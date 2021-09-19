 Председатель бундестага опасается разрастания его состава | Новости из Германии о Германии | DW | 19.09.2021

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Германия

Председатель бундестага опасается разрастания его состава

По словам Вольфганга Шойбле, расширение состава бундестага после выборов 26 сентября может поставить под угрозу его работоспособность.

Заседание бундестага в Берлине

Заседание бундестага (фото из архива)

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) опасается, что дальнейшее расширение состава этого законодательного органа ФРГ может поставить под угрозу его работоспособность. Такое мнение политик высказал в интервью германской газете Der Tagesspiegel, выдержки из которого она публикует в воскресенье, 19 сентября.

"Глядя на численность следующего состава бундестага, я обеспокоен", - заявил Шойбле. В силу ожидающегося роста количества законодателей "способность бундестага в целом функционировать находится под угрозой", полагает он.

По словам Вольфганга Шойбле, одно из "самых больших его политических разочарований" заключается в том, что в течение текущего законодательного периода не удалось провести эффективную избирательную реформу.

Содержание нынешнего состава обходится налогоплательщикам на 333 млн евро дороже

В нынешнем, 19-м, созыве бундестага в его состав входили 709 членов. Между тем, как отмечает агентство AFP, стандартный состав - 598 депутатов. По оценкам экспертов, по итогам предстоящих выборов этот показатель, скорее всего, увеличится.

При этом, по подсчетам авторитетной общественной организации - Федерального объединения налогоплательщиков (Bund der Steuerzahler Deutschland e.V.) со штаб-квартирой в Берлине - содержание законодательного органа на данном этапе уже обходится на 333 млн евро дороже, чем при его стандартной комплектации.

Реформа избирательных округов ожидается в ФРГ лишь в 2024 году

При этом лишь с 2024 года в ходе масштабной реформы число избирательных округов в ФРГ должно быть сокращено с 299 до 280.

Бундестаг избирается на 4 года путем всеобщих, прямых и тайных выборов по смешанной системе, сочетающей принципы мажоритарной и пропорциональной схем. Количество депутатов непостоянно, но не менее 598. Нынешний состав был избран 24 сентября 2017 года.

Очередные выборы в германский бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформирована правительственная коалиция во главе с новым федеральным канцлером.

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    Автор: Ирина Филатова


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