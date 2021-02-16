Почему немок сегодня нельзя называть фройляйн

Как обратиться к незнакомцу или незнакомке в Германии? Сегодня, чтобы оставаться вежливым, особых усилий прилагать и не требуется. Обращаясь к мужчине (особенно незнакомому), следует использовать слово "Неrr" - "господин", например, герр Коль - Herr Kohl. К дамам теперь обращаются исключительно со словом "Frau" - "госпожа", например, фрау Меркель - Frau Merkel. Но еще 50 лет назад обращаться к женщинам следовало с учетом их статуса: "фрау" - для замужних женщин и вдов, а "фройляйн" (Fräulein) - для незамужних девушек. В спорах о гендерном равноправии в Германии такое разделение стало камнем преткновения, и, наконец, в феврале 1971 года официальное обращение "фройляйн" было упразднено.

Фройляйн и мужской эквивалент

Официально жалобами возмущенных "фройляйн" занимался созданный в 1950 году при Министерстве внутренних дел ФРГ особый "женский" отдел (Frauenreferat). Задолго до министерского указа об ограничении употребления слова "фройляйн" в официальном языке и делопроизводстве, обнародованного в январе 1972 года, приверженцы феминизма приводили веские аргументы, добиваясь отмены изжившего себя и крайне унизительного обращения "фройляйн".

Ведь его эквивалента для молодого неженатого мужчины в немецком языке не существовало - к юношам, как и женатым мужчинам в Германии обращались одинаково - Herr, поясняет эксперт-языковед Фридерике Браун (Friederike Braun). Что касается юных девушек, то в их случае использовали уменьшительно-ласкательный суффикс "ляйн", подчеркивая тем самым, по мнению феминисток, их некую незрелость, неполноценность.

Кроме того, слово "Fräulein" в немецком языке среднего рода, что еще больше "умаляет" роль женщины в обществе, возмущались сторонники эмансипации. Но и это еще не все: определение статуса (замужем/не замужем) с помощью "надлежащей" формы обращения к женщине равнозначно вторжению в ее личную жизнь, подчеркивает Фридерике Браун. Получается, девушке нужно было не только дождаться предложения руки и сердца, но и ответить на него согласием, и только после этого она могла официально стать полноправным членом общества.

Барышня в Германии - для знати

Заметим, что первоначально правом на почтительное обращение "сударь" (Herr) и "сударыня" (Frau), а также "барышня" (Fräulein) обладали в Германии лишь представители знати. В то время и для юных (неженатых) отпрысков немецких дворян имелось благородное обращение - "юнкер" (Junker). С развитием индустрии, в конце XIX века, появились так называемые "женские" профессии. Но работать разрешалось исключительно девушкам (или женщинам) без семьи и детей.

Фройляйн телефонистка - типично женская профессия в 20-е годы

Аристократическое некогда обращение "барышня" (Fräulein) вскоре прочно укрепилось за телефонистками (Fräulein vom Amt), медсестрами, швеями, модистками, продавщицами, официантками, учительницами. Позднее так стали называть машинисток, секретарей, стюардесс... Так слово "фройляйн" стало синонимом профессиональной деятельности и… "старой девы" - в тяжелые периоды XX века многим из них так и не удалось создать семью.

После указа правительства в 1972 году, предписывавшего отказаться от официального употребления "фройляйн", борцам за права женщин в Германии пришлось еще почти два десятка лет прилагать усилия, чтобыновое правило прижилось в быту. В 1993 году немецкое подразделение ЮНЕСКО также выступило за языковую симметрию. А после проведенного в 2008 году опроса, слово "фройляйн" окончательно попало в опалу.

Встречается ли фройляйн сегодня?

Сегодня в Германии обращение "барышня" или "девушка" звучит более чем странно. Да, женщины по-прежнему работают по уже названным профессиям. Но окликать кого-либо просто "фрау" и тем более "фройляйн" не следует: лучше сначала представиться и узнать имя той, к кому нужно обратиться.

А как быть, например, с официантами? В Германии к официанту-мужчине обычно обращаются "герр обер" (Herr Ober), то есть "тот, кто за старшего". Но к официантке это неприменимо, поскольку "Frau Oberin" называют только настоятельницу женского монастыря. Повезет, если на груди милой дамы, обслуживающей ваш столик, имеется бейджик с ее именем. А если нет? Лучше просто обойтись формальным "Hallo!"

Итак, расстаться с обращением "фройляйн" в Германии оказалось сложнее, чем ожидалось. Сегодня это слово чаще всего употребляется в ироничном контексте. Например, на ностальгической вывеске парикмахерского салона, где владелица намеренно именует себя на старый лад. "Фройляйн"- так обращаются иногда строгие родители к своим расшалившимся малолетним "барышням", желая приструнить проказниц.

Но бывало, что прошлое возвращалось. Так, еще несколько лет назад при внесении данных о пассажире в формуляре ирландской авиакомпании Ryanair можно было выбрать между "фрау" и "фройляйн" соответственно статусу. Почему? Да просто потому, что так удобнее. У Ryanair единый европейский сайт, переделывать который с учетом реалий той или иной страны обошлось бы дороже. Поэтому английское "мисс" перевели как "фройляйн". Но со временем эту ошибку все же исправили.

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