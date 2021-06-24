Аминь по-другому, или Как в Германии живут пасторы-лесбиянки

YouTube, церковь и квир - совместимо ли это в Германии? Оказывается - вполне! Лесбийская пасторская семья доказывает это - в жизни и рассказывает об этом - на YouTube-канале.
Эллен и Штеффи Радтке (Ellen und Steffi Radtke) - пасторы в евангелической церкви. Эллен работает в управлении Земельной евангелической церкви в Ганновере, а ее жена - пастором в нижнесаксонской деревне Айме. В русском языке у слова "пастор" нет формы женского рода, пасторшами в просторечии называют жен пасторов. А если пасторы - женщины, да еще и состоят друг с другом в браке, тогда как их называть?
Короче говоря, в этой однополой семье пасторов все необычно и непривычно. Именно поэтому интерес к ней со стороны немецкой прессы очень велик, тем более что в конце прошлого года у супружеской пары Радтке родилась дочь. С тех пор от журналистов нет отбоя. Газеты пишут не только о том, что женщины в роли пасторов пока еще в Германии встречаются редко, а чтобы они были еще и открытыми лесбиянками да жили в официально зарегистрированном браке - это невиданное доселе явления. Но так ли это?
"На самом деле в евангелической церкви Германии это не такая уж и редкость, - подчеркивает в интервью DW Штеффи Радтке, - только среди моих знакомых и коллег наберется человек десять гомосексуалов, которые служат в церкви и не скрывают своей сексуальной ориентации. В этом смысле евангелическая церковь более толерантна, чем католическая". По словам Штеффи, многие евангелические пасторы благословляют однополые пары и проводят обряды крещения их детей.
"С тех пор, как прихожанам моих общин стало известно, что я лесбиянка, ко мне обращается много пожилых верующих, которые практически большую часть своей жизни скрывали от церкви, что они гомосексуалы, а теперь, наконец, решили довериться мне и открыто рассказывают о своих радостях и проблемах. Такое было трудно себе представить еще несколько лет назад", - подчеркивает Эллен. Она задается риторическом вопросом: почему церковь должна делать вид, что среди ее прихожан нет гомосексуалов, когда в мирской жизни их уже практически уравняли в правах с гетеросексуалами, они заключают браки, воспитывают детей, делают карьеры и живут такой же жизнью, как и все остальные?
И тем не менее, я пытаюсь узнать у Штеффи о том, как члены ее общины прореагировали на то, что их новый пастор - женщина, да к тому же лесбиянка?
"Вполне нормально, - вспоминает Штеффи, - тем более, что я дала им время на то, чтобы они могли взвесить все "за" и "против" - написала письмо за пару недель до того, как официально приступила к исполнению своих обязанностей. В нем сообщила, что являюсь лесбиянкой и что приеду жить сюда со своей женой, которая тоже в должности пастора. У людей было время, чтобы все это обсудить, посплетничать, отвергнуть или принять нас. Да, не скрою, было несколько прихожан, которые плохо отнеслись к этой новости, одна даже перестала приходить на богослужения, но подавляющее большинство отнеслось к нам вполне доброжелательно. И вот мы уже четыре года живем здесь и очень счастливы", - подчеркивает пастор Штеффи Радтке.
Познакомились девушки и полюбили друг друга семь лет назад в Берлине, где обе получали высшее теологическое образование. Эллен совершила свой каминг-аут в 19 лет, а Штеффи уже в студенческие годы, когда влюбилась в Эллен. Потом они вместе поехали работать в Бранденбург и четыре года назад переехали жить в деревню Айме неподалеку от Ганновера. Стоит заметить, что в Земельной евангелической церкви Ганновера с 2019 года официально разрешено благословлять однополые пары.
Женщины-пасторы уже давно известны за пределами своей евангелической общины в деревне Айме, где живет всего около двух тысяч человек. Окном в большой мир для них стал YouTube. Каждую неделю в своих видео они демонстрируют, что квир и церковь вполне могут мирно друг с другом сосуществовать. Жители деревни тоже узнают много нового о семейной жизни своего пастора через YouTube-канал, в котором женщины делятся личными повседневными проблемами и заботами.
"Члены нашей общины часто оставляют позитивные комментарии под нашими видеоклипами, - замечает Штеффи, - и даже вступают в спор с теми, кто оставляет неприятные и оскорбительные отзывы. Отвечают на них примерно так: мы знаем этих женщин и можем рассказать о них только хорошее, они всегда заботятся о своих прихожанах и своим примером доказывают, что церковь становится пестрей, благодаря тому что в ней находят место самые разные люди, для которых вера в бога остается важной опорой в жизни", - цитирует на память пастор Штеффи Радтке. А ее жена Эллен, обращаясь в Штеффи, с улыбкой добавляет: "Теперь ты знаешь, почему я так люблю твою общину".
Каждую среду в 19 часов пасторы-лесбиянки публикуют на своем канале в YouTube новые видео. Это могут быть беседы за кухонным столом или в баре, во время которых они рассказывают своим зрителям о боге и церкви, они также берут их собой на конфирмацию или в клинику по лечению бесплодия, рассказывают о том, что собой представляет повседневная жизнь однополой пары. "У нас нет проблем с самими собой, мы давно совершили свой каминг-аут и живем открытой лесбийской жизнью", - подчеркивает Эллен Радтке. Однако проблемы дискриминации гомосексуалов в церкви или в мирской жизни тоже является постоянной темой выпусков на их канале "Аминь по-другому" ("Anders Amen").
"Это первый церковный видеоблог, который я нахожу действительно забавным и интересным", - можно прочитать в одном из комментариев. "Это лучшее, что церковь может предложить онлайн. Вы классные!" - восхищается другой зритель. Сегодня у YouTube-канала "Anders Amen" без малого 24 тысячи подписчиков, и число их постоянно растет.
"Башням протестантских храмов не помешает больше блеска", - с улыбкой замечает 34-летняя Штеффи Радтке. При этом церковная жизнь - более пестрая и красочная, чем многие себе ее представляют, утверждают пасторы из нижнесаксонской деревни. В своем видеоблоге они увлекательно рассказывают о том, как живут, как спорят и над чем смеются. С недавнего времени в помощь в работе над сюжетами оказывает Радио Евангелической церкви Нижней Саксонии и Бремена (Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen GmbH).
В общей сложности на канале уже насчитывается более сотни видео - своего рода захватывающий сериал из самой жизни. Будь то беседы в студии, размышления и споры за обеденным столом, репортажи и экскурсии и даже проходившие в домашних условиях роды Эллен - во всех этих видеосюжетах есть что-то особенное и необычное, а сами пасторы - главные действующие лица, которые несут ответственность за каждое сказанное ими слово и каждый кадр. Но женщины все делают с такой непосредственностью и неподдельной искренностью, что вызывают большое уважение у десятков тысяч зрителей. Есть среди видеосюжетов и культовые, которые распространяют дальше в социальных сетях и широко в них обсуждают.
Несколько видео женщин посвящено тому, как они реализовали свою мечту стать мамами. Из них зрители узнают о том, что однополым лесбийским семьям гораздо трудней, чем бесплодным гетеросексуальным парам, родить ребенка с помощью донорской спермы. Все финансовые расходы на ее приобретение и доставку лесбиянки должны нести сами. Для гетеросексуальных пар эти услуги от специальных клиник по лечению бесплодия оплачивают кассы медицинского страхования.
Эллен Радтке пыталась забеременеть пять лет. Женщины документируют это долгое "хождение по мукам" на YouTube. Они не стесняются показывать даже довольно интимные моменты: Эллен делает инъекцию гормона на автомобильной стоянке прямо в машине, женщины ведут репортаж о том, как они получили донорскую сперму из Дании и сами привезли ее в клинику по лечению бесплодия для дальнейшего оплодотворения Эллен. Есть в видеорепортаже и сюжет о том, как Штеффи смогла найти спонсоров, которые оплатили лесбийской паре расходы на донорскую сперму. Их спонсором стало региональное Radio ffn, предоставившее две с половиной тысячи евро!
О том, как проходила беременность, рассказывается в последующих видеороликах - вплоть до рождения дочери 12 октября 2020 года. Родилась она дома в деревне Айме. Девочку назвали Фидес (Fides), в переводе с латинского это имя означает веру, доверие и уверенность.
"Мы рады, что наша дочь родилась в деревне, где находится наша община, с ней связано начало нашей семейной жизни, здесь мы счастливы и надеемся прожить еще многие годы", - подчеркивают пасторы в интервью DW. Правда, детей, по признаю двух мам, в деревне не так много, но семье пасторов повезло - в районе, в котором они живут, во время пандемии родилось еще несколько детей, так что дочери Фидес будет с кем поиграть на детской площадке.
К тому же Эллен говорит, что сама выросла с двумя сестрами и мечтает о том, чтобы у дочери скоро появился брат или сестра. А Штеффи, жена Эллен, оформляет опекунство, чтобы стать официальной мамой Фидес. Женщины-пасторы подчеркивают, что пока в Германии только в гетеросексуальных семьях при искусственном оплодотворении права отцовства и материнства признаются автоматически. В однополых семьях необходим процесс усыновления для того, чтобы родители имели равные права на ребенка. "Это довольно длительная и сложная процедура", - подчеркивает Штеффи, но она готова ее пройти. Женщины-пасторы преодолели уже немало трудностей на пути к своему семейному счастью и успешно научились за него бороться, будь то в церкви или в мирской жизни.
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