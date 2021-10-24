Немецкий парламент возглавит женщина. Кто она?

То, что председателем бундестага станет женщина, не было сюрпризом. Сюрпризом стала кандидатура той, кто, вероятно, заменит на этом посту опытного политика Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble). Традиционно самая сильная фракция в парламенте предлагает кандидата на этот пост. Шойбле может сменить Бербель Бас (Bärbel Bas) - малоизвестная политик, социал-демократ, занимающаяся вопросами здравоохранения. Замглавы фракции социал-демократов в бундестаге Бас, скорее всего, будет избрана на пост главы бундестага на учредительном заседании во вторник, 26 октября.

Женщина на одном из ключевых политических постов

Социал-демократы не хотят и, очевидно, не могут допустить того, чтобы три самых высоких государственных поста занимали мужчины. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) - "номер один" в стране. Председатель бундестага - "номер два" в этой иерархии. И эту роль, вероятно, будет играть Бербель Бас. И лишь затем по протоколу следует канцлер ФРГ - "номер три" в этом списке. Если правительственная коалиция будет состоять из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, то этот пост, скорее всего, займет Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Социал-демократка из Дуйсбурга

Бербель Бас уроженка Рурской области, живет в Дуйсбурге. 53-летняя Бас - одна из тех, кто привык к прямолинейности, свойственной людям из региона на западе Германии, в котором когда-то добывали уголь и производили сталь. Бас - фанат дуйсбургской футбольной команды MSV Duisburg и очень любит свои родные места, что охотно подчеркивает во всех интервью.

Региональная конференция социал-демократов в Дуйсбурге (октябрь 2019 года)

После того, как Бас окончила среднюю школу, она работала помощницей в бюро, затем экономистом в кассе медицинского страхования и референтом по подбору кадров. Ее политическая карьера началась в СДПГ - партии глубоко укоренившейся в ее родной Рурской области.

С 2009 года Бас является депутатом бундестага, а с 2019 - замглавы фракции социал-демократов в бундестаге. В ее избирательном округе в Дуйсбурге она всегда собирала рекордное количество голосов в пользу социал-демократов. И на прошедших парламентских выборах Бас поддержали 40,35 процента избирателей, почти в два раза больше, чем ее конкурента из Христианско-демократического союза (ХДС).

В интервью DW политолог Клаус Штюве (Klaus Stüwe) из Католического университета Айхштедт-Ингольштадта назвал Бас скорее "левой": "Бас относится к так называемым парламентским левым, это объединение левого крыла социал-демократов в парламентской фракции. Эта группа занимает традиционную позицию социал-демократов и была скептически настроена в отношении социальных реформ бывшего канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder)".

Третья женщина на посту председателя бундестага

Бербель Бас станет третьей женщиной в послевоенной истории Германии на посту председателя бундестага. Ее предшественницы: социал-демократка Аннемари Ренгер (Annemarie Renger), занимавшая этот пост с 1972 по 1976 годы и христианская демократка Рита Зюсмут (Rita Süssmuth), возглавлявшая бундестаг с 1988 по 1998 годы. Им обеим было нелегко занять этот пост, на который всегда претендовали мужчины.

Аннемари Ренгер на заседании бундестага в 1972 году

Аннемари Ренгер родилась в 1919 году в Лейпциге, была первой женщиной в мире, которая стояла во главе свободно избранного парламента: "В нашей фракции я сама предложила свою кандидатуру на это пост". После 4 лет успешного пребывания на посту главы бундестага она заявила: "Теперь доказано, это может делать и женщина".

Второй раз женщиной во главе немецкого парламента 25 ноября 1988 стала политик из ХДС Рита Зюссмут. 84-летняя Зюсмут до сих пор борется за то, чтобы в парламенте было больше женщин. Во многих сферах женщинам не доверяют, говорит Зюссмут в интервью газете Augsburger Allgemeinen: "В этом смысле политики действуют со скоростью улитки, ведь ничего не держится так долго, как старая власть".

Рита Зюссмут возглавляла бундестаг с 1988 по 1998 годы

В вопросе выбора кандидата на пост главы бундестага большую роль предположительно сыграл Олаф Шольц. Сейчас во фракции социал-демократов 42 процента женщин. Шольц все время повторяет, что "женщинам принадлежит половина власти". Он хочет, если возглавит правительство, чтобы половину министерских постов заняли женщины. Поэтому, как поясняет политолог Клаус Штюве, "избрание Бербель Бас неизбежно".

Какое наследие оставил Шойбле

Глава бундестага председательствует на заседаниях парламента, он является хозяином в здании рейхстага и начальником его администрации, представляет парламент за пределами страны. На первый взгляд кажется, что человек на этом посту имеет мало влияния. Но тот, кто по факту является "номером два" в иерархии высших государственных чинов, часто выходит на первые роли в общественном восприятии.

Вольфганг Шойбле - хороший тому пример. 26 октября он произнесет свою прощальную речь на посту главы бундестага. Он один из самых опытных парламентариев. Ни один из членов парламента так долго не заседал в бундестаге, как Шойбле - беспрерывно с 1972 года.

Выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в бундестаге

Свой пост главы бундестага Шойбле всегда использовал для того, чтобы подчеркнуть важность парламента в политической жизни и дать новые импульсы укреплению парламентской демократии. На самые важные темы, такие например, как пандемия, он реагировал пламенными речами. В том, что касается регламента выступлений, он даже однажды сделал замечание Меркель, потребовав от канцлера уступить трибуну следующему оратору.

С его авторитетом то и дело приходилось считаться вошедшей в состав парламента четыре года назад правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ): он жестко пресекал выкрики членов ее фракции во время выступления других депутатов на заседаниях парламента, напоминал о том, что в здании необходимо носить маски. "Вольфганг Шойбле являлся политическим тяжеловесом на посту председателя бундестага, - говорит политолог Штюве. - Бербель Бас, в свою очередь, не имеет никакого опыта политического руководства и не является известной фигурой".

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