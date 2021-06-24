 Аминь по-другому, или Как в Германии живут пасторы-лесбиянки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.06.2021

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Культура и стиль жизни

Аминь по-другому, или Как в Германии живут пасторы-лесбиянки

YouTube, церковь и квир - совместимо ли это в Германии? Оказывается - вполне! Лесбийская пасторская семья доказывает это - в жизни и рассказывает об этом - на YouTube-канале.

Пасторы Штеффи и Эллен Радтке

Эллен и Штеффи Радтке (Ellen und Steffi Radtke) - пасторы в евангелической церкви. Эллен работает в управлении Земельной евангелической церкви в Ганновере, а ее жена - пастором в нижнесаксонской деревне Айме. В русском языке у слова "пастор" нет формы женского рода, пасторшами в просторечии называют жен пасторов. А если пасторы - женщины, да еще и состоят друг с другом в браке, тогда как их называть?

Короче говоря, в этой однополой семье пасторов все необычно и непривычно. Именно поэтому интерес к ней со стороны немецкой прессы очень велик, тем более что в конце прошлого года у супружеской пары Радтке родилась дочь. С тех пор от журналистов нет отбоя. Газеты пишут не только о том, что женщины в роли пасторов пока еще в Германии встречаются редко, а чтобы они были еще и открытыми лесбиянками да жили в официально зарегистрированном браке - это невиданное доселе явления. Но так ли это?

"На самом деле в евангелической церкви Германии это не такая уж и редкость, - подчеркивает в интервью DW Штеффи Радтке, - только среди моих знакомых и коллег наберется человек десять гомосексуалов, которые служат в церкви и не скрывают своей сексуальной ориентации. В этом смысле евангелическая церковь более толерантна, чем католическая". По словам Штеффи, многие евангелические пасторы благословляют однополые пары и проводят обряды крещения их детей. 

Пасторы Штеффи (слева) и Эллен Радтке (справа)

Пасторы Штеффи и Эллен Радтке

"С тех пор, как прихожанам моих общин стало известно, что я лесбиянка, ко мне обращается много пожилых верующих, которые практически большую часть своей жизни скрывали от церкви, что они гомосексуалы, а теперь, наконец, решили довериться мне и открыто рассказывают о своих радостях и проблемах. Такое было трудно себе представить еще несколько лет назад", - подчеркивает Эллен. Она задается риторическом вопросом: почему церковь должна делать вид, что среди ее прихожан нет гомосексуалов, когда в мирской жизни их уже практически уравняли в правах с гетеросексуалами, они заключают браки, воспитывают детей, делают карьеры и живут такой же жизнью, как и все остальные?

И тем не менее, я пытаюсь узнать у Штеффи о том, как члены ее общины прореагировали на то, что их новый пастор - женщина, да к тому же лесбиянка?

"Вполне нормально, - вспоминает Штеффи, - тем более, что я дала им время на то, чтобы они могли взвесить все "за" и "против" - написала письмо за пару недель до того, как официально приступила к исполнению своих обязанностей. В нем сообщила, что являюсь лесбиянкой и что приеду жить сюда со своей женой, которая тоже в должности пастора. У людей было время, чтобы все это обсудить, посплетничать, отвергнуть или принять нас. Да, не скрою, было несколько прихожан, которые плохо отнеслись к этой новости, одна даже перестала приходить на богослужения, но подавляющее большинство отнеслось к нам вполне доброжелательно. И вот мы уже четыре года живем здесь и очень счастливы", - подчеркивает пастор Штеффи Радтке.

Вместе семь лет - со студенческой скамьи

Познакомились девушки и полюбили друг друга семь лет назад в Берлине, где обе получали высшее теологическое образование. Эллен совершила свой каминг-аут в 19 лет, а Штеффи уже в студенческие годы, когда влюбилась в Эллен. Потом они вместе поехали работать в Бранденбург и четыре года назад переехали жить в деревню Айме неподалеку от Ганновера. Стоит заметить, что в Земельной евангелической церкви Ганновера с 2019 года официально разрешено благословлять однополые пары.

YouTube как окно в мир

Женщины-пасторы уже давно известны за пределами своей евангелической общины в деревне Айме, где живет всего около двух тысяч человек. Окном в большой мир для них стал YouTube. Каждую неделю в своих видео они демонстрируют, что квир и церковь вполне могут мирно друг с другом сосуществовать. Жители деревни тоже узнают много нового о семейной жизни своего пастора через YouTube-канал, в котором женщины делятся личными повседневными проблемами и заботами.

"Члены нашей общины часто оставляют позитивные комментарии под нашими видеоклипами, - замечает Штеффи, - и даже вступают в спор с теми, кто оставляет неприятные и оскорбительные отзывы. Отвечают на них примерно так: мы знаем этих женщин и можем рассказать о них только хорошее, они всегда заботятся о своих прихожанах и своим примером доказывают, что церковь становится пестрей, благодаря тому что в ней находят место самые разные люди, для которых вера в бога остается важной опорой в жизни", - цитирует на память пастор Штеффи Радтке. А ее жена Эллен, обращаясь в Штеффи, с улыбкой добавляет: "Теперь ты знаешь, почему я так люблю твою общину".

Каждую среду в 19 часов пасторы-лесбиянки публикуют на своем канале в YouTube новые видео. Это могут быть беседы за кухонным столом или в баре, во время которых они рассказывают своим зрителям о боге и церкви, они также берут их собой на конфирмацию или в клинику по лечению бесплодия, рассказывают о том, что собой представляет повседневная жизнь однополой пары. "У нас нет проблем с самими собой, мы давно совершили свой каминг-аут и живем открытой лесбийской жизнью", - подчеркивает Эллен Радтке. Однако проблемы дискриминации гомосексуалов в церкви или в мирской жизни тоже является постоянной темой выпусков на их канале "Аминь по-другому" ("Anders Amen").

Больше блеска - не помешает

"Это первый церковный видеоблог, который я нахожу действительно забавным и интересным", - можно прочитать в одном из комментариев. "Это лучшее, что церковь может предложить онлайн. Вы классные!" - восхищается другой зритель. Сегодня у YouTube-канала "Anders Amen" без малого 24 тысячи подписчиков, и число их постоянно растет.

Пасторы Штеффи и Эллен Радтке перед алтарем

Пасторы Штеффи и Эллен Радтке перед алтарем

"Башням протестантских храмов не помешает больше блеска", - с улыбкой замечает 34-летняя Штеффи Радтке. При этом церковная жизнь - более пестрая и красочная, чем многие себе ее представляют, утверждают пасторы из нижнесаксонской деревни. В своем видеоблоге они увлекательно рассказывают о том, как живут, как спорят и над чем смеются. С недавнего времени в помощь в работе над сюжетами оказывает Радио Евангелической церкви Нижней Саксонии и Бремена (Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen GmbH).

В общей сложности на канале уже насчитывается более сотни видео - своего рода захватывающий сериал из самой жизни. Будь то беседы в студии, размышления и споры за обеденным столом, репортажи и экскурсии и даже проходившие в домашних условиях роды Эллен - во всех этих видеосюжетах есть что-то особенное и необычное, а сами пасторы - главные действующие лица, которые несут ответственность за каждое сказанное ими слово и каждый кадр. Но женщины все делают с такой непосредственностью и неподдельной искренностью, что вызывают большое уважение у десятков тысяч зрителей. Есть среди видеосюжетов и культовые, которые распространяют дальше в социальных сетях и широко в них обсуждают.

В семье пасторов появилась дочь

Несколько видео женщин посвящено тому, как они реализовали свою мечту стать мамами. Из них зрители узнают о том, что однополым лесбийским семьям гораздо трудней, чем бесплодным гетеросексуальным парам, родить ребенка с помощью донорской спермы. Все финансовые расходы на ее приобретение и доставку лесбиянки должны нести сами. Для гетеросексуальных пар эти услуги от специальных клиник по лечению бесплодия оплачивают кассы медицинского страхования.

Эллен и Штеффи Радтке с дочерью Фидес

Эллен и Штеффи Радтке с дочерью Фидес

Эллен Радтке пыталась забеременеть пять лет. Женщины документируют это долгое "хождение по мукам" на YouTube. Они не стесняются показывать даже довольно интимные моменты: Эллен делает инъекцию гормона на автомобильной стоянке прямо в машине, женщины ведут репортаж о том, как они получили донорскую сперму из Дании и сами привезли ее в клинику по лечению бесплодия для дальнейшего оплодотворения Эллен. Есть в видеорепортаже и сюжет о том, как Штеффи смогла найти спонсоров, которые оплатили лесбийской паре расходы на донорскую сперму. Их спонсором стало региональное Radio ffn, предоставившее две с половиной тысячи евро!

О том, как проходила беременность, рассказывается в последующих видеороликах - вплоть до рождения дочери 12 октября 2020 года. Родилась она дома в деревне Айме. Девочку назвали Фидес (Fides), в переводе с латинского это имя означает веру, доверие и уверенность. 

"Мы рады, что наша дочь родилась в деревне, где находится наша община, с ней связано начало нашей семейной жизни, здесь мы счастливы и надеемся прожить еще многие годы", - подчеркивают пасторы в интервью DW. Правда, детей, по признаю двух мам, в деревне не так много, но семье пасторов повезло - в районе, в котором они живут, во время пандемии родилось еще несколько детей, так что дочери Фидес будет с кем поиграть на детской площадке.

К тому же Эллен говорит, что сама выросла с двумя сестрами и мечтает о том, чтобы у дочери скоро появился брат или сестра. А Штеффи, жена Эллен, оформляет опекунство, чтобы стать официальной мамой Фидес. Женщины-пасторы подчеркивают, что пока в Германии только в гетеросексуальных семьях при искусственном оплодотворении права отцовства и материнства признаются автоматически. В однополых семьях необходим процесс усыновления для того, чтобы родители имели равные права на ребенка. "Это довольно длительная и сложная процедура", - подчеркивает Штеффи, но она готова ее пройти. Женщины-пасторы преодолели уже немало трудностей на пути к своему семейному счастью и успешно научились за него бороться, будь то в церкви или в мирской жизни.

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    Автор: Виктор Вайц


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