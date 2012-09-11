Открытость против гомофобии: как живут лесбийские пары в России и Германии

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17 мая в мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. DW рассказывает две истории о смелости и любви, одна из них - из России, другая - из Германии.
"Я ищу уже который день, черт, где же ты, мать твою", - гундосит Вика, открывает шкафы, смотрит под кроватью. "Что ты ищешь?" - спрашивает ее Алена тем же голосом, что в 90-е озвучивались "пиратские" видеокассеты с западными фильмами. "Я ищу настоящего мужчину, но я его так и не нашла", - отвечает Вика. "О, я так сожалею, но я тоже его не нашла", - говорит Алена.
Они смотрят друга на друга под псевдоромантическую музыку. Это видео девушек в TikTok называлось "Как становятся лесбиянками по мнению некоторых". Оно набрало миллионы просмотров и тысячи откликов, но теперь его в этой соцсети уже не увидеть: после нападения России на Украину и блокировки TikTok в РФ.
Алена и Вика лишились своего аккаунта в TikTok, где они активно рассказывали про жизнь ЛГБТ-сообщества, а вместе с ним - и большой части своей аудитории: там у них было более 450 тысяч подписчиков. Девушки попытались обойти запрет, введенный TikTok, и залить новое видео, но соцсеть отправила их в "пожизненный бан". Алене и Вике по 26 лет, они - пара и живут вместе со своим котом в Петербурге.
Они продолжают развивать свои блоги и быть открытыми, теперь - по большей части в Instagram и Telegram, у них также есть свой бренд одежды. "Понятно, что в России мы можем жить, можем снять квартиру, но мы здесь все равно - часть меньшинства, мы всегда на стреме, всегда готовы к тому, что завтра все может измениться", - признается Алена. "Нужно постоянно думать о собственной безопасности, здесь ты не защищен", - добавляет Вика.
У Тани, когда она жила в Москве, были те же ощущения: "Я никогда не чувствовала себя в безопасности в России. Там почти никто не рассказывает об ориентации, разве что только семье или близким друзьям. Приходилось адаптироваться к этим условиям: жить с мыслью, что я не могу быть в браке, что у меня не может быть детей, что мне приходится скрывать свою жизнь".
В 2015 году она в интернете познакомилась с Розанной из немецкого городка Ольденбург. Но и в Германии с каминг-аутом все тоже оказалось непросто: мама Розанны на тот момент была очень религиозна и не смогла принять ориентацию дочери, та тяжело переживала ее реакцию. Сейчас Таня и Розанна официально зарегистрировали брак, они живут вместе в Кельне и воспитывают сына Мику. Обе пары - что в России, что в Германии - продолжают регулярно сталкиваться с гомофобией, но и бороться с ней они тоже не перестают.
"Гетеро-люди не понимают, насколько часто они говорят о своих отношениях, а многим ЛГБТ-представителям приходится врать на эту тему, и это ужасно ", - делится Алена. Она и сама долгое время избегала этой темы: "У меня очень часто были моменты, когда я могла вырасти в плане карьеры, куда-то попасть, записать свои песни, но я всегда себя останавливала и оставалась в тени".
По словам Алены, оказалось, что одна из главных ценностей в жизни для нее - абсолютная искренность: "А скрывать свою ориентацию - это просто не давать себе развиваться. В любой сфере, где я буду находиться, мне придется однажды или заговорить, или промолчать. Поэтому открыться - это значит открыть для себя вообще новый мир, новые возможности, впустить в свою жизнь новых людей".
Вика и Алена полностью открылись благодаря TikTok: в мае прошлого года они стали снимать видео о своей жизни: показывали, как заботятся друг о друге, высмеивали гомофобные представления о лесбиянках, рассказывали про феминизм. Девушки очень быстро набрали миллионы подписчиков, в основном среди подростков и молодежи. "Многие из них нам писали, что смотрят нас, чтобы набраться смелости, чтобы понять, что они нормальные и тоже могут найти свою любовь, хорошо и красиво жить, не бояться", - рассказывает Алена.
"Казалось бы, очевидные вещи, но, к сожалению, это нужно объяснять. Но это не только про просвещение, но и про борьбу с гомофобией, мы говорим людям: ненавидеть других - это не ок", - рассказывает Вика. По ее словам, больше всего вопросов они получали о каминг-ауте: "Мне нравится подруга, как ей сказать? Что мне делать, если мои родители гомофобы?". Обе девушки настаивают на том, что единого рецепта нет и что в первую очередь нужно думать о своей безопасности. Их видео часто смотрели и родители ЛГБТ- представителей, чтобы лучше понять своих детей.
В основном девушки получали позитивные комментарии, но вместе с популярностью пришли и хейтеры: Алена говорит, что уже привыкла к косым взглядам на улице только из-за ее короткой стрижки, Вика первое время ходила и оглядывалась. Но Петербург они обе считают лучшим городом для ЛГБТ в России. Так, когда они искали здесь новую съемную квартиру, то сказали владельцу, что они пара: из всего их рассказа его смутило в итоге только наличие кота, но квартиру они все же получили.
Обе девушки всегда хотели уехать из России. "Мне кажется, это какая-то базовая настройка у каждого ЛГБТ-представителя здесь, - продолжает Вика. - например, если однажды мы захотим детей, хочется, чтобы они росли в стране, где две мамы - это нормально, где их не будут за это буллить". Но для пары важно переехать осознанно и спокойно, а не бежать. Хотя обе девушки теперь признают, что после февраля этого года придется поторопиться.
Таня приехала в Германию работать няней, но и там не сразу решилась рассказать семье о своих тогда уже отношениях с Розанной. После, работая официанткой, она обманывала коллег, говоря им, что Розанна - просто ее подруга: "У меня было много страхов, и они не уходят сразу. То, с чем мы переезжаем, остается с нами".
Но после они даже вдвоем ездили в Россию, и Розанна познакомилась с родными Тани: "Мне было там очень комфортно, родители Тани очень гостеприимные. И другие люди, с которыми мы познакомились во время поездки, тоже были дружелюбными. Иногда мы даже держались за руки на улице, пока Таня мне не сказала, что это не очень хорошая идея".
"В Перми, городе, где я выросла, мы пережили несколько неприятных моментов. Например, на пляже, где мы просто вместе плавали, на нас начали кричать: "Что вы делаете, здесь же дети". Я начала спорить", - вспоминает Таня. Розанна тут же добавляет: "К счастью, я тогда не так хорошо знала русский, и не все поняла". Сначала они жили в Ольденбурге, теперь переехали в Кельн, где чувствуют себя лучше и говорят, что здесь квир-людям, однополым парам с детьми живется гораздо свободнее. Два года назад пара поженилась, Таня сейчас работает в организации rubicon, которая помогает квир-людям, а Розанна в декрете: у них недавно появился сын Мика, но теперь Тане придется пройти через процедуру усыновления.
В гетеросексуальном браке этого делать было бы не нужно: родителей наделяют правами автоматически. К Тане и Розанне же придут специалисты, будут оценивать их как семью, а Тане придется доказывать, что она может быть второй матерью: "Нужна справка о состоянии здоровья, справка о несудимости, еще я должна письменно объяснить, почему я хочу "усыновить" ребенка. Почему меня могут называть второй мамой только после усыновления ребенка, как будто я появилась в его жизни, только когда ему исполнилось два-три года? Я же планировала этого ребенка с самого начала, была все время здесь и не хочу, чтобы меня называли приемной матерью".
"В Германии ты защищена, в России - нет", - едины во мнении все четыре героини этого материала. Но Германия - просто Средневековье в том, что касается однополых семей с детьми, уверена Таня. Она возмущена, что ее до сих пор нет в свидетельство о рождении Мики: "Если бы я была в браке с ней (Розанной. - Ред.) и была бы мужчиной, я бы в этом свидетельстве о рождении стояла просто по праву пениса. В нашем случае это не так". Опять же медицинская страховка покрывает часть процедур в репродуктивных клиниках для гетеросексуальных пар, однополых пар это не касается.
Редакция DW познакомила пары по Zoom. Таня с Розанной восхищаются смелостью блогерш из России и обе уверены, что видимость ЛГБТ очень важна, это средство борьбы с гомофобией. Вика и Алена же были рады видеть семью, у которой есть надежда на счастливое и полноценное будущее. "Это, казалось бы, обычное счастье, но оно нам здесь недоступно. Но очень здорово, что в Германии это есть, это дает нам огромную надежду", - говорит Вика.
Розанна была очень тронута такими словами и ответила, что понимает, насколько они с Таней в Германии находятся все же в привилегированном положении по сравнению с жителями других стран: "Мы возмущаемся из-за некоторых вещей, но все же у нас есть возможность вступить в брак, родить ребенка, в то время как в других странах даже намека на это нет. Мы, конечно, возмущается и жалуемся на некоторые вещи, но очень отрезвляет, когда слышишь, что есть проблемы посерьезнее". Вика просит пару возмущаться и дальше: "Всем странам есть, куда расти".
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