала, была все время здесь и не хочу, чтобы меня называли приемной матерью".

"Возмущайтесь дальше"

"В Германии ты защищена, в России - нет", - едины во мнении все четыре героини этого материала. Но Германия - просто Средневековье в том, что касается однополых семей с детьми, уверена Таня. Она возмущена, что ее до сих пор нет в свидетельство о рождении Мики: "Если бы я была в браке с ней (Розанной. - Ред.) и была бы мужчиной, я бы в этом свидетельстве о рождении стояла просто по праву пениса. В нашем случае это не так". Опять же медицинская страховка покрывает часть процедур в репродуктивных клиниках для гетеросексуальных пар, однополых пар это не касается.

Разговор Розанны, Тани, Алены и Вики

Редакция DW познакомила пары по Zoom. Таня с Розанной восхищаются смелостью блогерш из России и обе уверены, что видимость ЛГБТ очень важна, это средство борьбы с гомофобией. Вика и Алена же были рады видеть семью, у которой есть надежда на счастливое и полноценное будущее. "Это, казалось бы, обычное счастье, но оно нам здесь недоступно. Но очень здорово, что в Германии это есть, это дает нам огромную надежду", - говорит Вика.

Розанна была очень тронута такими словами и ответила, что понимает, насколько они с Таней в Германии находятся все же в привилегированном положении по сравнению с жителями других стран: "Мы возмущаемся из-за некоторых вещей, но все же у нас есть возможность вступить в брак, родить ребенка, в то время как в других странах даже намека на это нет. Мы, конечно, возмущается и жалуемся на некоторые вещи, но очень отрезвляет, когда слышишь, что есть проблемы посерьезнее". Вика просит пару возмущаться и дальше: "Всем странам есть, куда расти".

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