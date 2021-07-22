Гей-беженец из России в Берлине: "Свобода - это любовь, а не страх"

Полицейские на мотоциклах перекрыли дорогу и изнывают от 30-градусной жары, но процессия все задерживается и задерживается - пестрая толпа из нескольких сотен участников гей-прайда в берлинском районе Марцан не спеша шествует к конечной точке маршрута. Второй год подряд русскоязычная ЛГБТ-организация Quarteera проводит гей-парад здесь, в панельном районе на востоке немецкой столицы, который исторически пользуется популярностью среди выходцев из бывшего СССР - из-за дешевых квартир в гэдээровских многоэтажках исторически сложилось так, что здесь предпочитают селиться русскоговорящие жители Берлина.

В конце концов шествие приближается к своей конечной точке. "Радужные" флаги, плакаты "Гомофобия - это грех" на русском и на украинском, коротенькие шортики и тоненькие маечки, парни в женских платьях и девушки в черном и сапогах на высокой платформе, "Голубая луна" в исполнении Бориса Моисеева из динамиков и полицейский эскорт с мигалками, задача которого - обеспечить право граждан на свободу собраний.

36-летний Геннадий Боголеповв шествии не участвует. Он пришел на прайд без флага и плаката, и вообще - не пришел, а приехал, и не на автобусе или трамвае, а на такси.

Несмотря на жару, на нем ботинки, костюм, шляпа и белая рубашка.

У него ярко-красные ногти - маникюр он сделал специально к прайду в Марцане.

В 2017 году Боголепов бежал в Берлин через Финляндию из родного Санкт-Петербурга - после того, как на него напали, а полиция отказалась возбуждать уголовное дело и выдавать ему справку об утере паспорта, в результате чего он остался без жизненно важных лекарств.

Три года назад, в июле 2018-го, немецкие власти попытались выслать Боголепова из Германии в Финляндию - рано утром полицейские забрали его из общежития для ЛГБТ-беженцев, дав полчаса на сборы, отвезли в аэропорт и усадили в самолет, вылетающий в Хельсинки. Однако в последний момент он умудрился через стюардессу убедить пилотов ссадить его с рейса - и таким образом остался в Германии.

Сменив адвоката, год спустя он получил статус беженца.

Прайд для него - это больше, чем танцы.

ЛГБТ-беженец из России о целях гей-прайдов

Зачем вообще нужен гей-прайд? Геннадий Боголепов отвечает, не раздумывая: "До тех пор, пока хоть в одном месте мира за принадлежность к квир-сообществу будут убивать, нападать и штрафовать, прайды нужны везде".

Он слегка волнуется, готовясь к своему выступлению - две песни собственного сочинения, на английском. Он будет петь и танцевать - в костюме, при 30-градусной жаре. Он говорит, что искусство - это его самая большая страсть и что искусством в политике можно добиться большего, чем политическими плакатами. "Будьте честны перед самими собой и не бойтесь быть самими собой", - обращается он к публике после своего выступления.

Боголепов говорит, что у него все в порядке, что он работает в Amnesty International, пишет музыку и планирует запуск собственного лейбла. "С финансами тяжело, но, когда ты занят любимым делом, тебе не так много нужно", - улыбается он.

Сам себя он описывает не космополитичным словом "гей" и не новомодным политкорректным "гомосексуал". Он использует формулировку "квир", добавляя, что это, скорее, понятие, описывающее не сексуальные предпочтения сами по себе, а скорее их политический аспект - "что бы я не делал и не чувствовал, никто не имеет права это судить".

От слова "гей" от отказался после того, как в варшавском гей-баре на него "наехал" польский гей из-за накрашенных ногтей - геи, мол, ногти не красят.

"Мне было тяжело в России из-за ощущения жертвенности и смирения, мы, мол, потерпим. Я слишком люблю себя, чтобы позволять другим плохо обращаться со мной, - говорит Геннадий Боголепов о причинах своего отъезда. - Каким бы я активистом в России не был, я уверен, что могу сделать гораздо больше, находясь в Германии, потому что здесь у меня больше сил и больше свободы слова".

Восхищение Навальным, но "у меня одна жизнь"

По его словам, он восхищается Навальным, вернувшимся из Германии в Россию. И добавляет: "Но я так не могу. У меня одна жизнь, и я не хочу проводить даже какую-то ее часть за решеткой".

На вопрос о том, что значит для него свобода, он отвечает так: "Свобода - это когда ты руководствуешься любовью, а не страхом. Я сбежал из России от страха смерти".

Взмокший от жары после выступления, он снимает пиджак и усаживается в тени на газон в компании друзей. Почему он пришел на прайд без плаката? Геннадий Боголепов объясняет это так: "Искусство влияет на людей глобально, и через искусство можно достучаться до кого угодно. И в этом сила искусства, потому что политикам могут не верить, а искусство - это прямая доставка в сердце. Так что при помощи искусства можно повлиять на политику сильнее, чем это могут сделать сами политики".

Что должно произойти, чтобы он вернулся в Россию? Боголепов на мгновенье задумывается. "Я хочу, чтобы в России перестали врать, причем на всех уровнях - меня это очень раздражало", - говорит он.

Разморенные жарой участники русскоязычного прайда разбредаются по площади, окруженной панельными многоэтажками. Прайд подходит к концу. Геннадий Боголепов говорит, что очень скучает по родному Санкт-Петербургу, по родственникам и друзьям, оставшимся там.

Жалеет ли он о чем-то? "Нет, ни о чем и никогда!" - мгновенно выпаливает он в ответ.

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