Европарламент осудил дискриминацию ЛГБТИК в странах Евросоюза

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, осуждающую дискриминацию сексуальных меньшинств, и в этой связи раскритиковал три страны ЕС: Румынию, Польшу и Венгрию. Текст резолюции в защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и квиров (ЛГБТИК - LGBTIQ) был принят 387 голосами, 161 депутат был против и еще 123 воздержались, сообщил вице-спикер Европарламента Райнер Виланд (Rainer Wieland) во вторник, 14 сентября, в Страсбурге.
В тексте принятой резолюции содержатся не только общие заявления в защиту прав сексуальных меньшинств. Граждане ЕС должны иметь возможность жить и работать во всех странах Евросоюза, и для этого ЕС должен разработать единый подход к признанию однополых браков и партнерств, указывается в документе. Отдельные страны-члены ЕС не могут ссылаться на мораль, чтобы нарушать права переехавших к ним на жительство семей с однополыми родителями, подчеркнули евродепутаты.
Критика Румынии, Польши и Венгрии
Депутаты Европарламента раскритиковали Румынию за неисполнение решения Европейского суда, касавшегося вида на жительство уроженца США, заключившего брак с американцем румынского происхождения. Они также осудили дискриминацию представителей ЛГБТИК- сообщества в Польше и Венгрии.
Еврокомиссия должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с дискриминацией сексуальных меньшинств, включая возможность запуска ускоренной процедуры против этих двух стран за нарушение европейских договоров, говорится в резолюции Европарламента.
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Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева