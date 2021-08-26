Сексизм в бундестаге, или Политика, у которой неженское лицо

Боннская республика - так неофициально называли Западную Германию со столицей на Рейне, а также всю ФРГ после объединения страны - вплоть до переезда парламента и правительства из Бонна в Берлин в 1999 году. Боннская республика вошла в историю как первая удавшаяся немецкая демократия - в отличие от Веймарской республики, по аналогии с которой, собственно, возникло это название. И все помнят имена мужчин, стоявших в этом государстве у руля и вершивших политику: Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer), Вилли Брандт (Willi Brandt), Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), Гельмут Коль (Helmut Kohl), Франц Йозеф Штраус (Franz Josef Strauß)… А что с политиками-женщинами?

Новая документальная лента "Die Unbeugsamen" ("Несгибаемые" или "Неукротимые") немецкого режиссера-документалиста и журналиста Торстена Кёрнера (Torsten Körner) рассказывает о политиках-женщинах Боннской республики, которым, как настоящим первопроходцам, приходилось буквально бороться за свое участие в демократических процессах и за право принятия решений против самодовольных мужчин, одержимых успехом и опьяненных оказавшейся в их руках политической властью. Неустрашимые, целеустремленные и обладающие бесконечным терпением, они шли своим путем, бросая вызов предрассудкам и гендерной дискриминации. 26 августа фильм "Die Unbeugsamen" выходит на экраны кинотеатров Германии.

Вальтрауд Шоппе во время первого заседания бундестага нового созыва после выборов в 1983 году

Под улюлюканье парламентариев

Бонн, 1983 год.Вальтрауд Шоппе (Waltraud Schoppe), депутат западногерманского парламента от партии "Зеленых", произносит в бундестаге речь, в которой призывает ввести в законодательство ФРГ наказание за изнасилование в браке. Женщина, которая во время своего выступления в бундестаге поднимает тему сексуального насилия, да еще использует такую лексику, как "чувственность" и "сексизм", - это ли не провокатор! Именно так и отнеслись к оратору сидящие в зале, а были это сплошь мужчины. Улюлюканье, смешки, посвистывание, двусмысленные ухмылки, - кадры, на которых запечатлена реакция боннских парламентариев, ясно показывают, каким был климат в бундестаге в 1980-х годах.

Эта сцена - один из самых сильных по эмоциональному накалу эпизодов в фильме, основанном на архивных материалах. Выстроенная автором последовательность документальных кадров в сочетании с фрагментами из интервью с западногерманскими политиками-женщинами создает объективную картину, отражающую то, насколько унизительным было положение женщин на политической сцене Боннской республики. Картина рассказывает интереснейшие истории, но при этом ни единого закадрового комментария в ней не звучит. Автор с большим уважением и доверием относится к тому, о чем рассказывают героини фильма, и не считает нужным их дополнять.

Власть всегда считалась прерогативой мужчин, говорит в одном из интервью немецкий политик, социал-демократ Рената Шмидт (Renate Schmidt). Согласно ее мнению, по большому счету, эта традиция жива и сегодня - и даже такому политическому лидеру, как Ангела Меркель (Angela Merkel), оказалось под силу лишь немногое тут изменить.

22 ноября 1983 года. Гельмут Коль на трибуне для членов правительства рассматривает гирлянду из журавликов, которую только что получил от Кристы Никельс из партии "Зеленых" в знак протеста против гонки вооружений

Закономерность, о которой ведет речь Рената Шмидт, хорошо просматривается в документальной картине "Die Unbeugsamen". В то же время этот фильм ясно дает понять, что политику в Западной Германии делали не только мужчины. В том числе, он отсылает зрителя к октябрьским событиям 1982 года, когда в бундестаге состоялось выступление тогдашнего государственного министра в министерстве иностранных дел ФРГ, свободного демократа Хильдегарды Хамм-Брюхер (Hildegard Hamm-Brücher), не побоявшейся пойти против большинства и раскритиковать вотум недоверия, вынесенный парламентом канцлеру Гельмуту Шмидту. Ее выступление стало поворотным пунктом в политике СвДП.

Плечом к плечу

Фильм включает двенадцать глав и охватывает период с 1950-х годов до воссоединения Германии в 1990-м. Он показывает как трогательные моменты, связанные с победами движения за права женщин, так и трудности и унижения, с которыми приходилось сталкиваться политическим активисткам в Боннской республике. Такие "несломленные" женщины-политики, как Урсула Менле (Ursula Männle), Криста Никельс (Christa Nickels), Ингрид Маттеус-Майер (Ingrid Matthäus-Maier), Рита Зюссмут (Rita Süssmuth) и вышеупомянутая Рената Шмидт, вспоминают сексистские нападки на них в бундестаге и журналистов, которые не воспринимали их всерьез, но также рассказывают о невероятной сплоченности и солидарности женщин-политиков, пусть даже они были представителями разных партий.

На мировой премьере фильма "Die Unbeugsamen" в Берлине: режиссер Торстен Кёрнер, Рита Зюссмут, Криста Никельс, Ангела Меркель, Ренате Шмидт, Розвита Верхюльсдонк и продюсер Леопольд Хёш (слева направо)

В картине раскрываются и крайне постыдные факты о некоторых ведущих политиках, принимавших решения в Боннской республике. Чего стоит один только случившийся в 1979 году инцидент с представительницей СвДП Хельгой Шухардт (Helga Schuchardt), когда один из депутатов бундестага сделал попытку проверить, носит ли она бюстгальтер. Узнавшая об этом происшествии Вальтрауд Шоппе сделала тогда в бундестаге провокационное и очень смелое по тем временам двусмысленное заявление по поводу двойного решения НАТО: "Нам не нужны новые ракеты. Нам нужны новые мужчины в этой стране".

В начале фильма "Die Unbeugsamen" - www.dieunbeugsamen-film.de - зритель видит на экране Герберта фон Караяна (Herbert von Karajan), который дирижирует Берлинским филармоническим оркестром, властно размахивая палочкой. Слышна мощная духовая партия из Симфонии № 9 Дворжака. Все музыканты оркестра - мужчины. А завершает ленту другая картина. Перед зрителями предстает молодая дирижер из Литвы Мирга Гражините-Тила, под руководством которой играет Симфонический оркестр Бирмингема. Исполняется увертюра Бетховена "Леонора". Состав оркестра - смешанный. В нем играют и мужчины, и женщины.

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